15 ноября пройдет форум социального предпринимательства «Мой бизнес. Бери и делай»

Основная цель форума – помочь малому бизнесу адаптироваться под требования грантовых программ, получить доступ к финансированию и поддержке. Вы узнаете, как подать заявку на грант, защитить свой проект и увеличить шансы на успех.

В программе форума:

Пленарная сессия: «Как преобразовать бизнес под текущие меры поддержки. Стратегия на опережение 2025»

Узнайте, какие шаги нужно предпринять, чтобы адаптировать ваш бизнес под действующие меры государственной поддержки, и как использовать их для дальнейшего роста.

Мастер-класс: «Незанятые ниши в Иркутской области». Как грамотно выбрать нишу, составить грантовую заявку и защитить проект»

Это практическое руководство по выбору ниш для социального предпринимательства и грамотному оформлению грантовой заявки, чтобы увеличить ваши шансы на успех.

Консультация «Стратегический анализ вашего бизнеса для грантовой поддержки»

Уникальная возможность получить индивидуальные советы по вашему бизнесу и понять, как подготовиться к участию в грантовых программах.

Истории успеха предпринимателей

Выслушайте вдохновляющие истории тех, кто уже прошёл путь от идеи до успешного социального проекта. Это реальные примеры того, как можно развивать бизнес в Иркутской области.

Как привлекать клиентов без затрат? Органические способы привлечения клиентов 2024-2025

Узнайте секреты органического маркетинга от опытных экспертов, чтобы привлекать клиентов без бюджета на рекламу. Применяйте эти инструменты уже сегодня!

Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Место проведения форума: Центр «Мой бизнес» (Иркутск, ул. Рабочая, 2А), предусмотрена онлайн-трансляция через VK.