Как с 1 ноября 2024 г. регулируется майнинг криптовалюты (цифровой валюты) в РФ

Майнинг – это получение криптовалюты (цифровой валюты) с помощью специального оборудования и ПО. С 1 ноября 2024 года он легализуется в РФ.

Майнингом могут заниматься российские юрлица и ИП, включенные в специализированный реестр. Кроме того, им могут заниматься граждане РФ, которые не являются ИП, если энергия, потребляемая при майнинге, не превышает лимитов. Майнеры должны соблюдать определенные требования, в том числе отчитываться перед уполномоченным органом о получении цифровой валюты.

Предоставлять майнинговую инфраструктуру могут российские юрлица и ИП, включенные в реестр операторов. К ней отнесены объекты для размещения оборудования и ПО для майнинга, включая инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение), само оборудование и ПО

(ч. 3.4 ст. 1, ч. 5 ст. 14.2 Закона о ЦФА).

Осуществлять майнинг можно как самостоятельно, так и при объединении в майнинг-пулы. Они представляют собой объединение мощностей оборудования и ПО разных владельцев, в результате которого полученная цифровая валюта распределяется между ними (ч. 3.2 ст. 1 Закона о ЦФА).

Организовать майнинг-пул могут российские юрлица, ИП, а также граждане РФ (не ИП), которые соответствуют требованиям к деловой репутации (ч. 1, 3 ст. 14.3 Закона о ЦФА).

Как контролируется майнинг

Соблюдение требований к майнинговой деятельности контролируют Минцифры России и уполномоченный орган, который установит Правительство РФ, в рамках своей компетенции (ч. 12, 13 ст. 14.2, ч. 4 ст. 14.3 Закона о ЦФА).

Если вы получили цифровую валюту в результате майнинга, то должны отчитаться об этом перед уполномоченным Правительством РФ органом, в том числе сообщить адрес-идентификатор (это уникальная последовательность символов для учета операций с цифровой валютой) (ч. 10 ст. 14.2 Закона о ЦФА). Порядок и форма представления информации пока не установлены.

Если вы действуете в интересах другого лица, вы должны соблюдать также требования Закона о противодействии легализации преступных доходов. В их числе, например, требования в части идентификации клиента, оценки совершения им подозрительных операций, уведомления о них в Росфинмониторинг. Это касается случаев, когда вы (пп. 1, 4 п. 1, п. 2 ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов):

• от имени или по поручению клиента осуществляете майнинг, распределяете цифровую валюту;

• организуете майнинг-пул – при распределении цифровой валюты между его участниками.