«Формула 1» в предметном дизайне. Чем запомнилась выставка «Concept Line’24 – Простые Вещи»

Выставки предметного дизайна становятся культурной традицией Иркутска: в октябре в городе состоялась уже третья за последние два года экспозиция, которую организовала иркутская Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров. Выставка «Concept Line’24 – Простые Вещи», собравшая на своей площадке более 150-и эксклюзивных интерьерных изделий от 60 дизайнеров, производителей и творческих коллективов, вызвала большой интерес: за четыре дня её посетили почти две тысячи человек. Чем экспозиция запомнилась организаторам, участникам и гостям – читайте в нашей публикации.

«Мероприятие получилось яркое, красивое, необычное»

Как рассказала руководитель региональной экспертной группы по развитию креативных индустрий в Иркутской области Ксения Пономарёва, первую выставку предметного дизайна Ассоциация промышленного и предметного дизайна сделала на чистом энтузиазме, вторую – на подъёме от успеха первого проекта, а организация третьей выставки оказалось довольно сложной с точки зрения внутренней мотивации.

– Каждый год мы занимаемся поиском партнёров, участников выставки и производителей, вдохновляем и мотивируем их. И когда это некоммерческий проект, сложно находить внутреннюю мотивацию, чтобы ежегодно делать выставку на высоком уровне. Ведь нам нельзя опускать планку, наоборот, нужно системно повышать качество предметов, выставки, экспонирования. Это достаточно непросто, учитывая, что у нас нет своего помещения, и Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров каждый раз вкладывается в организацию экспозиции с нуля: мы покупаем весь необходимый инвентарь, оформляем площадку. В этот раз полностью своими силами подготовили 500 кв метров в новом бизнес-центре Ziggi и получилось яркое, красивое, необычное мероприятие. Все отметили и качество технического оснащения выставки, и качество представленных предметов. Активный интерес к проекту проявила творческая молодёжь. Растёт внимание и со стороны посетителей. Например, отчёт об открытии «Concept Line’24 – Простые Вещи» на сайте «Геометрия» уже в первые дни набрал более миллиона просмотров. Это колоссальная цифра.

В этом году мы подключили к выставке образовательную программу. Она была небольшой, но разнообразной по темам: про маркетинг, выход на экспорт, производственный кластер. В следующем году мы хотим пригласить иногородних спикеров, потому что лекции – это почва для развития.

Ещё одно новшество этого года – вторая площадка в студии интерьерного дизайна «KRUGAMI» на улице Халтурина, где была представлена керамика. Она пользовалась успехом, и мы рады, что привлекли внимание к месту – старинному особняку 19 века. Это уникальный пример реновации деревянного здания: как его можно облагородить и использовать.

Скоро будет объявлен приём заявок на участие в выставке следующего года. Она пройдёт в формате ART-line, то есть на неё нужно представить предметы, созданные на стыке искусства и творческого эксперимента, но не лишенные утилитарной функции. Мы видим, какой интерес к мероприятию проявляют новые дизайнеры и производители, и хотим, чтобы они уже сейчас начали думать над будущими изделиями – пока находятся в воодушевлённом настроении.

«Многие предметы с выставки могут уйти в серию»

Высокий интерес к выставке – как иркутских дизайнеров, так и местных производителей – отметила председатель Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров Зульфия Даева.

– За два года наша Ассоциация наглядно показала, что предметный и промышленный дизайн в Иркутской области активно развивается и это – перспективная сфера креативной экономики в регионе. Люди, которые хотят профессионально расти, присоединяются к нашим проектам, и в этот раз было очень много интересных заявок от дизайнеров, производителей и творческих коллективов.

Кроме того, от выставки к выставке мы видим, как растёт уровень качества предметов: в экспозиции «Concept Line’24 – Простые Вещи» многие из них были проданы уже в первый день. Это лучший показатель успешной выставки, который подтверждает, что мы делаем понятные потребителю, утилитарные и востребованные продукты, которые могут переходить в серийное производство, так как всегда найдут своего покупателя. Хотя, на самом деле, создать серийный продукт достаточно сложно, но я думаю, что нашим участникам это удалось. Например, шанс стать серийными есть у кресел, которые создавал Сергей Шергин совместно с компанией «Девондер»: в них чувствуется стиль и характер и при этом они достаточно утилитарные – три работы Сергея были куплены, пока шла выставка. Кроме этого, могут уйти в серийное производство корпусные стеллажи – достаточно простые в изготовлении, но имеющие свой неповторимый стиль. Кстати, с прошлой выставки в формате Art Line в серию ушли и успешно реализовываются в ритейле декоры Алексея Долина. И это здорово.

