Празднуем по-новому: 3 идеи для незабываемого новогоднего корпоратива

До Нового года – меньше месяца. Многие компании намерены отпраздновать это событие, подарив радостные эмоции сотрудникам и партнерам. По данным газеты «Коммерсант», количество новогодних корпоративов в России в этом году вырастет на 10%. Каким будет этот праздник для бизнеса? Как организовать запоминающийся корпоратив, когда кажется, что все возможные варианты уже были реализованы? Какие форматы предлагает рынок? Мы пообщались с экспертами и узнали несколько интересных идей.

Традиционный формат новогоднего корпоратива – банкет в ресторане с праздничной программой. Однако и организаторы таких событий каждый год стремятся порадовать и удивить своих гостей. «Мы, безусловно, всегда учитываем тренды», – говорит заместитель генерального директора по ресторанному направлению Ассоциации «Байкальская Виза» Нина Романова. Для разработки новогодней программы рестораны привлекают профессиональных артистов, ведущих, режиссёров. «Например, в банкет-холле «Эстрада» и в ресторане «BUTIN» в этом году за новогоднее шоу отвечает известный режиссёр массовых мероприятий Александра Мерзлякова, – поделилась Нина Романова. – Для мероприятия выбрали популярный сейчас русский стиль. Программа насыщенная, интересная. Гостям точно понравится».

Впрочем, новогодний корпоратив в ресторане – лишь один из множества вариантов празднования. Вот еще три идеи для корпоративного события, которые непременно оставят яркие и незабываемые впечатления:

Идея 1. Иммерсивный ужин

Сегодня многие компании – особенно те, кто часто проводит различные мероприятия в течение года, – стремятся удивить своих сотрудников и партнеров разнообразием форматов. «В этом случае отличным решением станет иммерсивный ужин», – говорит руководитель компании «Аврора Кейтеринг» Инга Мунина.

Иммерсивный ужин – это формат, который сочетает в себе гастрономический опыт и погружение в определенную атмосферу или историю. Во время такого ужина гости не только наслаждаются блюдами, но и становятся частью интерактивного шоу, где могут взаимодействовать с артистами, участвовать в ролевых играх или следовать сюжету.

«Гости не только ужинают и дегустируют блюда, но и получают впечатления, – поясняет Инга. – Ужин, выдержанный в определённом стиле, может быть настоящим произведением искусства, где и оформление, и сами блюда поддерживают выбранную тему».

Идея 2. Погружение в мир искусства

Одним из нестандартных форматов являются корпоративы в художественных галереях. Яна Черных, директор проектов Галереи В. Бронштейна, отмечает: «Корпоративные мероприятия в галерее – это не просто праздники, это погружение в мир искусства». Такое мероприятие позволяет совместить корпоративные цели с творческой атмосферой пространства – подобные события остаются в памяти сотрудников надолго.

В галереях можно организовать мероприятия разных форматов – от тематических экскурсий до стильных гала-ужинов. «Эмоции и впечатления в этом случае выходят на первый план», – добавляет Яна Черных.

Идея 3. Искусство пейринга

«Сейчас многие отмечают корпоративы небольшим коллективом – только отделом или конкретной командой», – говорит сомелье «33 Вино и Тапас» Виктория Краснова. В этом случае хорошей идеей будет попробовать такой формат праздника, как пейринг.

Пейринг – искусство создания идеального сочетания между напитками и блюдами, позволяющее каждому компоненту проявить свои лучшие качества. Каждый ужин охватывает определённую тему, будь то страна-производитель или уникальные вкусовые профили. Гости могут насладиться тщательно подобранными закусками, основным блюдом и шестью-семью разнообразными напитками, о которых сомелье обязательно расскажет интересные факты и подробности.

По словам Виктории, формат пейринга не просто дает возможность дегустации, но и погружает гостей в мир удивительных вкусовых комбинаций. «Если есть возможность попробовать что-то новое, не упускайте её», – вдохновляет она.