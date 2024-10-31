«Мы работаем на результат». Михаил Николаев, основатель Бюро по защите прав предпринимателей, – о главных юридических рисках в бизнесе

«Мы знаем, какая череда действий и бездействий может привести к краху бизнеса, и, зная это, умеем его защищать, побеждая там, где другие бессильны», – говорит Михаил Николаев, кандидат юридических наук, основатель Бюро по защите прав предпринимателей и руководитель регионального отделения саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада. В юриспруденции, – считает Михаил, – как в медицине: чтобы избежать проблем, важно заниматься профилактикой и вовремя обращаться к специалисту. Какие вызовы стоят сейчас перед бизнесом? Как спасти компанию от «юридической смерти»? И почему не стоит доверять «юристам широкого профиля»? Об этом и многом другом – в нашем интервью.

Михаил Николаев, кандидат юридических наук, основатель Бюро по защите прав предпринимателей. фото из личного архива

«Главный вызов – налоги»

Михаил, какие главные вызовы возникают перед бизнесом в последнее время?

– Их много, но в первую очередь – налоги. В законодательстве сейчас происходит много изменений, и не все предприниматели успевают за ними. Кто-то даже просто халатно относится к бухучёту. В результате о своих проблемах они узнают уже тогда, когда налоговая инспекция предъявляет компании акт на очень большую сумму.

К примеру, если ведомство само предлагает предпринимателю подать уточненную декларацию, не надо надеяться на то, что всё как-то само пройдёт. В нашей практике был прецедент, когда предприниматель подал декларацию, налоговая инспекция провела камеральную проверку, выявила недочёты и предложила «уточниться» по расходам в адрес некоторых неблагонадёжных, по мнению инспекции, контрагентов на восемь миллионов рублей, чтобы в дальнейшем избежать более серьёзных проблем. Но налогоплательщик понадеялся на бухгалтера, который заверил, что «всё обойдётся», и в итоге по результатам выездной налоговой проверки получил акт на 150 миллионов рублей. В другом примере из нашей практики отказ «уточниться» на 40 млн превратился в акт на миллиард! И таких примеров – масса.

Налоговая не «блефует», и я всем предпринимателям настоятельно советую не игнорировать её рекомендации. Потом на решение проблемы может понадобиться гораздо больше ресурсов: и материальных, и моральных. Предприниматель занимается уже не бизнесом, а бесконечным сбором документов, плюс страдает деловая репутация: ему может грозить уголовная ответственность, арест всех активов и потенциальное банкротство, если в моменте не будет необходимой суммы.

На Петербургском международном юридическом форуме

Фонд Росконгресс (photo.roscongress.org)

В 2025 году стартует очередная налоговая реформа, по которой и налог на прибыль увеличивается до 25%, и «упрощенцы» начинают платить НДС. По вашему мнению, приведёт ли это к росту проблем у бизнеса?

– На старте любой реформы законодатель не всегда чётко прописывает правила игры, как следствие, не всегда понятно, как их соблюдать. Поэтому какой-то период в следующем году бизнес «потрясёт», будут нестыковки. Досконально, как будут работать все нововведения, станет ясно, только когда накопится определённая судебная практика, на это уйдет два-три года.

Что бы вы посоветовали сделать предпринимателям в преддверии реформы, чтобы снизить возможные риски?

– Провести аудит всех своих платежей и привлечь грамотного специалиста по налогам, который понимает, как государство смотрит на проблему. К примеру, предприниматель не видит ничего особенного в ситуации, когда один магазин оформлен на него, другой – на жену, третий – ещё на кого-то из родственников, но при этом у всех – один бухгалтер, один банк, одна программа по ведению учёта, и все сидят в одном офисе. Для него это – «семейный бизнес», а для сотрудника налоговой инспекции – определённые признаки дробления бизнеса. Специалист по аудиту сразу увидит эту проблему и даст рекомендации, как её решить, в том числе сменив налоговый режим.

