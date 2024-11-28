«Цена простоя – выше ставки». Сергей Жарый – о перспективах кредитования бизнеса

Как высокая ключевая ставка влияет на «аппетиты» бизнеса к риску? Почему кредитование юрлиц никак не охлаждается? И правда ли, что банки являются бенефициарами текущей ситуации и деньги к ним текут рекой? Об этом на круглом столе «Есть ли жизнь при ставке 21%?», организованном порталом SIA.RU и Газетой Дело, рассказал директор дополнительного офиса АО «Дальневосточный банк» в Иркутске Сергей Жарый.

Депозиты стали интересны и «физикам», и юрлицам

Депозиты стали интересны и «физикам», и юрлицам

Вопреки представлениям, что деньги текут в банки рекой, портфель депозитов, по словам Сергея Жарого, директора дополнительного офиса АО «Дальневосточный банк» в Иркутске, хотя и растёт, но гораздо медленнее, чем повышается ключевая ставка.

– Реальные депозиты все-таки открываются сегодня в диапазоне 22-23% годовых. То есть немногим выше «ключа». Декларируемые некоторыми банками 25% – это чаще всего маркетинговая история. Но при этом мы видим склонность людей к сбережениям: те, кто раньше держал зарплату на карточке, сейчас стремятся часть ее переложить на накопительный счет либо вклад. Самые продвинутые переводят ее полностью, а для текущих расходов пользуются кредитной картой с льготным периодом, – рассказал он. – В Дальневосточном банке можно открыть вклады по ставке до 23% и накопительный счет до 24% годовых. Также у нас есть кредитная карта с льготным периодом 120 дней, расплачиваясь которой можно получать еще и кешбэк.

При этом бизнес – и малые предприниматели, и крупные компании – тоже начинает обращать больше внимания на инструменты размещения. Наиболее востребован у наших клиентов депозит «Комфортный», где ставка до 21% и привязана к ключевой ставке Банка России, есть возможность пополнения и частичного снятия.

– Мы отмечаем, что юридические лица стремятся разместить средства на депозите даже на короткий срок – хотя бы на недельку, на две – и на этом тоже немного заработать, – добавил он.

Фото: Андрей Фёдоров

Кредиты дорожают, но «докризисный» портфель еще велик

Кредиты дорожают, но «докризисный» портфель еще велик

– Ставка кредита предприятиям чаще всего привязана к «ключу». В прошлом году это было «ключ плюс три», для крупнейших заемщиков – «ключ плюс два». Когда мы говорили «ключ плюс четыре», все возмущались – дорого. Сейчас даже бюджеты размещают аукционы [на кредитование с целью покрытия дефицита] со стартовой ставкой выше, чем ключевая ставка на 4-5 процентных пункта, то есть более 25% годовых на сегодняшний день, – отметил Сергей Жарый.

Что касается физических лиц, то ставки по потребительским кредитам и ипотеке гораздо выше – 25-30%. Но в среднем процентная маржа – порядка 2-3% (принимая во внимание разницу между вкладами, которые банк привлекает по 22-23%, и кредитами, которые он размещает под 25-27%). При этом Сергей Жарый обратил внимание на важную деталь – мало кто вспоминает, что буквально год-два назад ипотека выдавалась еще под 10-12%. И эти кредиты до сих пор не погашены.

– Получается, что банк вынужден сейчас фондировать те «докризисные» ипотечные займы под 10%, привлекая депозит под 20-23% годовых. Мы видим, что маржа вроде увеличивается, банки должны зарабатывать, а фактически в эти ставки и в стоимость кредитов в моменте закладывается в том числе компенсация выданного ранее, чтобы обеспечить стабильность бизнеса, возврат вкладов, – пояснил Сергей Жарый. – В этой связи стоит отметить, что банки так же, как и любой бизнес, заинтересованы в стабилизации ситуации и снижении процентных ставок в экономике и с нетерпением ждут эффективного результата от проводимой денежно-кредитной политики регулятора.

Фото: Андрей Фёдоров

Кредиты берут на оборот и продолжение начатых проектов

Несмотря на растущие ставки по кредитам, и в сентябре, и в октябре бизнес продолжал заимствовать средства у банков. Однако цели меняются. Если раньше, по словам Сергея Жарого, предприниматели активно брали кредиты на развитие, то сейчас все чаще берут или хотят взять деньги на пополнение оборотных средств, на текущие нужды, чтобы «дело крутилось».

– С другой стороны, есть и те, кто понимает, что основной бизнес уже не дает нужной доходности, и видит необходимость зайти в другие проекты. В тот же госзаказ – там требования выше, доходность, может, и не такая высокая, зато верная. Такие компании, конечно, будут брать кредиты и под высокие проценты – да, тяжело, дорого, но цена простоя – выше, – подчеркнул Сергей Валентинович.

Сергей Жарый, директор дополнительного офиса АО «Дальневосточный банк» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров