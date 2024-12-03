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Испытан на прочность. Продукция завода «Саянскгазобетон» вошла в число «100 лучших товаров России»

В доме будет тишина или как обычно? А землетрясение дом выдержит? На эти и другие вопросы в отношении своих силикатных изделий завод «Саянскгазобетон» решил в 2024 году дать научно обоснованный ответ. Были проведены успешные испытания конструкций на шумоизоляцию и сейсмостойкость. О полученных результатах, а также о новинках производства и особенностях регионального спроса мы поговорили с исполнительным директором ООО «Саянскгазобетон» Алексеем Наливных.

Алексей, давайте начнем с сейсмоустойчивости: для Иркутска это вопрос чувствительный. Расскажите, как проходили испытания и что они показали?

– После запуска линии по производству силикатных изделий мы всерьез занялись вопросом применения выпускаемых материалов в строительстве. В том числе в условиях высокой сейсмичности. По нашей инициативе испытания прошли в АО «НИЦ «Строительство» ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко в Москве – это ведущий исследовательский центр страны в области теории сооружений, строительных конструкций, расчета сооружений, разработки нормативных документов по строительным конструкциям.

В лаборатории исследовательского центра – как на строительной площадке. Согласно программе испытаний, из силикатного кирпича были собраны типовые стеновые конструкции: перегородки, межквартирные стены, фасадные стены с облицовкой и с проемами. Сами испытания выполнялись на специальной сейсмоплатформе, позволяющей воспроизводить разрушающие нагрузки как при интенсивных землетрясениях.

Первым проверку прошел силикатный кирпич. Результаты испытаний полностью подтвердили надежность и механическую безопасность как самого кирпича, так и кладки из него при действии динамических нагрузок, моделирующих сейсмическое воздействие интенсивностью 7-9 баллов по шкале MSK-64. Это свидетельствует о возможности применения конструкций в виде перегородок и стен, в том числе с облицовочным слоем из кирпича, в зданиях, возводимых на сейсмоактивных территориях. Сейчас мы ведем подготовку следующего этапа испытаний – на очереди силикатная плита и силикатный блок.

<p>Фото предоставлены компанией</p>

Фото предоставлены компанией

Ранее в 2024 году силикатные изделия завода прошли и другие испытания – на шумоизоляцию. Они оправдали ожидания?

– Действительно, минувшим летом завершился очень важный процесс сертификации по звукоизоляции для кладки из силикатных изделий. Испытания в лаборатории показали, что при различных вариантах кладки и оштукатуривания наша продукция соответствует нормативным показателям, а по отдельным позициям – даже превосходит их.

Перегородка толщиной всего 80 мм из силикатной перегородочной полнотелой плиты на тонкошовном клее, оштукатуренная с двух сторон цементно-песчаным раствором, продемонстрировала отличный результат – 52,9Дб. Нормативный индекс шумоизоляции для конструкций, отделяющих помещения квартир от холлов и лестничных клеток, межквартирных стен – 52Дб, для перегородок между комнатами, между санузлом и комнатой в квартире – 43 Дб.

<p>Фото предоставлены компанией</p>

Фото предоставлены компанией

Продукция завода в ноябре получила награды Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Что отметили эксперты конкурса?

– «Золотой» диплом лауреата – у газобетонных блоков автоклавного твердения плотностью D400, 500, 600. Силикатные изделия: кирпич, блок и перегородка – стали «серебряными» призерами и были отмечены как дипломанты конкурса, а также в категории «Новинки».

Силикатный блок среднего формата размером 250х250х248 мм мы начали выпускать весной этого года. От стандартных изделий он отличается более высокой пустотностью – около 32%, соответственно, у него относительно небольшая масса. При этом он обеспечивает требуемые характеристики по несущей способности и по звукоизоляции. Блок можно использовать как для заполнения межквартирных перегородок, так и для несущих конструкций при возведении зданий и сооружений.

Новинки оказались востребованными на региональном рынке?

– Автоклавный газобетон нашего производства уже давно пользуется устойчивым спросом. Потребители оценили и крупные форматы из силиката. В частности, перегородочную плиту, заменяющую в кладке пять условных кирпичей: это позволяет снизить затраты на раствор, ускорить работу каменщиков. Ровная поверхность изделий обеспечивает экономию на отделке за счет тонкого слоя штукатурки.

В Забайкальском крае строители активно используют силикатный кирпич производства «Саянскгазобетон» как прочностью М150, так и новинку завода – кирпич марочной прочности М200 – его применяют при возведении несущих конструкций высотных объектов.

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В настоящий момент в центре Читы возводится целый жилой комплекс из нашего силикатного кирпича. Застройка включает дома высотой от 9 до 17 этажей. Силикатный кирпич обеспечивает конструкциям высокую прочность и шумоизоляцию. Облицовка многоэтажек также выполняется из окрашенного силикатного кирпича цвета «графит» и «солома».

 

Иркутская область, Саянск, кв-л. 186, (Промышленный узел, Территория Промплощадка), стр. 12;

тел.: +7 (39553) 4-47-05;

silex.ru

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<p>Фото предоставлены компанией</p> <p>Фото предоставлены компанией</p>
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