Но, наверное, не каждый бизнес сможет перейти на общую систему с УСН?

– Как показывает практика, в основном бизнес успешно переживает этот переход. Не так давно одной из таких компаний, где всё было оформлено на родственников, донасчитали 500 миллионов рублей налогов и предложили уплатить долг добровольно, чтобы избежать уголовного дела. Сумма была уплачена, компания перешла на общую систему налогообложения. Да, её доходы и темпы роста уменьшились, но это не привело к полному закрытию бизнеса.

Я считаю, пора менять саму парадигму – лучше платить понемногу и постоянно, чтобы не получить потом непосильную сумму пеней и штрафов единовременно за три прошедших года. Понимаете, когда это действительно малый бизнес, это нормально, что у него налогов 6%, но когда оборот уже превышает 199 млн, надо подходить к бизнесу социально ответственно.

Почему налоговая идёт навстречу, предлагая решать подобные вопросы в добровольном порядке?

– Если ведомство видит, что налогоплательщик оступился, то может предоставить ему законодательную возможность добровольно исправить ошибку путём подачи уточнённой декларации. У налоговой инспекции сейчас в принципе меняется подход к налогоплательщикам – она становится клиентоориентированной, и этот тренд идёт из Москвы, что не может не радовать. Кроме того, по большому счету, никто не хочет «смерти корове, дающей молоко».

Что ещё, помимо налогов, можно отнести к главным вызовам для бизнеса в настоящее время?

– Традиционно это арбитражные, гражданско-правовые и корпоративные споры. Сейчас к ним добавились проблемы с платежами, трансграничными переводами, санкциями, которые приводят либо к невозврату валютной выручки, либо к неисполнению контрактных обязательств по поставкам, причём как в Россию, так и в другую сторону. Суды пока по-разному оценивают эти случаи с точки зрения квалификации как форс-мажор.

Кроме того, к этому списку можно отнести и сопровождение предпринимателей в решении уголовно-правовых проблем, связанных с экономическими правонарушениями – в том числе по статьям о мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и пр. К слову, налоговые нарушения свыше 15 млн – это уже тоже уголовная ответственность. В таких делах вам сначала дается оценка: умышленно вы не платили налоги или к этому привела обычная предпринимательская деятельность.

«Репутация выше денег»

В чём заключается отличие вашего подхода в работе с предпринимателями от подхода других компаний?

– Сформулирую его так: мы работаем на результат. Если мы его не видим ещё до вступления в процесс, то, как правило, отказываемся от ведения дела. Мы не будем брать деньги с клиента, если в этом нет смысла. У нас другой принцип работы.

Например, к нам обратилась крупная иркутская компания с запросом оспорить в суде начисленную сумму налогов. Мы изучили акт и пришли к выводу – шансов нет, дело проигрышное и браться за него, как минимум, непрофессионально. Хотя компания готова была платить нам за услуги приличную сумму, но наша репутация выше денег, поэтому мы от этого дела отказались. Кстати, компания обратилась к другим юристам, которые два года занимались имитацией бурной деятельности, но в итоге дело проиграли. Мы так не работаем. Предпочитаем экономить время и деньги клиентов.

Но, наверное, бывают ситуации, когда непонятно, к какому итогу можно прийти?

– Такие ситуации – крайне редкое явление, и каким будет результат дела, становится очевидно на ранних стадиях работы с клиентом. Приведу ещё один пример. К нам обратился предприниматель, у которого не было средств рассчитаться по налогам на сумму в полмиллиарда рублей, но при этом был госконтракт, после завершения которого он смог бы закрыть налоговые долги. Ситуация была очень сложная, так как за неуплату налогов предпринимателю грозил арест счетов и имущества, что парализовало бы его бизнес, и ни о каком исполнении контракта речь бы не шла. А это тоже ведь уголовная ответственность. Но законом предусмотрен механизм банкротства, при котором запрещены аресты счетов и недопустимо наложение новых. В итоге наш клиент инициировал процедуру, спокойно выполнил контракт, денежные средства поступили на расчётный счёт, и он уплатил налоги. То есть мы помогли предпринимателю решить текущие проблемы, но самое главное – сохранить его бизнес.

