Разблокировка активов: сроки поджимают – Сергей Малых, директор ООО «Центум»

Тема разблокировки активов сейчас крайне актуальна. В иностранных бумагах в Европе была заблокирована огромная сумма средств россиян (в том числе иркутян) – порядка 54 млрд евро! Инвесторы долго находились в ожидании, что разблокировка всё-таки произойдет. Но заканчивается уже второй год, а ситуация по коллективным заявкам не меняется. О том, какие действия стоит предпринять инвесторам, активы которых остаются заблокированными, рассказал Сергей Малых, директор ООО «Центум».

– После введения очередных санкций США против России в июне 2024 года, Euroclear приостановил обслуживание активов и облигаций из НРД. Это привело к блокировке значительной суммы средств российских граждан в иностранных бумагах в Европе, – поясняет Сергей. – Некоторые инвесторы получили денежные средства от погашения или выплаты купонов и дивидендов за период 2022- 2023 годов со своих иностранных активов через программу зачета с нерезидентами по платежам госдолга России. Все коллективные заявки на разблокировку, поданные российскими брокерами, остаются без ответа.

Почему нет смысла ждать?

– Разумные сроки подачи заявления по разблокировке в Европе составляют 4 года, а срок исковой давности истекает в 2027 году. Учитывая, что заявка на разблокировку рассматривается в течение 10 месяцев, а где-то и до полутора лет с момента подачи, не очень разумно сидеть и ждать, пока ситуация разрешится сама собой.

Что нужно сделать?

– Для разблокировки активов необходимо получить лицензию от регуляторов, наложивших санкции. Причем, на сегодняшний день уже недостаточно подать заявку на разблокировку, например, в Бельгии – в силу санкций на НРД – добавился еще американский регулятор OFAC, а если активы хранились в Clearstream, то еще заявку и в Люксембурге. После получения лицензий наступает следующий немаловажный этап перевода активов из НРД на брокерский счет, открытый в ЕС, а для открытия такого счета потребуется иметь вид на жительство, ПМЖ или паспорт одной из европейских стран. Важный момент: вероятность одобрения и успешного перевода бумаг из НРД существенно возрастает при хранении бумаг в несанкционном брокере, об этом стоит позаботиться до подачи заявки на персональную разблокировку.

Чем могу помочь я?

– Непосредственно свести с партнерами – юристами и адвокатами, которые осуществляют разблокировку, помочь с открытием счета за рубежом и прохождением KYC у брокера (процедура Know Your Customer (KYC), в переводе «знай своего клиента» – ред.), с получением лицензии и переводом бумаг непосредственно на иностранного брокера. Подготовка документов – достаточно трудоемкие процессы: мы все знаем, что в момент блокировки происходили массовые переводы бумаг от одного брокера к другому. А при подаче заявки на разблокировку надо будет доказывать непрерывное владение ими, начиная с 2022 года и до текущего момента.

Что важно учесть?

Сопровождение занимает примерно от 10 месяцев до полутора лет на получение лицензии и плюс около месяца непосредственно на перевод бумаг. Стоит отметить, что экономически целесообразно заниматься индивидуальной разблокировкой тем клиентам, у кого заблокированные активы превышают сумму 500 тысяч долларов или евро.

Финансовая компания ООО «Центум», Сергей Малых тел 89025169822, cent_um@mail.ru