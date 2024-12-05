«Сложные времена рождают сильные проекты». Евгений Савченко – о новом авторском доме «Аквамарин» в Иркутске

«Ситуацию на рынке недвижимости мы оцениваем трезво, сокращение льготных ипотек нас не пугает. Мы умеем слышать людей и готовы подстраиваться под интересы наших покупателей. А главное, мы стремимся предвосхищать ожидания и потребности будущих резидентов», – утверждает Евгений Савченко, руководитель СЗ «Строительство на Донской». Какие ожидания предвосхищает, какой образ жизни создает и какие финансовые инструменты для покупки предлагает компания резидентам авторского дома «Аквамарин» на Донской? Каким будет новый проект бизнес-класса в самом сердце Октябрьского округа? Об этом – в нашем материале.

«Жить на одной волне»

Евгений, что такое авторский дом? Чем он отличается от жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса без приставки «авторский»?

– «Аквамарин» – это действительно дом. Не жилой комплекс, состоящий из нескольких высоток с общей инфраструктурой, а именно дом. Хотя площадь земельного участка позволяла уплотнить застройку, мы сделали выбор в пользу благоустройства и комфорта наших будущих резидентов.

У нас не будет так, что одна блок-секция сдана и уже заселена – а рядом под окнами разворачивается новая стройка. Хотя здание мы и строим в два этапа – две блок-секции заложены сейчас, но к двум остальным мы приступим, пока строим первую очередь.

Почему Авторский? Для нас это значит эксклюзивный, уникальный. Авторами проекта стала группа архитекторов из Сибирского проектного института. Это команда, которая делает проекты, в том числе бизнес-класса, как в Иркутске, так и в других регионах Сибири и Дальнего Востока. Для «Аквамарина» они, например, придумали сложный фасад со сплошным остеклением, напоминающий огранку камня. То есть у архитектуры здания будет свой, авторский стиль.

Еще одно отличие проекта – местоположение. У нас уникальная локация: вторая линия Байкальской улицы. Укромно, но при этом с удобной транспортной развязкой. На возвышенности – благодаря этому большинство квартир будут видовыми. А сам дом станет новой архитектурной доминантой Иркутска – его будет видно от Байкальского кольца, с Верхней набережной, с улицы Советской, с Академического моста.

Ну, и конечно, все характеристики, отличающие жилье бизнес-класса, у нас тоже присутствуют: просторная и свободная планировка квартир, высокие потолки, передовые инженерные решения, приватная территория, двухуровневый подземный паркинг, дизайнерские парадные, ресепшн-служба и своя сервисная компания.

Фото предоставлено компанией

Как появилось название «Аквамарин»?

– Так получилось, что наша локация окружена тремя улицами, названия которых так или иначе связаны с темой воды: Байкальская, Волжская и Донская. Отсюда и появилась идея назвать проект «Аквамарин». Этот камень тесно связан с историей морских путешествий, открытий: моряки считали его талисманом от бурь и невзгод.

В разных культурах аквамарин символизировал мудрость, смелость и дальновидность, долголетие, дружбу, справедливость. И это во многом определило идентичность нашего проекта. Резидентам нашего дома характерна мобильность, предприимчивость, способность принимать решения, умение находить баланс между бизнесом и личной жизнью – и смелость, и мудрость, и дальновидность. В нашей концепции «Аквамарин» – это место для единомышленников. Не случайно и слоган у проекта – «Жить на одной волне».

«Не просто стройка»

«Аквамарин» возводится в окружении давно сформировавшейся и довольно плотной жилой застройки. Это как-то повлияло на проект?

– Чтобы вписать дом в уже существующий квартал, но при этом максимально отразить предпочтения наших потенциальных резидентов, их потребности, потребовалось предусмотреть достаточно сложные конструктивные решения. Например, мы спроектировали подземный паркинг не в один, а в два уровня – в общей сложности на 200 машиномест, ведь очевидно, что свободных парковок в округе нет. Конечно, у нас запланирована и гостевая стоянка – со стороны Волжской. При этом сам двор, разумеется, останется свободным от машин.

Фото предоставлено компанией

С другой стороны, сформировавшаяся застройка исключает риск, что рядом возведут новую высотку, которая перекроет резидентам красивые виды на город, Ангару и плотину ГЭС. Кроме того, это означает развитую социальную инфраструктуру: магазины, кафе, медицинские учреждения, школы, садики – в пешей доступности. Так что мы смогли отказаться от коммерческих помещений в доме, их практически не будет, – первые этажи отдали под жилье и рядом построим комьюнити-кафе, своего рода коворкинг, общественную гостиную. Это новый тренд в девелопменте – место, где можно собраться, прийти поработать с ноутбуком, решить какие-то задачи за чашечкой кофе. Мы планируем, что это будет кафе в полном смысле этого слова, подходящее для встреч с друзьями или коллегами.

Для нас это не просто стройка. Мы понимаем, что «Аквамарин» станет заметной историей, которая многие годы будет формировать облик Октябрьского района.

У проекта необычный двор – разделенный на две локации: бизнес-гарден и сад резорт…

– Потребитель становится все более требовательным к месту, где он живет. Если еще лет 10 назад важным было только то, что внутри квартиры, то сегодня человек обращает внимание и на локацию, и на архитектуру, и на благоустройство. Ему хочется, возвращаясь домой, идти по красивому двору, уютному, безопасному, с продуманным дизайном и освещением. Поэтому мы постарались сделать территорию рядом с домом эстетичной и удобной для разных категорий резидентов. Первый двор, «Резорт» – это место для активного отдыха, прогулок с детьми и общения с соседями. Второй двор, бизнес-гарден – это место для спокойной работы в летний день, для уединения, место силы. Здесь будет игровая зона, амфитеатр и фонтан – на сегодня «Аквамарин», пожалуй, единственный жилой комплекс в Иркутске со своим фонтаном.