Конечно, ни одно мероприятие не обходится без сложностей. Для нас самая большая сложность, которая была характерна для всех трёх выставок, это готовность предметов к сроку, несмотря на то, что времени на подготовку их концепции и изготовление вполне достаточно. Всегда сложно искать достойное помещение для выставки. В этом году мы его нашли в БЦ Ziggi, где в двух залах организовали выставочную зону и зону, в которой были представлены партнёры, проходили лекции, а также можно было пообщаться и отдохнуть. Это очень удобно и такой формат, я думаю, мы постараемся применять в последующем.

Безусловно, все трудности преодолимы. И в этом большая заслуга всех наших партнёров, за счёт которых мы организовываем выставки. Мы благодарны им за то, что они каждый раз вдохновляются нужным для нашего города делом, видят его перспективность, понимают важность и ценность.

«У Иркутска есть реальный шанс стать столицей предметного дизайна в стране»

Соучредитель и член правления Ассоциации промышленных предметных дизайнеров, организатор и участник выставок Алексей Долин отметил насыщенность экспозиции и неизменно высокий потенциал участников выставок

– Иркутск – творческий город, очень талантливый и сильный в проектировании. И в плане динамики, третья выставка показывает, что к ней есть большой интерес и он как раз растёт. Причём интерес проявляют разные аудитории: далеко не все посетители мероприятия – дизайнеры, как раз очень много приходит потенциальных потребителей. Также приходят представители бизнеса, других производств, у которых есть желание принимать участие в этом проекте.

Кроме того, в этом году выставку впервые посетили представители власти. Когда у административных структур, профильных ведомств есть интерес к подобным мероприятиям, они могут оказать организаторам как административную поддержку, так и выступить информационными партнёрами. Это очень ценно, поскольку выставка – проект не коммерческий, это очень значимая общественная инициатива, и её организаторы в лице Ассоциации никакой прибыли не извлекают, и вряд ли будут. Но мы делаем выставку не для себя – в этом случае, мы могли бы собраться узким кругом как художники-концептуалисты, полюбоваться на свои изделия, обсудить и разойтись. Мы делаем выставку для широкого круга людей, и цели у нас амбициозные, так как видим потенциал этого направления креативных индустрий и то, что у Иркутска действительно есть реальные шансы стать столицей предметного дизайна в стране.

«Местные таланты надо поддерживать»

Представитель производственного кластера, генеральный директор компании «Профиль» Инна Зусман, рассказала, что у предприятия есть два направления работы: большие проекты – обработка и монтаж изделий из натурального камня, облицовка зданий, и производство интерьерных предметов.

– Мы давно и крепко дружим с дизайнерами, и третий раз участвуем в выставках предметного дизайна в качестве производителей. Они обращаются к нам с проектом, мы вместе его обсуждаем, обрабатываем и воплощаем в жизнь.

Выставка, конечно, год от года растёт, в том числе по уровню качества изделий. Растут и технические требования к нам, производителям, со стороны дизайнеров. Если при подготовке первой выставки у всех нас были какие-то огрехи, то сейчас предметы становятся более осознанными, их качество значительно выше. Радует, что очень много вещей покупается прямо на выставке. Например, я, как человек, который много путешествует, всегда привозила дизайнерские предметы из своих поездок, а сейчас покупаю их в Иркутске. В этот раз мы не только приобрели изделия, но и заказали некоторые производителям, потому что считаем, что у нас и качество, и уровень дизайна соответствуют мировым стандартам. А местные таланты надо поддерживать.

«Возможность «проявиться» новым авторам и производствам»

Архитектор-дизайнер интерьера и предметный дизайнер Анна Сидорова, имеющая большой опыт участия в различных выставочных мероприятиях, отметила, что проекты Ассоциации промышленных и предметных дизайнеров помогают «проявиться» новым авторам и производствам.

– Участие в таких мероприятиях даёт возможность заявить о себе сразу на большую аудиторию, и при этом, поднять уровень дизайнерских идей, качество изготовления предметов. И надо отметить, что от выставки к выставке они только растут, и это не может не радовать.

На мой взгляд, в Иркутске есть отличные перспективы для организации серийного производства дизайнерских предметов, будь то мебель или декор. Есть производства, на базе которых это можно сделать. Да, поначалу будет сложно: необходимо модернизировать и сам процесс изготовления, и подход к работе каждого участника этого процесса. Но потенциал и дизайнерский, и производственный у нас в городе есть. Было бы желание идти в этом направлении. В первую очередь, желание у производителя.

