Сделать двор «своим». Анна Лекомцева, бюро DASREDA, о проекте придомовой территории ЖК «Аквамарин»

Продумать благоустройство – это не просто расставить удобные скамейки, сделать игровую площадку для детей, провести освещение, учесть нормативы и ГОСТы, убеждена Анна Лекомцева, архитектор проекта благоустройства, бюро DASREDA, работавшего над проектом придомовой территории ЖК «Аквамарин». «Это создание среды, атмосферы, которая объединяет жителей, уюта и настроения», – говорит Анна.

– Мы всегда представляем себя жителями и пользователями того или иного пространства, думаем, как будем ходить в магазин или выбрасывать мусор, где оставим свою машину. Это помогает тщательно проработать план и концепцию, сделать двор человечным. Чтобы учесть интересы всех жителей, было создано зонирование территории с тихими зонами для отдыха, активными площадками для игр и спорта, местами для встреч и общения, зонами для прогулок и транзитного потока людей. И конечно, мы прорабатываем зимний сценарий использования двора, например, предусматриваем место для новогодней елки, площадку для праздников.

Придомовая территория ЖК «Аквамарин» делится на две зоны – сад и двор. Двор представляет собой активную зону с площадью с фонтаном и амфитеатром, детской площадкой, площадкой для игр с водой и разнообразными местами для отдыха: беседками, гамаками, качелями и скамьями.

Фото предоставлено компанией

В центре двора расположена песочница с перголой, которая защищает от солнца и дождя. Планировка здесь более регулярная, с крупными зонами озеленения. А сад – место уединения среди густого озеленения с холмами, зонами для работы и отдыха. Здесь тоже будет многофункциональная двухуровневая пергола с качелями, объединяющая пространство, – это первый для Иркутска объект такого плана внутри двора жилого комплекса.

Бюро DASREDA уже 10 лет занимается проектами благоустройства общественных и дворовых пространств, комплексным развитием территорий. И по нашему опыту, индивидуальность – основной запрос застройщиков, ведь, выбирая квартиру, человек хочет получить особенное, «свое» пространство. Мы стараемся придумать «фишку» для каждого двора, которая будет отличать его, сделает уникальным. Чтобы обыграть водную тематику ЖК «Аквамарин», для детской площадки мы подобрали игровой комплекс в виде кита. Это не просто оригинальный арт-объект: в нем удачно сочетаются горка, лесенка, вантовые лестницы и переходы. На плавниках кита находится скалодром, а на спине – специальные рукояти для лазания. Площадка для игр с водой и фонтан – тоже отсылка к названию «Аквамарин», как и декоративные панели с эффектом «рябь» для обшивки технических сооружений, и бирюзовый цвет для декоративных элементов.

Реклама. ИП Балабанов Е. Г. erid:2VfnxwG4kRW АО СЗ «Донстрой». Проектные декларации на наш.дом.рф