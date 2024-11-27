ИНК представила новый портал для партнеров

Цифровой продукт был презентован в рамках форума «Эффективное взаимодействие с Иркутской нефтяной компанией (ИНК)», собравший более 250 представителей строительных и транспортных организаций.

Новый портал, интегрированный в личный кабинет контрагента, предоставляет площадку для эффективного взаимодействия между подрядными и субподрядными организациями. Пользователи могут размещать объявления о продаже материалов, аренде техники, выполнении работ на объектах ИНК, а также публиковать свои потребности. Система позволяет искать исполнителей, лайкать объявления, общаться в личном чате, повышая прозрачность и эффективность взаимодействия.

– Этот сервис – очередное доказательство того, что обратная связь с нашими партнерами работает. Инициатор и автор этой идеи – управление конкурсных закупок ИНК. Но вдохновили нас контрагенты, которые на очередной открытой встрече высказали желание развивать кооперацию и сотрудничество с другими партнерами группы компаний, – отметила начальник отдела планирования и контроля конкурсных закупок ИНК Валерия Алферова.

Представители компании также рассказали о внедрении программного комплекса «Адепт». Система автоматизирует процесс взаимодействия с подрядчиками по строительству. Веб- и мобильное приложение упрощает подготовку, согласование и подписание исполнительной документации, контролирует сроки и качество строительно-монтажных работ, объединяя всех участников процесса в единое цифровое пространство. Система использует шаблоны и автоматизацию, сокращает время на обработку документов и обеспечивает удаленный доступ. «Адепт» активно применяется на всех объектах строительства группы компаний.

На форуме также была анонсирована Книга партнеров ИНК, которая содержит ключевые правила и ожидания компании от подрядных организаций. Издание разработано экспертами предприятия из различных подразделений.