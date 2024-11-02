Бизнес с гарантиями и плечом при выходе на экспорт

Центр «Мой Бизнес» оказывает предпринимателям Иркутской области девять видов услуг, начиная от консультирования и заканчивая поддержкой при выходе на экспорт. О том, какие проекты уже реализованы при поддержке Центра, и о том, как можно получить помощь, в нашем материале.

Парк-отель «Тэнгис»: получили кредит на строительство

Индивидуальный предприниматель Ксения Короткова уже несколько лет занимается гостиничным бизнесом в поселке Мурино Слюдянского района. В 2023 году на средства программы грантовой поддержки предпринимателей компанией был построен парк-отель «Тэнгис». Его особенность в том, что он находится прямо посреди леса на берегу горной реки Хара-Мурин, в 500 метрах от берега Байкала.

На территории отеля гостей принимают 11 благоустроенных домиков из бруса, есть ресторан и обустроенная территория: тропинки, дорожки, освещение, мангальные зоны, зоны отдыха с панорамным видом на Байкал. Как рассказывают о себе в компании, «это оазис спокойствия и единения с природой, где вы можете отдохнуть от суеты повседневной жизни и восстановить связь с самим собой и окружающим миром».

Для строительства административного здания, бани и сауны, предпринимателю понадобились финансы, которых на тот момент у Ксении не было. Нужен был заём, поэтому было принято решение обратиться в Центр «Мой бизнес». С помощью поручительства Центра компания получила банковский кредит на 7 лет. Благодаря этому сейчас насладиться банным отдыхом посреди леса в парк-отеле может любой желающий.

В планах – собственный салон красоты

Самозанятая Алена Вишневская оказывает услуги аппаратной косметологии, эпиляции, аппаратного похудения. До того, как открыть свое дело, она работала на предприятии лесной сферы, которое обанкротилось.

Алена обратилась в Центр занятости населения, где ей предложили воспользоваться социальным контрактом. Она заключила контракт, после чего закончила курсы косметологии и лазерной эпиляции, смогла закупить оборудование и начать работу.

Количество клиентов увеличилось, и самозанятой понадобился новый аппарат, однако сразу полностью нужной суммы у нее не оказалось. В связи с этим она обратилась в Центр «Мой бизнес» за поручительством, с помощью которого оформила займ в Фонде микрокредитования Иркутской области.

В планах у Алены стать индивидуальным предпринимателем, чтобы иметь возможность нанять дополнительных сотрудников, купить помещение и открыть собственный салон красоты.

«Компания БЕЛТ ТРЕЙД» запустила производство

ООО «Компания БЕЛТ ТРЕЙД» работает на рынке с 2007 года. Это семейное предприятие, основанное Дмитрием Наумовым. К работе он привлек своих братьев и отца. Сейчас в компании трудится 12 человек, среди которых пять представителей трех поколений семьи.

Основной профиль фирмы – оптовая продажа конвейерного оборудования и спецтехники. Конвейерные цепи –это расходный материал, поэтому они постоянно необходимы в бесперебойном производстве, например лесной или добывающей промышленности.

Сейчас предприятие запускает новое направление деятельности – производство пластин и изготовление цепей. В компании планируют изготавливать конвейерные цепи, а также втулки и пальцы. Для этих целей за счет заемных средств Фонда развития промышленности Иркутской области с поручительством Центра «Мой бизнес» будет приобретено новое производственное оборудование. Помимо этого, Центром были проведены необходимые испытания в инженерной лаборатории, а также оказана помощь в регистрации товарного знака.

Это очень важное для региона направление, так как позволит изготавливать расходные материалы непосредственно на территории Иркутской области. Сейчас, в связи с уходом с рынка зарубежных компаний и работой программы импортозамещения, наблюдается дефицит по изготовлению конвейерных цепей отечественного производства, так как на территории России зарегистрировано всего 4 основных производителя конвейерных цепей.

Мы готовы за вас поручиться

Одно из основных направлений помощи предпринимателям от Центра «Мой бизнес» – предоставление гарантийной поддержки. Мы часто говорим об этом, но не все понимают механизм этой работы.

Если говорить простыми словами, то схема такая: вы предприниматель, вам нужен займ на открытие или расширение бизнеса, но у вас не хватает денег и имущества для залога. Здесь на помощь предпринимателю и приходит услуга Центра – гарантийная поддержка, суть которой заключается в том, что мы готовы поручиться за вас перед финансовой организацией в размере не более 70% от суммы кредита или займа. И в случае, если вы не сможете по какой-либо причине выполнять свои обязательства перед банком, Центр «Мой бизнес» погасит эту задолженность в размере предоставленного поручительства.

Также каждый предприниматель и самозанятый, зарегистрированный на территории Иркутской области, имеющий хорошую кредитную историю и деловую репутацию, может рассчитывать на гарантийную поддержку для получения банковского кредита. Все абсолютно прозрачно и открыто, можете убедиться сами.

И это не пустые слова: с 2009 года гарантийной поддержкой воспользовались 2114 предпринимателей, общий объем полученных кредитов превысил 29 655 млн. рублей.

Плечо при выходе на экспорт

Многие предприниматели с развитием своего производства задумываются о расширении рынков сбыта.

И если с работой внутри России все в целом понятно, то самостоятельно выйти на экспорт для некоторых компаний может быть сложно. Тут и «подставляет плечо» Центр «Мой бизнес».

«Сибирские Технологии» вышли на вьетнамский рынок

Компания ООО «НПК «Сибирские Технологии» была основана в 2010 году. Она специализируется на разработке и производстве высококачественного сырья для натуральных пищевых добавок. На данный момент, ООО «НПК «Сибирские Технологии» является одним из ведущих российских производителей экстрактов из лиственницы с высоким содержанием дигидрокверцетина и арабиногалактана.

Подобная продукция пользуется высоким спросом в азиатском регионе, поэтому для «экспортной пробы пера» руководство компании приняло решение участвовать в бизнес-миссии во Вьетнам. ООО «НПК «Сибирские Технологии» представили свою продукцию, биологически активные добавки, и смогли убедить вьетнамских партнеров в ее качестве и потенциале. В результате переговоров был заключен экспортный контракт, открывший ООО «НПК «Сибирские Технологии» доступ к вьетнамскому рынку.

Опыт доказывает, что участие в подобных международных бизнес-миссиях является эффективным инструментом для выхода на новые рынки. Сейчас компания активно изучает возможности экспорта в другие страны, используя полученные знания и связи, установленные в ходе бизнес-миссии, а также готова начать новые проекты совместно с Центром «Мой бизнес».

«Сибирский мельник» адаптировал свою продукцию под требования иностранных рынков

Мукомольная компания «Сибирский мельник» расположена в городе Тайшет. У предприятия большой ассортимент. Ключевым направлением работы компании является производство муки из различных зерновых культур. В работе используются современные технологии и сырье высокого качества, что позволяет им производить муку, соответствующую самым строгим стандартам.

В 2024 году «Сибирский мельник» обратился в Центр «Мой бизнес» для того, чтобы выйти на экспорт в связи с увеличением объема производства муки. Теперь же предприятие стремится расширить свои горизонты и выйти на международные рынки, что открывает новые возможности для роста и развития. Услуги Центра «Мой бизнес» помогли предприятию не только наладить экспортные поставки, но и адаптировать свою продукцию под требования иностранных рынков.

Компания уже начала анализировать потенциальные страны для экспорта, рассматривая такие направления, как страны СНГ и Азии. Выход на экспортные рынки позволил «Сибирскому мельнику» не только увеличить объемы производства, но и повысить свою конкурентоспособность на международной арене для дальнейшего развития компании и увеличения её влияния в сфере мукомольной отрасли. Сейчас компания нашла новых партнеров на территории Монголии.

Туроператор BaikalCrossTour заключил экспортный контракт с делегацией из Марокко

Туроператор BaikalCrossTour, специализируется на туристических услугах на озере Байкал. Компания достаточно давно представлена на рынке обладает богатым опытом и предлагает своим клиентам широкий выбор программ — от классических экскурсионных туров до экстремальных путешествий. BaikalCrossTour располагает и собственными базами отдыха, то есть компании удалось выстроить небольшую туристическую экосистему от проживания до организации программы визита.

Для дальнейшего роста руководство фирмы решило расширить географию гостей и для этого они обратились в Центр «Мой бизнес». Результатом сотрудничества стало подписание в июле экспортного контракта с делегацией из Марокко. Этот контракт уникален тем, что он впервые был подписан непосредственно на берегу озера Байкал! Сейчас идет активная проработка планов на 2025 год, включающая составление туристических программ и планирование приезда гостей из Марокко.

BaikalCrossTour — это яркий пример успеха российского бизнеса в туристической сфере. Компания доказывает, что даже в условиях жесткой конкуренции можно добиться значительных результатов, используя инновационные инструменты и не боясь выходить на международный рынок.

Поможем найти бизнес-партнеров в других странах

Реализуется Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Многие предприниматели с развитием своего производства задумываются о расширении рынков сбыта. И если с работой внутри России все в целом понятно, то самостоятельно выйти на экспорт для некоторых компаний может быть сложно. Тут и «подставляет плечо» Центр «Мой бизнес».

Первый шаг, который нужно сделать – определиться с целеполаганием. Что вы хотите поставлять, куда, кто ваш потенциальный покупатель. После этого следующий шаг – обратиться к нам, дойти ногами, позвонить, оставить заявку на сайте или в соцсетях. Когда вы к нам приходите, мы определяем индивидуальную дорожную карту. Что является лучшим решением для Вашего бизнеса: участие в бизнес-миссии, посещение выставки или обучение. А может мы просто поможем Вам найти одного конкретного покупателя. На этом этапе мы сопровождаем вас до подписания

контракта.

Завершающим шагом является сопровождение первой поставки «под ключ». Мы готовы помочь Вам с транспортировкой, сертификацией или патентованием Вашего товара за рубеж. Пакет услуг также подбирается индивидуально. И вот вы уже успешно вышли на международный рынок.

Количество предпринимателей и компаний, заключивших экспортные контракты с 2019 года уже больше 350, более 200 из них сделали это впервые. Получатели наших услуг находят себе бизнес-партнеров более чем в 40 странах мира. И мы продолжаем эту работу.