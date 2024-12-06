«Мы уверены в будущем бренда TANK». Евгений Белый, ЛЦ-Иркутск, – об успехе и перспективах китайского премиального внедорожника

Китайский бренд премиальных внедорожников TANK за два года своего присутствия на российском рынке прочно обосновался в топ-10 самых продаваемых автомобилей. Эти данные приводит агентство «Автостат». Иркутские поклонники премиум-авто тоже не обошли вниманием эту марку: по словам генерального директора ООО ЛЦ-Иркутск Евгения Белого, практически всегда всё, что идёт к нам с завода, продаётся ещё «с колёс». Нашему изданию Евгений рассказал, как TANK нашёл своих покупателей и свою нишу на иркутском авторынке, а также поделился планами и прогнозами на 2025 год.

«TANK нашёл свою нишу»

Евгений, какое событие 2024 года вы считаете самым важным для вашего центра?

– Таким событием для нас стало открытие полноформатного дилерского центра бренда TANK. В 2023 году, когда мы подписали дилерское соглашение с производителем этих премиальных внедорожников – концерном Great Wall Motors, получили соответствующий сертификат и начали продажи, торговлю вели с платформы шоурума Land Rover. Это был не совсем форматный бизнес, поэтому практически весь прошлый год мы занимались реконструкцией своего здания. Работа была грандиозная: например, одну из глухих стен помещения полностью остеклили, сделали новые полы, потолок, инфраструктуру. Закончили ремонт в октябре – и в начале ноября провели официальное открытие дилерского центра TANK.

Какие ещё события уходящего года стали для вас определёнными вехами в развитии?

– Они логично связаны с предыдущим событием. Если в 2023-м мы верили в перспективы марки TANK в России, то спустя год уже уверены в будущем этого бренда в нашей стране.

На чём основывается эта уверенность?

– Во-первых, на показателях продаж за год. С ноября прошлого года TANK стабильно входит в топ-10 самых продаваемых автомобильных марок на российском рынке. Во-вторых, на позитивном отношении клиентов к бренду, которое сформировалось и утвердилось за это время. Очевидно, что TANK нашёл своих покупателей и свою нишу – в том числе и на иркутском авторынке. И это с учётом того, что практически весь 2024 год мы работали с двумя моделями автомобиля – TANK 300 и TANK 500. Третью модель – TANK 700 – мы презентовали на открытии дилерского центра. А в феврале 2025 года начнутся продажи четвёртой модели – TANK 400.

Расскажите коротко о каждой из моделей: в чём их индивидуальные особенности?

– TANK 300 – это утилитарный внедорожник, нацеленный на любителей активного образа жизни, поклонников туризма, путешествий. Примечательно, что в Иркутске вокруг этой модели за год сформировался TANK-клуб – абсолютно независимое от нашего центра объединение владельцев автомобиля. Они активно общаются между собой и уже организовали несколько выездов в различные труднодоступные природные локации.

TANK 500 – автомобиль более высокого класса, с внушительным набором функций и опций для комфорта водителя и пассажиров. До появления TANK 700 это был один из самых премиальных автомобилей, официально продаваемых на российском авторынке. TANK 400 определённо тоже станет бестселлером, так как будет более комфортным, чем TANK 300, но более утилитарным и каждодневным, чем TANK 500.

Если говорить о новом флагмане – TANK 700, то это автомобиль, который с точки зрения функционала, базовых характеристик, размера уже реально заходит на территорию таких премиальных европейских брендов, как Land Rover и «немецкой тройки» – BMW, Mercedes-Benz, Audi.

А есть какие-то нюансы, которые, возможно, смущают клиентов?

– В принципе, нюансы есть во всех автомобилях, и в TANK в том числе. Например, во всей линейке этих внедорожников нет машин с дизельным двигателем, что важно для некоторых клиентов, а пневмоподвеска есть только у TANK 700.

Но вот к надёжности внедорожников у наших клиентов вопросов нет. Во-первых, автомобили адаптированы к российским условиям: перед выходом на наш рынок трёхсотая и пятисотая модели TANK прошли испытания на дорогах Крайнего Севера. А во-вторых, никто из китайских производителей не использует сверхсовременные, сверхреволюционные технические решения. Это всегда проверенные двигатели, проверенные трансмиссии. Развитие на «острие» прогресса чаще всего касается систем комфорта, мультимедиа и других: если с ними возникнут проблемы, это не повлияет на основной функционал автомобиля. Это принципиально важно, и клиенты именно это ценят.

