Екатерина Прядко: «Адаптация неизбежна»

Рост ключевой ставки и ставок по ипотеке на сегодняшний день вовсе не означают полную заморозку жилищного строительства. Новые проекты все равно будут, уверена генеральный директор компании «Грандстрой» Екатерина Прядко. Вопрос, по ее мнению, только в том, с помощью каких инструментов их можно будет реализовывать.

«Рынок недвижимости – бездонный»

Несмотря на очередные турбулентные времена, рынок недвижимости был, есть и будет, убеждена Екатерина Прядко. Так, по данным глобальной статистики, недвижимость составляет 68% всего мирового благосостояния – это в четыре раза больше, чем все акции, долговые и ценные бумаги.

– В России на рынок недвижимости влияют дополнительные факторы – например, огромные площади устаревающего жилья. Это значит, что рынок недвижимости – фактически бездонный, цикл строительства может продолжаться бесконечно. Поэтому новые проекты так или иначе будут. Вопрос в том, с какими инструментами придется работать, – отметила Екатерина.

«Потребители не привыкли к новым ставкам»

Центробанк считает, что по итогам 2024 года строительная отрасль вернется к более сбалансированным рыночным показателям 2019-го. А текущее охлаждение рынка недвижимости, по мнению регулятора, – это первый шаг к повышению доступности жилья.

Фото: Андрей Фёдоров

Однако, как говорит Екатерина Прядко, «возврат в прошлое» произошел только в цифрах: экономическая ситуация, доходы, себестоимость строительства разительно отличаются от показателей пятилетней давности. О доступности жилья – с тех пор, как с рынка ушли льготные ипотечные программы – тоже говорить не приходится.

– Мы действительно вернулись в цифры 2019 года, но экономическая ситуация – абсолютно другая. Что касается ипотеки: до 2019-го сбалансированная ставка была на уровне 10-12%. На конец октября 2024-го, по данным исследования Единого реестра застройщиков, средневзвешенная ставка составляла 6,5%. Это говорит о том, что рынок еще не трансформировался, потребитель еще не может привыкнуть к новым ставкам – и не идет в ипотеку без льгот, – подчеркнула Екатерина.

По ее словам, в сентябре – традиционно хорошем месяце для продаж – в целом по рынку количество сделок упало в два раза.

– У нас продажи просели менее заметно, потому что мы работаем в достаточно высоком сегменте. Но я коммерческому отделу ставлю четкую задачу: забыть про ипотеку. У нас есть свои программы, свои рассрочки.

«Новая реальность уже наступила»

Так или иначе, адаптация рынка к новым условиям неизбежна, убеждена Екатерина Прядко.

– Мы все равно придем к другим ставкам. Застройщикам придется научиться работать в новых условиях. Кроме того, нужно учитывать риски стагфляции, когда экономика не растет, а инфляционная спираль раскручивается. На самом деле, высокая процентная ставка и сниженный спрос – не главные проблемы застройщиков сегодня. Вызов №1 – это повышение себестоимости, к которому приводит инфляция.

По словам Екатерины, несмотря на изменившиеся условия, в проектах компании «Грандстрой», которые уже запущены, все идет по плану.

– Для ЖК «Союз Priority» накоплены необходимые средства на эскроу-счетах для погашения проектного кредита. Для проектного финансирования ЖК «Бродский» мы получили субсидированную ставку, зашли во все программы, государство нас поддерживает, – рассказала девелопер.

Что касается новых проектов, то «Грандстрой» сегодня нацелен на то, чтобы пересмотреть финмодели, заняться тщательной оценкой рисков.

– Нужно пересмотреть сроки, очередность, количество квадратных метров, которые мы будем выводить на рынок, чтобы объекты стали успешны в новых реалиях, которые – для нас это очевидно – уже наступили.