«Новые локации придадут импульс развитию и продвижению выставки»

По мнению сооснователя студии предметного дизайна KRUGAMI Натальи Добровольской, популярность креативных проектов в Иркутске растёт из года в год, в том числе благодаря выставкам, которые организует Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров.

– Чем больше действий, тем выше будет насмотренность и вовлечённость публики в подобные мероприятия. В частности, проведение выставки «Concept Line’24 – Простые Вещи» на двух площадках – отличная идея, предложенная Сергеем Шергиным. Его вдохновил пример крупной мировой выставки Salone del Mobile в Милане, в которой задействован практически весь город. Что-то подобное можно внедрить и в Иркутске, и отдельная локация в студии KRUGAMI, где была представлена дизайнерская керамика, стала первым таким опытом. Я думаю, это было правильное решение, потому что в общей массе предметов в основной экспозиции керамика могла потеряться , а в студии она была представлена как самодостаточные предметы интерьера.

Опыт, полученный нами как принимающей стороной выставки, оказался очень интересным, и думаю, теперь студия может выступать как постоянная локация, к которой присоединятся и другие площадки. Это даст новый импульс развитию и продвижению проекта, а у посетителей будет прекрасная возможность увидеть предметы иркутских дизайнеров и производителей в разной обстановке.

«Проект мотивирует и заряжает на дальнейшие действия»

Для директора мебельной фабрики «Белый дом» Анны Кондрашовой участие в «Concept Line’24 – Простые Вещи» стало дебютом. Причём как в роли производителя, так и в роли дизайнера. Опыт получился положительным.

– Этот проект заряжает и мотивирует на дальнейшие действия: у меня уже появились новые идеи, которые хочется воплотить к следующей выставке. Для подготовки к ней есть достаточно много времени, поэтому будет возможность более тщательно продумать проект, чтобы изделие получилось интереснее и лучше, чем в первый раз. Для себя сделала вывод, что качество выставочного предмета должно быть идеальным, и взгляд не цеплялся даже за какие-то малейшие шероховатости.

Наша фабрика готова работать с другими дизайнерами, но для того, чтобы сотрудничество получилось успешным, нужен не только хорошо продуманный эскиз, но и достаточное количество времени, а также взаимопонимание дизайнера и производителя как у двух близнецов.

Сергей Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области:

– Иркутяне – прогрессивные, креативные, очень творческие люди. Это не просто слова, подтверждение им мы видим в самых разнообразных изделиях. Например, в предметах из стекла, которые несут в себе культурный код Байкала, в великолепных изделиях интерьерной мебели с элементами уникального культурного кода Иркутска. Выставка «Concept Line’24 – Простые Вещи», на мой взгляд, это своеобразная «Формула 1» в предметном дизайне, задающая тон общему направлению развития промышленности, серийного производства. Она диктует моду, показывает производителям, куда нужно стремиться, тянуться, как нужно формировать культуру потребления, какие решения и технологии применять в производстве.

Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес»:

– Многие предметы иркутских дизайнеров достойны быть представленными не только в Иркутске, но и в России, и за рубежом. Центр Мой бизнес, развивающий экспортное направление предпринимательства, как никто понимает, что у нас есть изделия, с которыми мы можем выходить на зарубежные рынки и конкурировать там. При этом, очень важно в рамках таких выставок скооперировать предпринимателей, у которых есть производственные объекты, чтобы точечные, выставочные изделия, представленные дизайнерами, стали неким эталоном для серийного производства. В этом году совместно с проектной командой мы также организовали обучающие лектории, которые проходили на выставке для всех, кто занят в творчестве, в креативных индустриях, а также для студентов технического университета. Мастер-классы проводили известные иркутские дизайнеры, которые рассказывали о трендах в прикладном искусстве, и, надеюсь, воодушевили будущее поколение наших творцов.

Сергей Алексеев, начальник управления государственной культурной политики министерства культуры Иркутской области:

– На выставке есть предметы, которые могли бы стать экспонатами музейных коллекций, плюс мы здесь видим дизайнеров и производителей, которые ориентируются на то, чтобы их изделия были востребованы на рынке. Они понимают, как эти предметы будут вписаны в различные пространства: производственные, гостиничные, жилых помещений, садовых участков. При этом, очень важно, что есть креативные люди, которые могут и умеют всех собрать и объединить. Но Иркутску нужны большие выставочные пространства, и творческие люди ждут от государства не столько денег, сколько инфраструктурную поддержку и информационное содействие, чтобы работать более качественно, и оперативно выстраивать взаимодействие между художником, предпринимателем и потребителем.