Судя по всему, спрос на автомобили есть, и он внушает вам оптимизм?

– Безусловно, спрос есть. К примеру, если говорить о TANK 300, то мы по большей части были ограничены в его продажах только из-за дефицита предложения, который сохранялся практически весь год. У нас не было ни одного месяца, когда товарный остаток давал бы клиентам возможность выбирать машину. Практически всегда всё, что шло к нам с завода, продавалась ещё «с колёс». А на TANK 700 очередь сейчас даже больше, чем квоты. Я думаю, что в таком формате мы будем работать и в 2025 году.

«Китайские бренды занимают 60% рынка»

По прогнозу аналитиков агентства «Автостат», в 2024 году объём реализованных легковых авто в России будет на 37% больше, чем в 2023-м. При этом лидером продаж являются китайские бренды. Ваши итоги совпадают с этим прогнозом?

– Если говорить в общем, то 20% российского рынка, по статистике, занимает АвтоВАЗ, который в нашем регионе продаётся значительно хуже, чем на западе или на юго-западе страны, и это видно на наших дорогах. 60% на российском рынке сегодня занимают китайские бренды, ещё 20% – все остальные производители, включая 10% параллельного импорта. То есть превалирующая доля – у китайских брендов, при этом доля автомобилей из КНР, продаваемых в нашем регионе – в частности в Иркутске и в нашей компании – даже выше, чем общероссийская.

Значительный рост продаж автомобилей пришёлся на сентябрь-октябрь – из-за предстоящего повышения утилизационного сбора. Как этот тренд повлиял на работу вашего центра?

– Утилизационный сбор – фактор, безусловно, сильно влияющий на рынок. В сентябре и октябре, перед его повышением, действительно, был всплеск спроса, но если говорить конкретно про бренд TANK, то здесь произошло наложение нескольких факторов, которые мультиплицировали друг друга. Во-первых, начало сезона активных продаж, во-вторых, презентация и старт продаж TANK 700 и, в-третьих, ожидаемое увеличение утилизационного сбора. Если говорить про дальнейший рост ставки утильсбора, предусмотренный вплоть до 2030 года, то его влияние на общий рост цен будет заметным, но не решающим, потому что есть огромное количество других факторов, от которых зависит повышение стоимости автомобилей.

А как на вас, как на автодилере премиального сегмента, сказывается повышение ключевой ставки?

– Из всех экономических факторов ключевая ставка Центробанка для нас, как и для всего бизнеса, сейчас – самый важный вопрос.

Специфика нашего бизнеса заключается в том, что мы всегда работаем на больших складах: как в любом ритейле, у нас должно быть достаточное количество автомобилей в ассортименте, чтобы эти продажи состоялись. Соответственно, в склады вложены кредитные средства, стоимость которых мы закладываем в нашу бизнес-модель. В итоге – при существующих ставках – практически всё, что зарабатываем, мы тратим на обслуживание кредитов. А по-другому работать нельзя, потому что, если сократить склады, автоматически сократится объём продаж. Мы же должны работать на перспективу.

И это касается не только нашей компании, это – общеиндустриальная характеристика российского бизнеса. У дистрибьюторов ситуация аналогичная: для них деньги тоже платные, их кредитную стоимость они также вкладывают в стоимость автомобиля. Это всё разгоняет стоимость конечного продукта для клиента.

Вы готовы работать при высокой ставке?

– Да. Мы заложили такой сценарий в свои планы, прогнозы и задачи. Ставить жизнь и бизнес на паузу не планируем.

Но ключевая ставка влияет также на кредиты, которые берут потребители.

