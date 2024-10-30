Заявить о себе и отвоевать часть рынка. Неля Демидович, Адикт Маркетинг, – о возможностях медийной рекламы

Медийную рекламу многие маркетологи и предприниматели не воспринимают всерьез, а зря! 95% клиентов, которые обращаются в Адикт Маркетинг, хотят получить от рекламы заявки и звонки. «Они готовы выделять бюджеты на performance-инструменты, однако убедить их в важности комплексного подхода, подключении медийной рекламы – как охватного, формирующего воронку инструмента – зачастую очень сложно», – говорит директор по маркетингу digital-агентства Ади́кт Неля Демидович. С какими возражениями заказчиков сталкивается компания? И чем на самом деле может помочь медийная реклама бизнесу? Об этом – в нашем материале.

Возражение №1. «Я хочу платить за конверсии (заявки) или хотя бы за клики, а не за просмотры. Просмотры рекламных объявлений без перехода на сайт мне ничего не принесут».

Неля: «Формат закупки медийной рекламы и правда происходит по модели CPM (стоимость тысячи показов рекламного объявления). Медийная реклама располагает более гибкими условиями нацеливания (таргетингами), нежели классический performance. Можно выбрать не просто ключевые запросы, а настроить полностью портрет своей ЦА, учитывая доход, места, где она бывает, владеет ли автомобилями, в какой сфере работает, как часто смотрит TV или использует интернет, какими телефонами пользуется. Ни один performance-канал не даст вам таких настроек. Когда мы начинаем показывать свое предложение четко выделенной аудитории, мы можем настроить, сколько раз мы хотим показать его каждому пользователю: это может быть как 3 раза за месяц, так и 3 раза за день. Таким образом те, кто о вас еще не знал, – точно узнают.

Залогом успеха медийной рекламной кампании является четкая связка продукта, который вы предлагаете, с вашим брендом. Очень часто мы даем рекомендации по тому, как должен выглядеть баннер или что должен в себя включать видеоролик. Ведь от этого тоже напрямую зависит успех рекламной кампании. Без четкого посыла, УТП, связки с брендом, да и в целом профессионально подготовленного креатива это могут оказаться выброшенные на ветер деньги. А далее происходит волшебство! Люди, которые могли даже не кликать по объявлению, через время, когда у них возникает потребность в вашем товаре, начинают искать ваш бренд, вашу компанию. Чаще всего это происходит в поисковиках браузеров, геосервисов и т.п. Таким образом происходит постэффект, который проявляется через рост брендовых запросов компании, а также рост числа конверсий практически со всех других источников».

Возражение №2. «Непонятно, как отследить результат медийной рекламы. Такие сервисы аналитики, как Яндекс Метрика, Roistat и коллтрекинг, не фиксируют результаты такой рекламы, или они очень непоказательны».

Неля: «Результаты запусков медийной рекламы можно и нужно оценивать, но не классическими методами, к которым привыкли маркетологи. Для этого Яндекс разработал специальный сервис – «Метрика для медийной рекламы». Она позволяет «зашить» в баннер или видеоролик пиксель и по нему отслеживать количество post-view конверсий – то есть результаты именно от показов рекламы, а не от кликов по ним. Если простыми словами – мы можем посмотреть, сколько раз были совершены конверсии пользователями, которые видели нашу рекламу, но даже не совершали переход по ней. И результаты вас могут очень сильно удивить.

Что еще можно сделать со стороны аналитики? «Сметчить», сколько пользователей, видевших рекламу в сети, пришли к вам в офлайн-магазин и совершили покупки. То есть мы даже можем оценить влияние интернет-рекламы на офлайн. Задайте себе вопрос: делали ли вы когда-нибудь такой анализ?»

Возражение №3. «Зачем мне медийная реклама, если моя цель – продажи, а не охваты?»

Неля: «Скорее всего, последнее возражение мы уже закрыли предыдущими пунктами, но все же здесь можно подвести итог. Медийная реклама, как наиболее охватный инструмент, формирует самый верхний уровень воронки, тем самым формируя спрос на ваши товары и услуги.

Если ваш бренд малоизвестен, то он таким и останется без поддержки медийного размещения. Если вас вытесняют конкуренты, начиная вести захват рынка, то без медийного размещения вам не отстоять свои позиции – вы точно провалитесь в продажах. Медийная реклама поможет не только удерживать бренд вашей компании на должном уровне, но и растить его, а вместе с ним и ваши продажи. Если вы только вышли на рынок и хотите завоевать его весомую долю, медийная реклама – ваш верный помощник на пути к этой цели».

По любым вопросам, связанным с медийной рекламой и ее аналитикой, вы можете обратиться в Адикт Маркетинг. «Мы ответим на них, – добавляет Неля Демидович. – Все консультации бесплатны и ни к чему вас не обязывают»

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