«Главное – это люди». Будущее Хрустального Парка обсудили с его жителями

В пригородном микрорайоне Хрустальный Парк на Байкальском тракте уже живут около 2500 человек. Концепцию новых кварталов компания «ВСС Дом» представила в конце сентября всем интересующимся жителям. Более того – предложила им в формате соучаствующего проектирования обсудить идеи архитекторов, озвучить свои, а также рассказать о болевых точках, которые есть в поселке сегодня.

Антон Кондратьев на встрече с жителями Хрустального Парка. Фото А. Федорова

«Создаем среду вокруг людей»

«Главное в любом проекте для нас как для девелопера – это люди, – говорит Антон Кондратьев. – Мы создаем среду не вокруг дома, а вокруг человека – так, чтобы ему было комфортно. А для этого пытаемся понять, каковы его жизненные сценарии, запросы, «боли». И важно выяснять это не в бездушных чатах, а при живом общении. Такой подход – более глубокий, качественный, он позволяет по-настоящему вовлечь людей в совместную работу».

Общение с жителями Хрустального Парка девелопер организовал в конце сентября, пригласив всех желающих на презентацию концепции новых кварталов и проектный семинар. По словам социолога, модератора мероприятия Елены Груздевой, подобные встречи, а также глубинные интервью, опросы позволяют получить различные гипотезы от людей – что они хотят видеть на территории? «Важно, чтобы «классно» проектировщика, его представления о «городе-саде» сошлись с «классно» жителей, с их запросами. Понятно, что не все идеи людей можно осуществить – они проходят через фильтр ограничений нормативного уровня, экономики проекта и сложности содержания. Но мы все-таки заинтересованы в том, чтобы ключевые решения в проекте принимались на основе мнения жителей».

Елена Груздева. Фото А. Федорова

«Редко слышим обратную связь»

Опыт соучаствующего проектирования оказался очень полезным для архитектора Александра Янова. «Обычно такого никто не делает – мы редко слышим обратную связь от людей. Заказчик-застройщик, как правило, думает, что он лучше всех знает, что нужно жителям, но это не всегда так, – говорит архитектор. – Здорово, что люди пришли на встречу – и не просто покритиковать нашу концепцию, но поработать, предложить свои идеи. Жители увидели, что застройщик готов меняться, корректировать проект с учетом их пожеланий – и активно включились в обсуждение».

Идеи и предложения от жителей звучали самые разные: от необходимости парковых территорий и площадки для выгула собак до создания скейт-парка для подростков и беседок для взрослых. Есть запрос и на пространства для проведения различных мероприятий. Все идеи жителей команда «ВСС Дом» взяла «на карандаш».

Александр Янов. Фото А. Федорова

«В Хрустальном Парке живут очень активные люди, – делится Антон Кондратьев. – По результатам проведенных опросов, большинство из них готовы активно участвовать в жизни поселка, брать инициативу на себя, выдвигать предложения, организовывать события. Многие являются экспертами в разных направлениях: кто-то готов преподавать пение, кто-то – вести йогу, кто-то – заниматься шахматами. В рамках новых кварталов мы планируем сделать соседские центры, где каждый житель сможет реализовать себя».

«Диалог – то, что нужно всем»

Плотную работу с жителями «ВСС Дом» планирует продолжать и дальше. «В Хрустальном Парке мы предложили создать конференцию жителей: для регулярных встреч делегатов от разных кварталов с застройщиком, – рассказал Антон Кондратьев. – Эту идею мы будем продолжать во всех наших проектах. Хотим, чтобы люди слышали нас, а мы – их. Будем регулярно общаться, обсуждать проблемы, вопросы, пожелания, идеи».

«С нами, с жителями, надо дружить, общаться, спрашивать нас, интересоваться, – убеждена участника семинара Ольга Макаревич. – Самое главное – чтобы интересы тех, кто здесь уже живет, были учтены. Нарисовать классную картинку для тех, кто станет новыми покупателями, – это одно. Но бросать жителей, которые уже сделали свой выбор, уже заплатили за концепцию, нельзя».

«Открытость, диалог – это очень нужная инициатива, – поделилась жительница Хрустального Парка Елена Тюкавкина. – Использовать ресурс жителей – хорошее новшество, раньше такого не было. Я переехала сюда, чтобы жить – и наслаждаться жизнью. Почему бы не помочь в этом и себе, и другим людям? Кто, если не мы?»