– Безусловно. И у нас доля кредитных продаж исторически всегда очень высокая, потому что этим инструментом пользуются все, несмотря даже на то, что многие наши покупатели – владельцы бизнесов и имеют возможность приобрести автомобиль без заёмных средств. Конечно, высокая ставка отразится на тех клиентах, которые рассчитывали только на кредит, но у нашего импортёра есть программы, и, я уверен, он будет их поддерживать, когда при достаточно большом первоначальном взносе можно взять автомобиль с приемлемой процентной ставкой. К примеру, TANK 500 при 60% первоначального взноса – под 7% на 3 года. Когда обычные кредиты банки сейчас дают минимум под 27%, это – привлекательная программа, и ею надо пользоваться.

Кроме этого, мы используем такой инструмент продаж, как лизинг. Ставки здесь тоже вырастут, однако лизинг даёт возможность более широко использовать финансовые инструменты бизнеса для того, чтобы покупать автомобили для эксплуатации в компании.

«Задача – сохранить продажи на падающем рынке»

Евгений, вы отметили, что, несмотря на вызовы, с которыми столкнулись в 2024 году, ставить бизнес на паузу не планируете. А какие задачи будете решать в следующем году?

– Если говорить о целях ЛЦ-Иркутск и группы компаний «Первая автоколонна», то наша стратегическая задача в 2025 году – даже на падающем рынке сохранить свои продажи и нарастить долю присутствия на иркутском рынке. Текущий кризис не первый и не второй, который мы переживаем в рамках нашего бизнеса, и исторически мы всегда росли в такие сложные моменты. Надеюсь, что в этот раз будет так же.

Каким образом может быть реализована амбициозная цель сохранить продажи в существующих экономических условиях?

– Во-первых, за счёт расширения модельного ряда продаваемых автомобилей. Все продажи новой модели TANK 700 придутся в основном на 2025 год. В следующем году состоятся и все первичные продажи TANK 400, который выходит на российский рынок в феврале. И уже с четырьмя представленными у нас моделями TANK мы сильно перекроем рынок и займём ощутимую долю не только в Иркутске, но и в Сибири. Плюс мы продаём два суббренда Great Wall Motors – бренд WEY с гибридными автомобилями и электромобиль Ora.

Кроме этого, продолжаем работать с американскими марками автомобилей, а также брендами Land Rover и Jaguar, которые поставляем в рамках параллельного импорта. И объём продаж по ним не снижается.

Во-вторых, планируем наращивать долю корпоративных продаж. Наш регион очень насыщен крупными промышленными группами, и есть тренд на то, что эта насыщенность будет расти. Если для Land Rover работа с крупными B2B игроками, с тендерами была практически неизвестным сегментом бизнеса, то с брендом TANK мы уже начали работать в этом направлении. Наша сильная сторона как раз в том, что мы, как группа компаний «Первая автоколонна», за последние год-два очень выросли в ассортименте и можем одним чеком закрыть все потребности клиента – от утилитарных до премиальных автомобилей. Будем работать с лицами, принимающими решения, выезжать с мини-выставками своих автомобилей, проводить презентации для конкретных компаний, чтобы формировать их автопарки из своих машин.

Какие ещё направления деятельности планируете развивать в следующем году?

– Будем ещё плотнее работать с нашей клиентской базой. В частности, планируем провести несколько крупных мероприятий, цель которых – расширять уже сложившуюся приверженность клиентов к бренду TANK и нашему дилерскому центру как к его официальному представителю, развивать это комьюнити. Мы хотим сделать так, чтобы из всего многообразия брендов TANK был самым ярким, с понятным ДНК, а также с конкретными характеристиками и ожиданиями, за которые клиенты его покупают.

И ещё – мы только сейчас начинаем получать эффект от вложений в строительство дилерского центра TANK. Соответственно, основной результат придётся именно на 2025 год. Кстати, мы разделили коллектив на два дилерских и сервисных центра: TANK и Land Rover , которые хоть и находятся под одной крышей, но работают как самостоятельные предприятия. Это очень комфортно – в первую очередь, для клиентов.

«Лучшее время покупать машину – сейчас»

Одна из последних новостей, касающихся авторынка, – о возможном возвращении в Россию европейских брендов Mercedes, Audi и BMW, а также о частичном ослаблении запрета на экспорт некоторых марок японских машин. Что думаете об этом?

