Бизнес с креативом. Ксения Пономарёва о том, как сделать творчество прибыльным делом

Творчество может быть бизнесом, уверена руководитель региональной экспертной группы по развитию креативных индустрий в Иркутской области Ксения Пономарёва. Как направить творческий процесс в деловое русло? Какие креативные индустрии могут «выстрелить» в нашем регионе и нужна ли поддержка государства талантливым и предприимчивым? На эти вопросы Ксения ответила нашему изданию.

Творческий двигатель

Может ли творчество стать стабильным бизнесом?

– Конечно. Важно понимать, что творчество не ограничивается только хобби – это мощный инструмент для создания ценности бренда. Многие успешные компании родились из творческих идей и концепций. Ключевым моментом является умение сочетать креативность с предпринимательским мышлением: нужно не только создавать уникальный продукт или услугу, но и грамотно их продвигать, строить бренд и выстраивать отношения с клиентами. Творчество позволяет выделяться на рынке, привлекать внимание и формировать лояльную аудиторию. Таким образом, при правильном подходе и стратегическом планировании, творчество может не просто присутствовать в бизнесе, а быть его основой и двигателем роста.

В каких сферах деятельности это в принципе норма, а где, скорее, редкость?

– Творчество как бизнес наиболее активно проявляется именно в креативных индустриях. Например, в искусстве и дизайне художники, графические дизайнеры и иллюстраторы часто создают собственные бренды, превращая своё творчество в успешные предприятия. В моде многие дизайнеры открывают линии одежды или аксессуаров, находя свою нишу на рынке.

Медиа и развлечения – ещё одна сфера, где «процветает» коммерциализация творческих идей. Кино, музыка и литература предлагают множество возможностей для реализации креативных замыслов. Даже в кулинарии рестораны и кафе становятся платформами для креативных шеф-поваров, которые могут выражать своё искусство через уникальные блюда, фирменную подачу или, как сейчас очень популярно, организуя гастрономические шоу.

В креативных индустриях мы наиболее четко видим как творчество и бизнес идут рука об руку, создавая инновационные и привлекательные продукты для потребителей. Тогда как в более традиционных сферах экономики это встречается реже и требует особого подхода.

Могут ли уживаться в одном человеке умение создавать креативный продукт и предпринимательская жилка, умение его продавать?

– Творчество и предпринимательство не только могут, но и должны уживаться в одном человеке, особенно в сфере креативных индустрий. Творческий процесс требует смелости и инновационного мышления, но без предпринимательского подхода эти идеи могут так и остаться на бумаге. И мы довольно часто видим это в жизни, когда у человека идей много, а результата мало.

Но есть и другой пример, когда креативные сообщества начинают объединяться – как иркутская Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров – формируя экосистему, где художники, дизайнеры и предприниматели работают вместе. Это позволяет не только генерировать новые идеи, но и находить пути их реализации на рынке.

Важно создавать условия, в которых креативные умы смогут развиваться и реализовывать свои проекты. Образовательные программы, менторство и доступ к ресурсам – всё это способствует интеграции творчества и бизнеса. И ключевую роль здесь играет продюсер, который становится связующим звеном, объединяющим таланты и ресурсы и создающим инновационные продукты и услуги.

На выставке «Concept Line. Простые вещи» 2024

Кино, мода, предметный дизайн

Какие направления креативных индустрий наиболее развиты и перспективны в нашем регионе?

– Во-первых, это киноиндустрия, которая активно развивается благодаря созданию не только локальных фильмов, но и слаженному взаимодействию представителей бизнеса и органов власти. Есть команды, которые реально «тащат» это направление и привлекают к нему всеобщее внимание, создавая не только региональные продукты, но и федеральные проекты.

Во-вторых, высокий потенциал показывает дизайн, включая предметный и графический, особенно в контексте создания уникального бренда региона. Отмечу, что Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров делает работу, которую не делают ни в одном регионе России. Итог трёх лет её деятельности – рост не только локальных производителей, но и увеличение числа предметных дизайнеров. Наши предметы были представлены в этом году на крупнейшей международной выставке современного искусства Cosmoscow, в Москве. Это стало возможным только благодаря активной работе и сотрудничеству нашей Ассоциации с галереей локального дизайна и функционального искусства «Палаты».

Также, важное значение имеют креативные медиа и СМИ, так как современные технологии позволяют создавать контент, который быстро распространяется и привлекает внимание молодёжи. Мы должны и просто обязаны говорить о всех сферах в креативных индустриях, чтобы развернуть жизнь региона в других плоскостях. Нам есть чем гордиться, нам есть что обсудить и у нас есть креаторы, которые могут создавать востребованный материал и контент. Их нужно поддержать и дать соответствующую площадку для этого.

Архитектура и культурное наследие региона требуют защиты и интеграции в современные проекты, чтобы сохранить идентичность региона. Наконец, мода, как часть креативной экономики, может продвигать как традиционные ремесла, так и новые тренды. И в Иркутске локальные бренды настолько активно развиваются, что уже выходят за границы региона, открывая свои магазины в других городах.

В чём вы видите основные направления поддержки креативных индустрий?

– Я думаю, очень важно получить поддержку уровня правительства на создание в Иркутской области креативного кластера. Этот инфраструктурный объект станет не только точкой притяжения для туристов, но и центром объединения всех инициатив в креативных индустриях.

Кроме того, важно проводить мероприятия, выставки и фестивали по выбранным направлениям в креативных индустриях. Такие площадки для обмена опытом и демонстрации собственных проектов дают мощный толчок развитию отрасли. Как и грантовая поддержка для стартапов.

Нельзя недооценивать важность образовательных инициатив в условиях кадрового голода, который наблюдается во всех отраслях экономики, в том числе и в креативных индустриях. Наша главная задача – создать в регионе перспективную площадку для развития бизнеса в креативных индустриях, а также образовательную платформу, где можно получить актуальную и востребованную профессию и иметь возможность жить в родном крае, работать и создавать инновационный продукт.

21 ноября в Иркутске открывается форум креативных индустрий «Creative Community», история которого началась в прошлом году. На нём будут представлены сильные направления креативных индустрий, которые развиваются в регионе: предметный дизайн, киноиндустрия, архитектура (культурное наследие), издательское дело (креативные медиа), мода. «Задача форума – показать всех, чтобы мы понимали, чем можем гордиться», – прокомментировала Ксения Пономарёва.