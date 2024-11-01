«Здесь должно быть комфортно жителю». Архитектор Александр Янов о «программировании» загородных поселков

Архитектурой загородных проектов «ВСС Дом» занимается иркутское архитектурное бюро «Мегаполис» во главе с Александром Яновым, известное по множеству знаковых проектов в сегменте МКД. Чем отличается проектирование загородных поселков от работы с городскими многоэтажками? Как «запрограммировать» территорию пригородного микрорайона? И какие решения Александр планирует реализовать в новых кварталах Хрустального Парка?

Другая задача

Архитектурное бюро Александра Янова хорошо известно на рынке новостроек Иркутска: большинство проектов команды реализовано именно в сегменте МКД. С рынком индивидуального жилищного строительства «Мегаполис» тоже хорошо знаком, однако такую масштабную задачу на рынке загородного жилья архитектурному бюро предстоит решать впервые. Предложение компании «ВСС Дом» стало для Александра и его бюро и интересной задачей, и определенным профессиональным вызовом.

«Проектировать многоквартирные дома в городе – легче, – делится архитектор. – Обычно есть градостроительная задача, которую мы решаем в зависимости от того, где расположен дом: должен ли он работать на город, привлекать внимание? Или речь идет о средовой застройке? В загородном проекте такой градостроительной задачи нет – нам не нужно проектировать доминантные здания, сложные фасадные элементы, привлекающие внимание. Задача иная: тут должно быть комфортно жителям, принципиальна среда, которая создается внутри поселка».

Программирование территории

Как говорит Александр, работа над загородным проектом позволяет реализовать более масштабные архитектурные идеи. Работая в границах земельного участка в городе, решать комплексные задачи не представляется возможным. «Здесь же мы можем прорабатывать сценарии жизни будущих жителей и запрограммировать всю эту территорию, расставить акценты – так, чтобы и взрослые, и дети чувствовали себя комфортно и безопасно, чтобы объекты соцкультбыта размещались в нужных местах, и так далее».

Сейчас команда Александра Янова плотно работает над архитектурной концепцией Хрустального Парка. По его словам, здесь важно было учесть ту идею, которая уже реализована в построенных кварталах, оценить ее преимущества, недостатки, возможности. «Квартальная застройка – это то, что мы приняли как данность, – поясняет Александр. – Мы решили не ломать эту концепцию, чтобы то, что было сделано в поселке до нас, не стало чужеродным для тех идей, которые мы привнесли в новый концепт развития территории».

Разные форматы

Хрустальный Парк реализуется как пригородный мультиформатный проект. Новые кварталы в нем планируется застроить малоэтажными домами разных видов: с патио, террасами, задним двором.

«Разноплановое жилье, на наш взгляд, делает микрорайон интереснее, – говорит Александр Янов. – Одинаковая застройка на многих сотнях квадратных метров выглядит более скудно, нежели когда мы видим в поселке разные форматы – от ИЖС до малоэтажных многоквартирных домов. Люди разные, запросы, потребности, ритм жизни – тоже. Хорошо, когда загородный проект позволяет любому человеку найти то, что подойдет именно ему».

Александр Янов. Фото А. Федорова

Сердце микрорайона

Новые и старые кварталы Хрустального Парка объединит просторный бульвар – он протянется от уже построенного детского сада на юге до блока социальных объектов, которые будут построены в северной части микрорайона. «Мы свяжем эти важные точки через центральную ось – мультиформатную пешеходную улицу. Бульвар будет насыщен совершенно разными функциями, ведь люди в поселке живут и будут жить разные – важно, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе. Улица будет в равной степени доступна всем жителям Хрустального Парка. Она станет главной «зеленой артерией», сердцем микрорайона».

По словам Александра, бульвар не будет прямым: некоторые кварталы будут удалены относительно улицы, некоторые выйдут на нее первой линией – со встроенным соцкультбытом: кафе, ритейлом и прочими функциями. «Это не магистраль от точки А до точки Б, – подчеркивает архитектор. – Мы решили сделать улицу более живописной, интересной. Когда ты по ней гуляешь, поселок раскрывается для тебя всё время по-разному. В разных местах бульвара будут сконцентрированы разные функции. Одна площадка станет спортивным ядром, на другой появится амфитеатр и место для летнего кинотеатра, отдельные территории будут отданы под спокойный, тихий отдых».

По мнению Александра, к работе над проектом важно привлекать тех, кто уже живет в Хрустальном Парке. «Они ежедневно ездят по этим дорогам, видят проблемные точки в поселке, знают, каких функций здесь не хватает. Программирование территории – процесс обоюдный. Нам важно, чтобы тот сценарий, который мы сейчас прорабатываем, был максимально комплексным и полноценным, чтобы мог охватить всех людей – и тех, кто уже живет здесь, и тех, кто переедет в Хрустальный Парк в ближайшие годы».