– В профессиональной среде последние два года активно обсуждается вопрос, смогут ли восстановить свои позиции ушедшие бренды в случае возвращения на наш рынок. Если говорить о премиум-сегменте, то, наверное, это будет в какой-то степени возможно: Mercedes, Porsche, Land Rover, вероятно, своих клиентов найдут, потому что лояльность к премиальным маркам традиционно высокая, иначе не было бы параллельного импорта. Но это не повлияет существенно на весь рынок: доля китайских марок в России высокая, и она будет расти. Вероятно, такую же долю бренды из КНР займут и на других рынках мира. Хотя Европа и вводит сейчас невероятные пошлинные ограничения для китайских производителей, чтобы не допустить их экспансии.

Гипотетически, конечно, можно предположить, что если бы все марки вернулись в Россию и повысилось конкурентное давление, то это, может быть, отразилось на общей стоимости, и она бы снизилась. Но перераспределились бы доли продаж обратно – к тому, что было в 2021 году, – или нет, сказать сложно. Большая часть нашего профессионального сообщества считает, что этого, скорее всего, уже не случится.

А каков ваш прогноз по рынку на следующий год: как изменится объём продаж и наполняемость рынка брендами, насколько вырастут цены?

– Я думаю, что в следующем году продолжит нарастать доля китайского автопрома. Параллельный импорт сократится, скорее всего, до 5-7%, и больше расти уже не будет. Отечественные производители, наверное, тоже застынут на каком-то объёме, потому что нынешняя ситуация с ключевой ставкой больше всего будет влиять на низкий сегмент, а это – зона АвтоВАЗа. Соответственно, возможные падения продаж в 2025 году в первую очередь отразятся на них.

Если посмотреть статистику «Автостата», то можно увидеть, что, несмотря на рост продаж, количество брендов на нашем рынке сокращается. Думаю, в 2025 году будет ещё большая консолидация.

Насколько подорожают автомобили в 2025 году, сказать сложно, но я думаю, официально ожидаемую инфляцию уже можно учитывать в общей стоимости, однако по маркам ситуация разойдётся. Очень сильно она будет зависеть от экономического состояния конкретных импортёров, их финансового здоровья и от того, насколько они готовы эту цену сдерживать. Инфляционный рост будет в любом случае, но у некоторых импортёров есть возможность растянуть этот эффект на весь следующий год. Уверен, что наш партнёр Great Wall Motors будет как раз среди тех, кто сможет сдерживать рост стоимости, и на TANK она будет расти медленнее других.

Но в любом случае, повышение цен неизбежно, поэтому если вы принимаете решение о покупке автомобиля, то откладывать его точно нет смысла. Я думаю, что лучшее время покупать автомобиль – именно сейчас.

Ставка на сервис

Одно из важных направлений деятельности «ЛЦ-Иркутск» – сервис. По словам Евгения Белого, в 2024 году этот блок интенсивно рос и развивался. На следующий год у компании – еще более амбициозные планы.

– В текущем году у нас был интенсивный рост и развитие по всем направлениям бизнеса. Если говорить про ремонт турбин, то мы развиваем его с точки зрения предложения. Начали брать в работу турбины тяжёлой техники, это абсолютно другой сегмент, мало связанный с нашей текущей деятельностью, но, поскольку мы владеем технологиями, предложить эту услугу было очевидным шагом развития.

Есть рост и в объёмах ремонта и обслуживания легковых автомобилей. С учетом как минимум 50% доли в продажах новых автомобилей в Иркутске, ГК «Первая автоколонна» в 2025 году займет такую же долю и в сервисном обслуживании автомобилей первой возрастной категории ( от 0 до 4х лет). Уверен, аналогичная ситуация сложится и с кузовным ремонтом, потому что мы умеем чинить любые автомобили – ограничений по маркам у нас нет. Мы также умеем решать проблемы с доступностью запчастей, так как способны привезти любую деталь на любую машину.

Плюс мы ставим перед собой задачу в следующем году начать строительство специализированного кузовного центра. Причём он должен стать самым крупным как минимум в Иркутске, а может быть, и в Сибири. И, однозначно, самым современным, высокотехнологичным, с высоким качеством ремонта и комфорта для клиентов, потому что это будет наша инвестиция на годы и годы вперёд.

ЛЦ-ИРКУТСК

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