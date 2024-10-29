«Инвестиции — это игра в долгую»

Фондовый рынок всегда предоставляет возможности для заработка, будь то в период роста или падения. В этом уверена Татьяна Степанова, директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций». Однако для успешного инвестирования важен правильный и системный подход. Мы попросили Татьяну рассказать, в чем он заключается, и почему долгосрочные инвестиции являются ключом к успеху.

Татьяна Степанова, директор иркутского филиала «БКС Мир инвестиций»

1. Информация как сила

В современном мире информация — это один из главных инструментов инвестора. Например, хедж-фонды используют спутниковые снимки, чтобы следить за количеством автомобилей на парковках супермаркетов, прогнозируя тем самым квартальную выручку компаний, говорит Татьяна Степанова.

Чтобы помочь инвесторам выбрать верную стратегию, эксперты БКС анализируют огромный поток данных, выбирая наиболее перспективные сектора и бумаги. Помощь профессионала важна в любые времена, но особенно в периоды турбулентности.

2. Математика и анализ

Математическое моделирование давно стало частью инвестиционных стратегий успешных фондов. Джим Саймонс, один из самых успешных инвесторов в мире, активно использовал математические методы. Татьяна подчеркивает:

– К сожалению, на российском рынке недостаточно внимания уделяется математическим моделям и оценке вероятностей при принятии решений. Однако без этих инструментов трудно выстроить системный подход к инвестициям.

3. Смыслы и стратегия

Для успешного инвестирования важно наполнить свои действия смыслом. По словам Татьяны, успех на фондовом рынке можно описать через три ключевых компонента: F, T и R. F – фундамент, отвечает на вопрос, какую акцию купить; T – время, когда входить и выходить из сделки; R – риск, которым вы управляете.

– Для долгосрочного инвестора на первый план выходит именно фундамент. Краткосрочные колебания цен для него не так важны, — объясняет эксперт. – Спекулянты же действуют наоборот: им не нужна фундаментальная оценка, главное, чтобы акция была волатильна и показывала сильные движения.

4. Статистика и вероятности

Статистика — неотъемлемый помощник любого инвестора. Татьяна приводит интересные данные:

– Если вы активно торгуете, то, согласно нашей статистике, 53% торговых дней в году могут приносить вам прибыль. Но если вы инвестируете на долгий срок, например на год, вероятность успеха возрастает до 74%. Чем дольше срок вложений, тем выше вероятность положительного результата.

5. Время — главный союзник

Инвестиции — это всегда игра в долгую. По мнению Татьяны Степановой, если ваш инвестиционный горизонт составляет всего несколько месяцев, лучше выбрать консервативные инструменты. Подойдут сберегательные инструменты, где вы заранее знаете, сколько заработаете – депозиты, облигации, фонды денежного рынка.

– Если вы действительно хотите приумножить капитал, будьте готовы к тому, что это долгосрочная стратегия, на 5 и более лет. Не стоит судить об успехе своих инвестиций через пару месяцев — это не принесет объективной картины, — заключает Татьяна.

Итак, долгосрочные инвестиции требуют времени, анализа и понимания рисков. Чем дольше вы инвестируете, тем больше шансов на успешный результат.