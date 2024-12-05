Дом, который меняет облик. 5 «фишек» проекта «Аквамарин»

Участок под строительство авторского дома «Аквамарин» на Донской располагается в уже застроенном городском квартале. Это потребовало от авторов проекта тщательного планирования для того, чтобы максимально эффективно использовать доступное пространство. При этом команда архитекторов учла и близость одной из главных городских магистралей, и расположение ЖК на возвышенности, откуда открывается вид на реку и городские пейзажи, которые тоже стали важной частью концепции. Главный архитектор проекта Антон Былков (Сибирский проектный институт, Иркутск) перечислил «изюминки» новостройки.

1. Индивидуальная геометрия здания и объемные фасады

В зависимости от угла зрения, дом меняет облик, являя новые очертания. А декоративная подсветка подчеркивает архитектурные особенности жилого комплекса и создает уникальные визуальные эффекты. Свое отражение в архитектурных решениях нашло и название ЖК – «Аквамарин». Например, в цветовой гамме декоративных элементов фасадов, которая ассоциируется с цветом аквамарина.

2. Видовые квартиры

Большие окна и витражи, а на верхних этажах и французские балконы, открывают панорамный вид на реку и город, создавая в квартирах ощущение простора и света.

3. Дополнительное внешнее пространство

В квартирах на 19 этаже проектом предусмотрены террасы, которые жильцы могут оформить в соответствии со своими вкусами, превратить в настоящий оазис, место комфорта и уединения.

4. Удобные планировки

Архитектура – это история не только про внешний вид здания, но и про внутреннее устройство. При разработке планировочных решений квартир мы много внимания уделили эргономике помещений. Это позволило создать максимально функциональные пространства, комфортные для проживания.

5. Продуманные общественные локации

Проектом предусмотрены просторные лобби с мягкой мебелью, столиками и местами для отдыха в «водной» стилистике. А вход в здание на уровне земли, сквозные проходы для резидентов во внутренние дворы, как и лапомоечные, колясочные, общественные санузлы, доступные для всех жильцов и гостей комплекса, давно стали обязательным элементом для жилых комплексов класса «комфорт» и «бизнес».

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