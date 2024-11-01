Акцент на качество и красоту. Вера Калинина – о дизайне общественных пространств в «Клубном Доме на Грязнова»

Последние несколько лет интерьерная студия Design Stories активно сотрудничает с застройщиками. Один из последних значимых объектов студии – дизайн-проект для «Клубного Дома на Грязнова». «Мы разрабатываем дизайн-проекты мест общего пользования, парадных. Иначе сложно назвать теперь эти пространства. Ведь они несут не просто транзитную функцию. Теперь это то, с чего начинается дом», – говорит ведущий дизайнер проекта Вера Калинина.

Никаких компромиссов

В работе над дизайн-проектами жилых комплексов, по словам Веры, создается не только дизайн и функциональная проработка – также в проекте транслируются ценности, которые закладывают застройщики при разработке концепции ЖК. Все это помогает владельцам квартир жить более комфортно, ценить свой дом и гордиться им еще больше. Один из последних значимых объектов студии – разработка дизайн-проекта мест общего пользования (МОП) для жилого комплекса премиум-класса в самом центре Иркутска – «Клубный Дом на Грязнова»

– Он особенно ценный для нас, потому что заказчик сделал акцент на качество и красоту, – поделилась Вера Калинина. – Все, что было запроектировано, в данный момент реализуется с точностью как в проекте! Нам, как дизайнерам, работа над таким проектом доставляет истинную радость. Заказчик не приемлет компромиссов в проектировании и реализации. Все работы ведутся на высшем уровне и с заботой о будущих жильцах.

Гармония внешнего и внутреннего

Как рассказала Вера Калинина, в начале работы над проектом студия Design Stories обязательно знакомится с идеологией жилого комплекса. Так, символ «Клубного Дома на Грязнова» – это метафорическое дерево, в образ которого заложены глубокие смыслы: надежность, преемственность поколений, благородство, натуральность, тихая роскошь.

– Прежде чем начать проектирование внутреннего пространства, мы анализируем архитектуру здания: какие материалы используются, какие фактуры применены, какие цвета и цветовые сочетания присутствуют. Гармоничный интерьер возможен тогда, когда есть связка между внешним и внутренним. И вот когда проведена такая глубокая аналитическая работа, мы получаем не случайный надуманный интерьер, а логичный и понятный, который нравится на интуитивном уровне, – рассказала ведущий дизайнер проекта.

Интерьер вне времени

В «Клубном Доме на Грязнова», с учетом всего изученного команде студии удалось создать интерьер вне времени: использованы такие материалы, которые не выйдут из моды и будут актуальны долгие годы.

– Основным таким материалом стала фактура натурального камня – травертин, – пояснила Вера. – Этот материал используется в Европе на протяжении многих столетий. Он символизирует надежность и благородство. В качестве акцента мы выбрали оттенки медного цвета. Он добавляет роскоши и эксклюзивности, но в то же время делает связку с прошлым, вечным.

Большое внимание в проекте уделили и освещению: помимо выбора качественного света, сделали акцент на температуру светового потока. Обычно в общественных пространствах используют нейтральный свет (4000К), но здесь команде Design Stories хотелось создать уют как дома уже начиная с лобби.

– Поэтому все светильники будут с теплым светом (3000К), что создаст желаемую атмосферу. Главным объектом в лобби является зона камина с удобными креслами, где можно провести деловую встречу или просто расслабиться. Камин паровой, безопасный и экономичный, но создающий эффект горящего огня, – добавила Вера.

Малахитовая шкатулка

Отдельно дизайнер отметила работу над лестницей. По ее словам, здесь изначально отлично потрудились архитекторы, создав красивую геометрию колодезного типа и усилив визуальный эффект панорамными окнами.

– Нам оставалось только добавить огранки в виде индивидуальных перил и шикарной каскадной люстры. На стенах будет нанесена декоративная штукатурка повышенной прочности благородного бежевого цвета, – рассказала Вера.

Отдельного внимания заслуживает и уборная в лобби: широкоформатный керамогранит невероятного цвета, сантехника и аксессуары, разработанные именитыми дизайнерами.

– Это как малахитовая шкатулка – вызывает восторг при ее открывании, – с улыбкой пояснила дизайнер. – В этом комплексе даже кабина лифта проработана с учетом общей стилистики интерьера и с применением фирменного орнамента.

Искусство и культурный код

Главным акцентом в интерьере стали предметы искусства. У Design Stories всегда было желание наполнять свои проекты уникальными предметами интерьера, которые будут созданы для конкретного объекта. В проекте «Клубный Дом на Грязнова» это удалось реализовать превосходно!

– При входе жильцов и гостей комплекса, будет встречать рукотворная скульптура геометрической формы, в которой сочетаются такие натуральные материалы, как дерево, глина, медь. Скульптура связывает весь интерьер и является культурным кодом города. Она отражает в себе энергию Байкала, его природу, учит нас чувствовать глубокие посылы авторов. На нее можно смотреть и думать о вечном. Также элементы декора, символизирующие символ комплекса, – дерево – будут присутствовать на каждом этаже. На втором будет консоль и светильник в виде корней, на третьем – в виде ствола, а на четвертом – в виде кроны.

Помимо красивых визуальных решений, интерьер очень подробно продуман с технической стороны. В работе с МОПами, по словам Веры, крайне важно учесть расположение множества датчиков, табличек, решеток. Все это проектируется так, чтобы не было визуального шума, но в то же время без потери функциональности.

– Мы очень рады быть причастными к созданию такого знакового проекта. Уверены, что этот жилой комплекс станет жемчужиной и украшением нашего города.

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