Бизнес-шоу «Лидеры Будущего» в 18-й раз прошло в Иркутске

«Говорили о разном: о личном бренде, продвижении в соцсетях, определении целевой аудитории, систематизации бизнеса, налоговых новациях, – поделилась организатор и идейный вдохновитель мероприятия Елена Савенкова. – Что может дать бизнесу цифровизация? Как в сложной ситуации не опускать руки и верить в себя? И главное – как предпринимателям не забывать заботиться о собственном здоровье – иначе к чему все достижения, результаты, деньги?»

Своим опытом и историями делились как опытные бизнесмены, так и эксперты в разных областях. Утро второго дня традиционно начали с бизнес-завтрака в кругу спикеров – это уникальный формат нетворкинга и качественных знакомств.

Газета Дело записала главные вопросы – и ответы на них.

Кстати, дата очередного бизнес-шоу уже определена – 4 декабря 2024 года. Встреча пройдёт в новогоднем формате – в стиле «Голубого огонька». Следите за новостями в Telegram-канале «Лидеров Будущего».

Почему бизнес – это «тот ещё квест»?

Людмила Чуприна, бизнес-леди с 28-летним стажем, инвестор, основатель Первой мужской, Первой женской клиник, компании «Мир Света»:

– Мой путь как предпринимателя начался в 90-х – дикий рынок, разные правила игры, кризисы. Я 30 лет в бизнесе и знаю, что это тот ещё квест. Но мы выжили, продолжаем расти, развиваться, наработали практический опыт и готовы им делиться.

Какие проблемы я вижу сегодня? Подросло новое поколение предпринимателей, большинство из которых строит бизнес по своему видению и разумению. И мы были такими же – строили бизнес методом проб, ошибок, анализа. Если бы мне 30 лет назад кто-нибудь рассказал, научил, поделился опытом, как начинать и что делать, благосостояние моё и моей семьи было бы совершенно иным (улыбается).

Возможностей раньше было больше: рынок свободен, куда ни копни – везде Клондайк. Но тогда не было понимания, как этим пользоваться. Сейчас найти свою нишу гораздо сложнее. Но при этом технологии управления бизнесом, которые сейчас лежат на поверхности, буквально творят чудеса. Главное – их разглядеть и правильно применить. Своим опытом я делюсь с молодыми предпринимателями на «Лидерах будущего».

А кто ваша целевая аудитория?

Александр Тверитинов, заместитель директора БМБШ ИГУ, эксперт по маркетингу:

– Для меня до сих пор удивительно видеть, как многие бизнесы из совершенно различных отраслей пытаются развиваться без оглядки на своих потребителей. Более того, бывают случаи, когда предприниматель на вопросы: «Кто ваш клиент?», «Для кого вы прилагаете свои усилия?», «Почему эти люди должны покупать у вас?» – не может дать чёткого и конкретного ответа, приводя лишь какие-то общие характеристики. Это плохая история.

Нет, можно, конечно, существовать и так, двигаясь по наитию, но риски при этом очень высоки. Ведь конкуренты могут (и обязательно будут!) лучше понимать потребителей, общаться с ними, удовлетворять их потребности и развивать их лояльность. При такой ситуации очень непросто говорить об успешности бизнеса, росте, развитии, захвате доли рынка. В настоящий момент, когда уровень конкуренции чрезвычайно высок, крайне важно знать, для кого вы работаете, и, уже отталкиваясь от этого, разрабатывать стратегию и следовать ей.

А нужен ли вам личный бренд?

Александр Откидач, эксперт в области продвижения в социальных медиа, управляющий партнёр компании Media Lab, блогер:

– Я хожу на такие мероприятия не для того, чтобы продавать свои услуги. Мне просто нечего сейчас предложить этому миру, потому что много работы, с которой я и так не справляюсь. Несколько раз в месяц я выхожу в мир для того, чтобы поговорить с предпринимателями, школьниками, студентами. Для меня это своего рода хобби, благотворительность. Я хочу доносить свою точку зрения, делиться опытом, потому что этот опыт кому-то спасёт нервы, кому-то – время, кому-то – деньги.

Вот эта популярная история про личный бренд – многим она просто не нужна. Все хотят личный бренд, но не многие понимают, что это сложная, тяжелая работа. Эта история не про то, что у тебя 10 тысяч подписчиков в соцсетях. Есть люди, у которых 100 тысяч подписчиков, а с репутацией всё равно крайне плохо. Есть понятие «имидж», а есть понятие «репутация» – это то, что на самом деле говорят про вас. И иногда не надо, чтобы вас знал весь город, иногда важно, чтобы вас знали 10 человек, которые принимают решения, и все у вас в жизни будет хорошо.

