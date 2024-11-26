Предвидеть риски и считать нагрузку. Надежда Грошева – о том, что поможет людям и бизнесу в кризис

Растущая ключевая ставка повлекла за собой не только удорожание кредитов, но и рост ставок по вкладам и депозитам. На какой-то период это стало хорошим стимулом для того, чтобы «стерилизовать» денежную массу – на сегодняшний день сумма средств на счетах в банках достигла 52 триллионов рублей. Но затем непрерывный рост ставок сыграл в обратную сторону – и это закономерно, отмечает доктор экономических наук Надежда Грошева.

Страх или жадность?

По словам Надежды, существует экономическое правило соотношения страха и жадности: обычно люди боятся рисковать, но, когда им предлагают хорошие ставки, страх пропадает. Поэтому чем выше риски, тем большую предлагают доходность.

– Сегодня это правило начало работать в обратную сторону, – говорит эксперт. – Доходность стала слишком высокой – страх вернулся. Люди рассуждают: «Что-то слишком хорошо, мне кажется, будет плохо». Поэтому выходят из банковских инструментов, из криптовалют. Из любого переоцененного инструмента. Потому что страшно, что будет дальше.

Из депозитов – в недвижимость

Само государство намекает, что нести деньги в банки уже не надо, поднимая налоги на доходы по вкладам и депозитам (за счёт снижения планки дохода, от которой НДФЛ начисляется по повышенной ставке 15%, до 2,4 млн рублей – прим. ред.).

Надежда Грошева, доктор экономических наук, декан САФ ИГУ.

Фото: Андрей Фёдоров

– Не все еще поняли, что пора пересчитывать налоговую нагрузку на следующий год, но письма из налоговой получат все, – подчеркивает Надежда Грошева. – Даже сами банки сегодня намекают, что ситуация изменится. Посмотрите, какие условия предлагают крупнейшие из них по депозитам на три года: 10-12%! Выходит, банковский сектор прогнозирует, что ключевая ставка изменится: сейчас она 21%, потом будет 7-8%. Средняя – 10-12%.

По словам Надежды, самые дальновидные из тех, у кого депозиты заканчиваются, сегодня ищут, куда вложить деньги. Зачастую выбирают традиционный актив – недвижимость. Отсюда – тренд на рост числа сделок за собственные, не заемные средства, о котором говорят застройщики (доля покупок новостроек за наличные выросла до 60% в октябре – прим. ред.).

Не только ставки, но и налоги

По мнению Надежды Грошевой, на бизнес, помимо высокой ключевой ставки, серьезное влияние в следующем году окажет рост налогов: налог на прибыль, например, вырастет на четверть, с 20 до 25%. Кто-то в этой ситуации переложит дополнительные расходы в цену продукции, а кто-то – по разным причинам – не сможет этого сделать и будет сокращать маржу.

Фото: Андрей Фёдоров

– Кроме того, для малого бизнеса с выручкой более 60 млн рублей с 1 января вводят НДС, – добавляет эксперт – Причем мало кто из предпринимателей это сейчас понимает, многие даже не слышали об этом. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Только самые продвинутые МСП уже бросились пересматривать свои налоговые режимы, оценивать, на каких условиях, на каких ставках им выгоднее будет работать. Так что среди малого бизнеса можно ждать банкротств и закрытий предприятий.

Надежды Грошева подчеркивает: в любом бизнесе, в любом финансовом инструменте есть свои риски.

– Нужно внимательно смотреть, какие риски вы готовы принимать. Наступает время профессиональных предпринимателей, умеющих считать и планировать наперед.