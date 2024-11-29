Александр Шадурский: «Ситуация не критичная»

Льготная ипотека стала менее доступной, но не исчезла совсем. Как использовать этот инструмент, каковы перспективы рынка недвижимости на Дальнем Востоке, куда сегодня стремятся и региональные застройщики, и федеральные гиганты и чего ждать покупателям в Иркутске, рассказал Александр Шадурский, коммерческий директор alfa Development.

«Льготная ипотека не так доступна, но работает»

Завершение ипотечной программы с господдержкой с 1 июля стало ударом для строительной отрасли, констатирует Александр Шадурский. Льготную «Семейную ипотеку», по его мнению, на сегодняшний день нельзя назвать эффективной программой, так как она ограничена лимитами. Выданные в октябре закончились за 9 дней, ноябрьские – буквально за неделю, и банки уже предупредили, что это последнее выделение лимитов в текущем году.

– Да, осталась «Дальневосточная ипотека». Ее, по поручению президента России, продлили до 2030 года. И эта программа в определенном смысле поддерживает рынок, – говорит девелопер. – Например, в Хабаровске, где мы также работаем, замедления спроса мы не видим. Даже недавнее повышение первого взноса до 50% пока на нем не отразилось. Дальнейшее развитие компании, появление новых проектов мы связываем именно с регионами Дальнего Востока. Хотя в прогнозе понимаем, что субсидирование ипотеки от застройщика, к которому мы уже пришли в Иркутске, будет востребовано и в ДВФО.

Фото: Андрей Фёдоров

«Рыночные ставки – заградительные»

Что касается рыночной ипотеки, то при ключевой ставке 21% ипотечная уже перевалила за 30%. По мнению Александра, это заградительная мера. Но на этом фоне мало кто заметил другую новость: в октябре Центробанк отменил – до 31 марта 2025 года – ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке.

– Это, на мой взгляд, очень опасная мера. Никто ведь не гарантирует, что после 31 марта ее продлят, – подчеркивает девелопер. – Иными словами, ипотека по рыночным, не льготным ставкам как инструмент сейчас не работает. Застройщики по всей России с августа не могут выполнить планы по продажам даже на 50%.

Фото: Андрей Фёдоров

«Диверсификация по регионам работает»

По словам Александра, региональная диверсификация – а компания alfa Development одной из первых в Иркутске стала строить жилье сразу в нескольких субъектах РФ – сегодня помогает сохранять устойчивость. Ведь разные региональные рынки на отмену льготной ипотеки реагируют по-разному.

– Мы готовились к текущей ситуации заранее, договаривались с банками о разных программах, поэтому свои планы мы выполняем – и в ДВФО, и в Иркутске. И конечно, никто нам не запрещает разрабатывать свои инструменты для повышения доступности покупки квартир. Например, мы выводим на рынок свою новую программу обмена жилья, «трейд-ин»: принимаем старую квартиру покупателя в зачет покупки новой. Старую мы будем реализовывать самостоятельно. Сложность пока заключается только в одном: рынок «вторички» сегодня очень сильно просел.

Александр Шадурский, коммерческий директор alfa Development

Фото: Андрей Фёдоров

«Цель прежняя – войти в топ-50»

По мнению Александра, несмотря на то, что у некоторых игроков рынка настроения сегодня несколько панические, называть текущую ситуацию критичной он бы не стал.

– Мы строим в Иркутске, строим Хабаровске, никуда не делись планы на Улан-Удэ. В наш список добавился ещё Комсомольск-на-Амуре, а в следующем году мы выходим в Ялту – там у нас два проекта. Свои планы мы ни в коем случае не сокращаем. И амбициозная цель компании остается прежней – войти в топ-50 застройщиков страны.