«Строим дома не выше деревьев». Антон Кондратьев – о малоэтажном девелопменте и новой компании «ВСС Дом»

В структуре ГК «ВостСибСтрой» появилось новое подразделение – малоэтажный девелопер «ВСС Дом». Компания займется реализацией масштабных загородных проектов в Иркутской области. Направление «ВСС Дом» возглавил Антон Кондратьев – профессионал рынка недвижимости, автор проекта «Горизонт» на Байкальском тракте и убежденный загородный житель. Мы поговорили с Антоном о проектах компании, перспективах малоэтажного девелопмента и эволюции загородного продукта.

Антон Кондратьев. Фото А. Федорова

О переменах: «Обновляем “модельный ряд”»

Малоэтажный девелопер «ВСС Дом» – новое подразделение в составе крупной строительной компании «ВостСибСтрой». Ранее застройщик реализовывал загородные проекты в регионе в коллаборации с другими партнерами, теперь же принял решение развивать профильные компетенции, наращивать опыт и экспертизу малоэтажного девелопмента внутри компании.

Антон: У ГК «ВостСибСтрой» сегодня есть огромное желание улучшать свои продукты: рынок требует качественного роста. Общаясь с коллегами, знакомясь с разными проектами в урбан-турах, мы видим, что девелоперский продукт активно развивается везде. Растут и наши потребители – их насмотренность, их потребности и запросы.

Невозможно годами производить один и тот же автомобиль. В девелопменте работает тот же принцип. Сегодня «ВостСибСтрой» активно обновляет свой «модельный ряд». В основе этой работы лежит сценарный подход: мы изучаем потребности жителей, проводим опросы и глубинные интервью. Понятно, что запросы людей в городе и за городом, сценарии их жизни существенно отличаются. Поэтому, в том числе, и было создано отдельное подразделение «ВСС Дом»: наша команда компетентна именно в этом рынке. Мы – амбассадоры загородной жизни и искренне убеждены: нужно жить в домах не выше деревьев, и ждать выходных, чтобы остаться дома.

О команде: «Говорим со всеми на одном языке»

За плечами Антона Кондратьева и его команды – годы работы в секторе коммерческой недвижимости и успешно реализованный загородный проект – поселок бизнес-класса «Горизонт» на Байкальском тракте. Богатый профессиональный опыт дает команде «ВСС Дом» комплексное понимание продукта – как с точки зрения потребностей жителей, так и с точки зрения запросов потенциальных партнеров.

Антон: Что такое загород в понимании большинства людей? Лес, вода, тишина, уединение. При этом человек хочет переехать туда, не потеряв привычного городского комфорта: чтобы рядом был магазин, аптека, чтобы такси приезжало, чтобы ходил школьный автобус. В хаотичном загороде, при самострое об этом приходится лишь мечтать. Городские функции можно перенести в пригород только при комплексном освоении территории, при создании организованного, цивилизованного поселка.

При этом мы, конечно, отдаем себе отчет, что для того, чтобы открыть в загородном проекте магазин или аптеку, мы должны обеспечить определенное количество жителей. Ни один серьезный ритейлер не откроет точку, если увидит, что его экономика здесь не складывается. Опыт нашей команды – и в коммерческом секторе, и в загородном – позволяет говорить со всеми игроками рынка на одном языке.

О продукте: «Запросы людей меняются»

Продукт на рынке недвижимости – как в городском сегменте, так и в цивилизованном загороде – развивается и эволюционирует. Малоэтажному девелоперу крайне важно держать руку на пульсе: оперативно реагировать на новые запросы покупателей, делать все возможное, чтобы концепция с течением времени не теряла актуальности, а недвижимость – не дешевела и не устаревала морально.

Антон: Не факт, что те потребности, с которыми люди приходят на рынок сегодня, будут актуальны через несколько лет. Это связано со многими факторами: с экономикой, демографией, с развитием конкуренции. Когда нас просят показать «весь проект», мы искренне не понимаем, как это сделать. Да, у нас есть концепция, есть изначальное представление о поселке, но мы не можем знать наверняка, каким проект станет через 7-10 лет, как он будет выглядеть, какие люди будут в нем жить. За это время поменяется целое поколение! Поэтому так важно быть на связи с жителями, с покупателями.

Фото А. Федорова

О предложении: «Мы расширяем продуктовую полку»

Раньше считалось, что загород – это свой дом за высоким забором, баня и гараж. Сегодня на рынке появляется все больше проектов нового формата. Это концептуальные поселки, с единой архитектурой, профессиональным управлением, чистыми дорогами, спортивными и детскими площадками, школьными автобусами. А главное – с новыми форматами жилья, которые делают загород доступным для гораздо большего числа людей, чем прежде.

Антон: Мы расширяем продуктовую полку, предлагаем новый продукт – в том числе загородные квартиры. Таким образом вовлекаем в загородную жизнь новый пласт людей: не всем хочется жить в отдельном доме с участком и обслуживать его, не все готовы отказаться от привычного городского комфорта. Важен и вопрос цены: отдельный коттедж или таунхаус позволит себе не каждый. Мы даем людям, которые хотят переехать из города, более простые, комфортные и понятные решения.

О проектах: «Помогаем осуществить мечту»

Сейчас в работе у «ВСС Дом» два масштабных проекта. Во-первых, дальнейшее освоение микрорайона Хрустальный Парк на Байкальском тракте: сейчас ведется работа над южным кварталом. Во-вторых, новый поселок в Пивоварихе – на участке 66 га. По словам Антона, этот проект станет примером малоэтажного комплексного развития территории: архитектурная концепция, безопасная территория, парк, детские площадки, спортивные и коммерческие объекты. В проекте выделены участки под строительство детского сада и коммерческой инфраструктуры.

Антон: Мы хотим предложить рынку качественный и комфортный продукт. Давайте представим, как выглядит путь клиента, который задумывается о переезде за город. Допустим, у него есть квартира – ее нужно продать, затем построить дом, где-то все это время жить, арендовать квартиру – получается очень сложная схема. Такое решение принять непросто. Переезд – это в принципе стресс для человека, а переезд за город – стресс вдвойне. Наша задача – помочь людям принять это решение легко и просто, осуществить свою мечту о загородной жизни. Дать возможность купить готовый дом с отделкой – и переехать.

«Спрос высокий, экспертизы мало»

Пока малоэтажный девелопер «ВСС Дом» планирует вести проекты только в Иркутской области. В дальнейшем, однако, Антон Кондратьев не исключает расширение географии. Запросы уже поступают из Новосибирской области, Красноярского края. Спрос на загород – высокий, а экспертизы на рынке не так много.

– Спрос на загородные проекты продолжает расти, город «выдавливает» жителей, – говорит руководитель «ВСС Дом». – При этом профессиональных девелоперов, готовых создавать современный, качественный продукт, не так много. Загородный рынок – сложнее городского. Здесь немало проблем: и сети, и дороги, и отсутствие инфраструктуры. Не каждый готов этим заниматься. Нашей команде этот сегмент по-настоящему нравится: мы сами амбассадоры загородной жизни и хотим как можно больше людей вовлечь в эту философию.

Телеграм канал: https://t.me/VSS_Dom

Вконтакте: https://vk.com/vss_dom

Дзен: https://dzen.ru/kondratevdevelopment