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Печка – зло или альтернатива?

По оценкам риелторов, до 90% ИЖС в окрестностях Иркутска отапливаются только электричеством и не имеют альтернативного теплоисточника. Этим грешат, в том числе, дома от застройщиков, приобретенные в ипотеку: нередко по условиям договора устанавливать твердотопливные котлы в них нельзя. 

Проблема серьезная – правительство Иркутской области планирует обратиться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с предложением прописать в федеральном законодательстве наличие дополнительного или резервного источника отопления в ИЖС. «Важно в корне поменять ситуацию, когда люди берут ипотеку и приобретают на неё непригодное для проживания жильё без света и тепла», – заявил Георгий Кузьмин, зампредседателя правительства Иркутской области. 

Мы узнали мнение экспертов: действительно ли твердотопливный котел на дровах, угле или пеллетах – необходимое дополнение к дому?

Иван Бирюков, руководитель управления девелоперскими проектами ГК «Победа»:

–  Твердотопливные котлы обычно используются, когда в холодную погоду подключенной электрической мощности не хватает для отопления здания или в качестве резервного.

 

 

 

 

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Дмитрий Кузнецов, руководитель компании MetaEstate: 

– Конечно, в наших климатических условиях очень важно иметь альтернативные источники тепла. Но не хотелось бы, чтобы альтернатива была неэкологичной. Идеальный вариант, конечно, газ. Иркутской области необходим сетевой газ.

 

 

 

Сергей Третьяков, индивидуальный предприниматель: 

– Я бы, конечно, имел альтернативный источник тепла. Старую добрую печку. Сейчас делают облегчённые металлические камины, для которых не нужен специальный фундамент. Они легкие, безопасные, на них можно установить красивые стеклянные дверцы – и тепло, и романтично.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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