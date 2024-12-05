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Дом, который меняет облик. 5 «фишек» проекта «Аквамарин»

Участок под строительство авторского дома «Аквамарин» на Донской располагается в уже застроенном городском квартале. Это потребовало от авторов проекта тщательного планирования для того, чтобы максимально эффективно использовать доступное пространство. При этом команда архитекторов учла и близость одной из главных городских магистралей, и расположение ЖК на возвышенности, откуда открывается вид на реку и городские пейзажи, которые тоже стали важной частью концепции. Главный архитектор проекта Антон Былков (Сибирский проектный институт, Иркутск) перечислил «изюминки» новостройки.

1. Индивидуальная геометрия здания и объемные фасады

В зависимости от угла зрения, дом меняет облик, являя новые очертания. А декоративная подсветка подчеркивает архитектурные особенности жилого комплекса и создает уникальные визуальные эффекты. Свое отражение в архитектурных решениях нашло и название ЖК – «Аквамарин». Например, в цветовой гамме декоративных элементов фасадов, которая ассоциируется с цветом аквамарина.

2. Видовые квартиры

Большие окна и витражи, а на верхних этажах и французские балконы, открывают панорамный вид на реку и город, создавая в квартирах ощущение простора и света.

3. Дополнительное внешнее пространство

В квартирах на 19 этаже проектом предусмотрены террасы, которые жильцы могут оформить в соответствии со своими вкусами, превратить в настоящий оазис, место комфорта и уединения.

4. Удобные планировки

Архитектура – это история не только про внешний вид здания, но и про внутреннее устройство. При разработке планировочных решений квартир мы много внимания уделили эргономике помещений. Это позволило создать максимально функциональные пространства, комфортные для проживания.

5. Продуманные общественные локации

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Проектом предусмотрены просторные лобби с мягкой мебелью, столиками и местами для отдыха в «водной» стилистике. А вход в здание на уровне земли, сквозные проходы для резидентов во внутренние дворы, как и лапомоечные, колясочные, общественные санузлы, доступные для всех жильцов и гостей комплекса, давно стали обязательным элементом для жилых комплексов класса «комфорт» и «бизнес».

аквамарин38.рф

Отдел продаж: Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 201
8(3952)23-09-09

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