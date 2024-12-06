Кадры для села: как Россельхозбанк работает с молодёжью

Россельхозбанк не только ведёт финансовую деятельность, но и занимается различными социальными проектами. «Кадры для села», экосистема «Своё», «Я в Агро» – инициатив немало. Директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова рассказала о том, как они реализуются на территории Иркутской области.

«Как государственный банк, мы реализуем различные государственные задачи. Министерство сельского хозяйства сейчас активно работает с кадрами – и это автоматически проецируется на задачи банка», – поясняет Наталья Баркова. По её словам, работа в этом направлении ведётся комплексно. Например, в Иркутской области Россельхозбанк на регулярной основе поддерживает успешных студентов Аграрного университета, выплачивает им повышенные стипендии.

Ещё один знаковый партнерский проект банка, ИрГАУ и Минсельхоза Иркутской области адресован начинающим предпринимателям. Это «Школа фермеров» со специализацией «Организация фермерского хозяйства». За четыре года работы программы её выпускниками стали порядка 120 человек. «Мы их всех сопровождаем, отслеживаем, – делится Наталья. – Видим: люди действительно превращают хобби в бизнес. Зачастую они приходят в «Школу фермера», просто выращивая на участке клубнику-малину. Смотришь – начинают заниматься переработкой, регистрируют предприятия, подают заявки в Минсельхоз на получение господдержки. Это реальный бизнес – и мы видим, как он растет».

Работает Россельхозбанк и с молодежью, в том числе со школьниками. Так, на платформе «Я в Агро» ребята могут попасть в «золотой резерв» и получить возможность вместе с другими успешными учениками съездить в агротехлагеря. «Такие лагеря работают в западной части России. Школьников размещают на территории хозяйства – и они воочию видят, как устроено современное сельхозпредприятие, знакомятся с новыми технологиями, убеждаются, что это труд тяжелый, но механизированный», – поясняет Наталья.

По её словам, благодаря таким проектам, у ребят просыпается реальный интерес к сельскому хозяйству, меняются представления об этой деятельности: «До сих пор многие школьники считают, что сельский житель – это мужик с мотыгой. Но всё очень изменилось, и у молодежи есть возможность в этом убедиться, увидеть перспективы для себя в этом направлении».