Замечу, что еще на этапе проектирования мы привлекли дендрологов, которые разработали ландшафтный дизайн, подобрали растения с учетом климата. Мы пока лишь готовимся закладывать фундамент, но уже знаем, сколько и чего нам нужно для озеленения.

Фото предоставлено компанией

Расхождений между картинкой и реальностью не будет?

– Резиденты могут быть в этом уверены. Недавно мы сдали ЖК бизнес-класса ZENITH – единственный жилой комплекс такого уровня в Ленинском округе. И в отзывах новоселы восхищались тем, что действительность не только не уступала «картинкам», но и оказалась даже лучше нарисованного. Это наше кредо – предвосхищать потребности и ожидания людей.

«Идеальное место для жизни»

Современные жилые комплексы комфорт и бизнес-класса, появляющиеся в Иркутске, предлагают покупателям большое разнообразие форматов квартир: с террасами, с отдельными входами, патио, в свободной планировке и в отделке вайт бокс. Что готовите вы?

– Мы видим наш дом как идеальное место для жизни. И ориентируемся на покупателей, которые выбирают квартиру не только в инвестиционных целях, а для себя, чтобы жить здесь с семьей. Поэтому постарались сделать максимально семейные квартиры – рассчитанные на 2, 3, 4 комнаты. И, кстати, мы видим по спросу, что больше всего покупатели интересуются именно 3-4-комнатными квартирами с большой площадью: этих предложений не хватает сегодня на рынке. В таких квартирах предусмотрено два санузла, а в некоторых еще и постирочные, небольшие помещения, куда можно поставить стиральную, сушильную машины – это очень удобно. Однокомнатных у нас совсем немного – только в одном подъезде. Но и они весьма просторные – по 40-60 квадратных метров.

Фото предоставлено компанией

На первом этаже есть квартиры с собственным двориком-патио – этот формат становится популярным в Иркутске. На верхних этажах запроектированы уникальные квартиры с просторными эксплуатируемыми террасами. Есть варианты с французскими окнами, есть – с панорамными балконами. Вид на Ангару, кстати, открывается уже с 7-8 этажа.

Все планировки свободные и сдаются в черновой отделке. По опыту, наши покупатели, как правило, предпочитают самостоятельно выбирать планировочные решения, работать с дизайнерами, чтобы воплотить в квартире свои индивидуальные сценарии жизни.

Бизнес-класс – это не только локация и планировки, прежде всего это – передовые инженерные решения и сервис. Как эти аспекты отражены в «Аквамарине»?

– Скажу так: в «Аквамарине» мы используем только проверенные материалы и бренды, одни из лучших на рынке. Многие системы и процессы мы апробировали в ЖК ZENITH – и в области инженерии, и в элементах «умного дома». Санкции уже никого не пугают – все научились их обходить, нашли альтернативных производителей – скажем, китайские премиальные лифты даже быстрее европейских, при этом не уступают им ни в надежности, ни в дизайне.

Фото предоставлено компанией

Обслуживать ЖК будет наша собственная сервисная компания. Чтобы выдерживать уровень бизнес-класса, нужно или привлекать крупные управляющие компании из европейской части страны, которые специализируются на премиальных объектах, – но это будет не очень комфортно для резидентов с точки зрения стоимости их услуг, или заниматься этим самим. Мы пошли по второму пути.

Вы реализуете свой проект в условиях запредельно высоких ипотечных ставок. Как в этой ситуации вы работаете с потенциальными покупателями? Готовы ли предлагать какие-то условия, инструменты, чтобы повысить привлекательность сделок?

– Ситуацию на рынке мы оцениваем трезво, она нас не пугает. Хотя мы и относительно молодая компания, но люди, которые у нас работают, в строительной отрасли уже давно. Мы можем и готовы работать с покупателями индивидуально, подстраиваясь под их потребности.

По большому счету, мы работаем с разными инструментами и у нас нет большой зависимости от ипотеки. Также мы не пытаемся конкурировать с другими инвестиционными предложениями – понятно, что проценты по депозитам сейчас возможно интереснее, чем вложения в недвижимость. Но наш проект единственный и не такой большой. Депозиты будут всегда, а квартиры в Аквамарине могут быстро закончиться. Нас выбирают те, кто привык жить в этом районе и хочет улучшить условия, кому важна близость делового центра и в то же время высокий уровень комфорта, приватности. И для них наше предложение уникально: в этой части Октябрьского округа новостроек в принципе крайне мало, а такого класса – больше нет. И вряд ли появится в обозримом будущем, поскольку нет свободной земли.

Фото предоставлено компанией

Своим покупателям мы готовы предложить варианты, позволяющие и купить квартиру, и заработать на вкладах, пока дом строится и пока ставки привлекательные. Например, даем рассрочку при первоначальном взносе 20%. А поскольку сроки ввода у нас намечены на 2027 год, то и рассрочку мы готовы предоставить более пролонгированную, чем другие ЖК, которые сдаются раньше.

Волны подъема и спада на рынке недвижимости были всегда, это естественный процесс. Чем сложнее ситуация, тем лучше, продуманнее должен быть проект. Сейчас популярна фраза «Тяжелые времена рождают сильных людей». Я перефразирую: «Сложные времена рождают сильные проекты».

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