Это единственный случай спасения бизнеса?

– В нашей практике есть очень показательный пример с крупной добывающей компанией, которая вложила несколько миллиардов рублей, в том числе кредитные средства, в строительство фабрики. Проблема заключалась в том, что кредит был валютный, а курс вырос втрое. Обслуживать такой кредит предприятию оказалось не под силу. Мы ввели процедуру банкротства, когда фабрика уже не работала: наступил технический дефолт – банки списывали со счетов всё, что компания зарабатывала. В процедуре банкротства были разблокированы все счета, что позволило запустить производство. Затем были привлечены инвесторы. Через два года нашей совместной работы предприятие начало добывать планируемый объём полезных ископаемых, и мы подписали мировое соглашение с кредиторами. Да, они какое-то время не получали выплат, но в конечном итоге выиграли, потому что сохранили плательщика.

Процедура банкротства – особенная, потому что в ней переплетаются интересы государства, финансового сектора и бизнеса, и в данном случае она помогла сохранить одно из крупных добывающих предприятий нашего региона. Это классический случай финансового оздоровления бизнеса в процедуре банкротства. Его можно в учебники вписывать.

«Предпочитаем работать вдолгую»

Предприниматели обращаются к вам за помощью, когда ещё можно решить их проблемы, или чаще, когда уже поздно?

– Вы знаете, в юриспруденции – как в медицине, даже точнее – как с онкологией: у тех, кто обращается раньше, больше шансов выжить, а с теми, кто приходит позже, работать сложнее, но шансы на выздоровление есть, а на последних стадиях мы отказываемся, так как понимаем, что уже ничем помочь не сможем. Поэтому стремимся к тому, чтобы не быть «пожарными» и не тушить уже разгоревшиеся пожары. Предпочитаем сотрудничать вдолгую, сопровождая клиента не один год. И основная доля дохода нашей компании – это как раз текущее сопровождение. В этом случае мы видим потенциальные проблемы, по которым у бизнеса – малого, среднего и крупного – возникает состояние неплатежеспособности, и можем спрогнозировать, как их избежать. Образно говоря, мы ставим пожарную сигнализацию и предотвращаем очаги возгорания: выстраиваем все процессы по налоговому сопровождению, текущим арбитражным процессам, проверяем документы. И в основном все наши клиенты, кому мы оказали услуги, в дальнейшем в той или иной степени становятся нашими партнёрами. Я, например, горжусь тем, что у меня есть клиент, с которым мы работаем с 2003 года.

А если в компании есть свои юристы?

– Практически в 100% случаев мы сопровождаем компании, в которых есть штатные юристы: они выполняют свою работу, а мы – свою, работая при этом в связке. На них, как правило, – внутренние вопросы, документы, всё, что связано с трудовыми отношениями, на нас – арбитраж, налоги, внешние контакты компании. Такая связка даёт лучший результат. Нисколько не умаляя значимости штатных юристов, глубоко погруженных в тему, если проблема уже возникла, то зачастую проще посмотреть на неё со стороны. Плюс у нас и кейсов больше, а значит, больше возможностей просчитать ситуацию. Я считаю, что такая работа – конкурентное преимущество.

Почему так важно именно долгосрочное сопровождение?

– Как говорят сами бизнесмены, это позволяет им спокойно заниматься своим делом, потому что цена любой ошибки в бизнесе может быть очень высокой. Работа бизнес-юриста – это всё-таки долгая история: от года до трёх лет нужно на то, чтобы досконально вникнуть во все нюансы бизнеса, а потом его сопровождать, предупреждая большинство потенциальных проблем. И речь не только о качественном анализе всех документов, но и о высокопрофессиональном системном консультировании по всем налоговым и юридическим вопросам, выстраивании отношений с контролирующими органами. И экономически для собственника это будет в разы дешевле, чем тушить «пожар».