В любом мероприятии, где выступают много спикеров, разные люди, приходящие туда, могут сделать для себя совершенно разные выводы. Важно, чтобы таких мероприятий в городе было больше.

Что нужно знать о налоговых новациях?

Ольга Субботина-бизнес-леди с 16-ти летним стажем, основатель Агентства Бухгалтерских Услуг «Магнат»:

– Я удивлена, но до сих пор не все граждане знают, что можно работать легально. Не надо прятаться по углам – есть возможность спокойно работать в правовом поле и законно платить налоги.

Плюсы самозанятости – простая регистрация, не надо подавать никакой отчётности, считать налоги, идёт автоматический расчёт, не надо платить страховые взносы, что пугает многих людей, которые хотят начать работать легально. Вторая сторона медали самозанятости – это риски, которые могут возникнуть при переквалификации самозанятости в трудовые отношения. Есть определённый перечень показателей системных рисков. Их нужно строго придерживаться и быть осторожным, заключая договоры с самозанятыми.

На «Лидерах будущего» я также затронула тему налоговых новаций, которые вступают с 2025 года. Так, в отношении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) появилась пятиступенчатая шкала, увеличились лимиты стандартных вычетов, а также добавились новые – к примеру, за сдачу норм ГТО. Кроме того, появилась социальная поддержка малообеспеченных семей, которые теперь могут вернуть 6% удержанного НДФЛ. Это главные изменения, которые коснулись налога на доходы физических лиц.

Почему важно не забывать о здоровье?

Александр Чуприн-эксперт по мужскому и женскому здоровью, основатель Первой мужской клиники:

– Несмотря на то, что в свободном доступе сейчас очень много информации о здоровье, у людей тотальная безграмотность в отношении своего здоровья! На сегодняшний день смертность мужчин после 30 лет такая же, как в 1897 году, когда уровень медицины был совершенно иной. То есть, несмотря на все достижения медицины в диагностике и лечении заболеваний, люди не пользуются ими.

А ведь простое исследование, которое сегодня можно пройти за несколько минут, может спасти жизнь человеку. В последнее время я часто сталкиваюсь с тем, что люди порой не понимают, в каком состоянии они находятся. Недавно к нам обратилась предпринимательница, которая, находясь в состоянии хронического стресса, загнала в себя в предынфарктное состояние. Мы помогли, в этот раз всё обошлось… Важно вовремя выявить это состояние, спрофилактировать его и в прямом смысле спасти себе жизнь. Друзья-предприниматели, не забывайте заботиться о своём здоровье!

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Как «оседлать» цифровую волну?

Сергей Шевелев - бизнесмен, инвестор, it-предприниматель:

– Цифровой бизнес сейчас приобретает совершенно новый формат. Сегодня бизнесу важно быть востребованным в моменте: если ты не успел «оседлать» цифровую волну, то велик шанс даже потерять бизнес. Именно через этот запрос я нашел лично для себя новое направление в предпринимательстве.

У меня несколько направлений бизнеса, одно из них – салон красоты. Случайно нашел для себя компанию RC, которая помогла оцифровать всех моих клиентов, и теперь приводит в мой бизнес новых клиентов за 1000 рублей в месяц. На «Лидерах будущего» поделился опытом и рассказал, как я открыл для себя новое направление, купил франшизу и стал IT-предпринимателем. Сегодня зарабатываю на пассиве, пока не миллионы – двести тысяч рублей в месяц. По-моему, хорошая прибавка к ежемесячному доходу!

Как изменить свою жизнь?

Екатерина Лубягина-предприниматель, основатель студии перманентного макияжа Екатерины Лубягиной:

– Жизнь порой преподносит нам испытания, которые кажутся непреодолимыми. Мы сталкиваемся с трудностями, сомнениями и страхами, которые могут заставить нас усомниться в своих силах. Но важно помнить одно: каждая трудная ситуация – это возможность стать сильнее, мудрее и лучше.

Я прошла непростой путь. Еще несколько лет назад я работала дворником. Это был тяжелый труд. Однажды в меня тоже поверили и дали мне поддержку. И сегодня я уже не просто мастер перманентного макияжа, я владелец собственной студии и обучаю этой профессии других. Я счастлива, что помогаю женщинам чувствовать себя красивыми и уверенными каждый день. Но самое главное – я знаю, что могу помочь другим сделать первый шаг к своей мечте. Если вы тоже хотите изменить свою жизнь, не бойтесь!

Фотографии материала: Александр Шерстов, Андрей Фёдоров, Дмитрий Дмитриев