Ещё раз повторюсь, что не стоит воспринимать юристов как пожарных, к ним надо относиться как к семейным врачам. К сожалению, наверное, только 2% предпринимателей понимают, что лучше сразу не экономить на юристах и выстроить работу вдолгую так, чтобы бизнес не лихорадило. Потому что, когда возникают проблемы, это, как правило, несоразмерные убытки, потерянное время, стресс, нервы, упущенная выгода. А порой даже юридическая смерть для бизнеса.

На Петербургском международном юридическом форуме

Фонд Росконгресс (photo.roscongress.org)

«Юрист широкого профиля – нонсенс»

Что такое юридическая смерть для бизнеса?

– Это ликвидация юридического лица. Банкротство – это законный механизм ликвидации юридического лица, зачастую против его воли. Хотя может быть и по собственной воле, когда руководитель понимает, что не может рассчитаться по обязательствам на сумму от двух миллионов рублей в течение трёх месяцев – а это один из основных признаков банкротства, – и сам подаёт заявление на банкротство. Причём он не просто вправе это сделать, он обязан это сделать в соответствии со статьёй 9 Закона о банкротстве, иначе несёт ответственность всем своим имуществом. К сожалению, 90% руководителей этой обязанностью пренебрегают.

Наверное потому, что любой будет до последнего стараться выжить. Кроме того, такая «констатация смерти» бизнеса – «удовольствие», наверняка, недешевое?

– Когда ко мне приходят и говорят, что видели на каком-то столбе объявление о банкротстве «всё включено за 150 тысяч рублей», я отвечаю, что это то же самое, что «мы вас вылечим от всех болезней одной чудо-таблеткой». Такая помощь может привести к совершенно обратным последствиям. Обращаться надо к профессионалам, а профессионалы – в любой области – всегда стоят дорого.

К каким ещё предложениям о юридических услугах бизнесу стоит относиться с осторожностью?

– Юрист – так же, как врач: он не может быть специалистом широкого профиля. Это нонсенс. Не бывает стоматологов, которые могут лечить сердце, а кардиолог не будет лечить зубы, хотя, как они устроены, в теории он, конечно, понимает больше, чем обычный человек. Так же и юристы: если кто-то позиционирует себя как жнец, чтец и на дуде игрец – это говорит о том, что вы обратились не к тому человеку.

Наша компания почти двадцать лет специализируется на банкротстве, мы уже триста предприятий завершили путём списания долгов, знаем, какая череда действий и бездействий приводит к краху, и, зная это, умеем прогнозировать процессы, защищать права и решать проблемы предпринимателей.

Кроме этого, у нас в компании есть специалисты, которые занимаются исключительно налогами, или только банкротством, или арбитражными, или корпоративными спорами. Многие из них работают в компании больше десяти лет, также есть сотрудники, которые работают с момента образования.

Вы работаете на результат, но, наверняка, есть клиенты, сомневающиеся в успехе. Как вы их убеждаете?

– Сомнения будут всегда. Поэтому таким клиентам я говорю: «Давайте попробуем, потому что, пока мы не начнём работать, вы ничего не увидите». И, когда через полгода предприниматель говорит мне, что не слышит о проблеме, которая у него была и с которой он к нам обратился, значит, мы хорошо работаем. Если нет проблемы – это и есть результат нашей работы.

Николай Самойлов

СРО арбитражных управляющих Северо-Запада – одна из крупнейших саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в России, которая насчитывает более 75 филиалов. В Иркутской области работает с 2006 года. По рейтингу Сбербанка, как крупного кредитора в делах о банкротстве, занимает первое место среди саморегулируемых организаций.

ООО «Бюро по защите прав предпринимателей» входит в ТОП-300 юридических компаний России по версии федерального правового портала Право.ру.

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* «Бюро по защите прав предпринимателей». Фотографии предоставлены компанией

