ИИС-3: в чем преимущества и нюансы нового типа инвестиционных счетов

В текущем году у инвесторов в России появилась возможность открывать инвестиционные счета нового типа – ИИС-3. Этот инструмент имеет свои преимущества, однако существуют нюансы, которые стоит учитывать перед открытием такого счета. Как работает ИИС-3, где и каким образом его можно оформить, а также почему стоит поспешить, рассказала исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина.

В чем особенности ИИС-3?

До 2024 года частные инвесторы могли открывать индивидуальные инвестиционные счета сроком на три года и выбирать наиболее подходящий тип налогового вычета: с ежегодных взносов (тип «А») или с полученной суммы прибыли (тип «Б»).

– Однако с 1 января 2024 года инвесторы могут открывать только ИИС третьего типа, а минимальный срок инвестиций для получения налогового вычета составляет пять лет, – пояснила Ольга Глызина. – Это правило действует только для тех, кто решит открыть счёт в ближайшие три года: с 2024-го по 2026-й, – уточнила она. – Затем минимальный срок будет ежегодно увеличиваться – вплоть до 10 лет. Например, инвестор, открывший ИИС в 2028 году, должен будет держать средства на счету не менее семи лет, в 2029 году – не менее восьми и так далее.

Эксперт пояснила, что если у инвестора уже открыт ИИС, то для открытия счета третьего типа ему придется либо закрыть старый счет (например, если прошло три года), либо переоформить его в ИИС-3.

– В последнем случае можно сократить требуемый срок инвестирования, учитывая период владения предыдущим счётом. Однако в зачёт ИИС-3 можно включить не более трёх лет со «старого» инвестиционного счёта. Процедура обычно проводится через мобильное приложение или через менеджера компании. Чтобы сохранить налоговые преимущества, рекомендуется уточнить у брокера или управляющей компании, нужно ли уведомлять Федеральную налоговую службу о конвертации и как подать заявление на получение вычета, – рекомендует эксперт.

Ольга Глызина добавила, что, как и в предыдущих версиях ИИС, все взносы на счет третьего типа должны производиться исключительно в рублях, хотя максимальная сумма взноса больше не ограничена одним миллионом рублей.

– Вместе с тем, используя ИИС-3, инвестор получает доступ к двум налоговым преимуществам: это возможность получить ежегодный налоговый вычет с суммы до 400 тысяч рублей, а после завершения минимального срока – освобождение от налога на доход физических лиц (НДФЛ) с полученной прибыли. Налоговая льгота на доход ограничена суммой до 30 миллионов рублей. В рамках ИИС-3 разрешено инвестирование только в российские ценные бумаги.

Каковы преимущества для долгосрочных инвесторов?

Индивидуальные инвестиционные счета третьего типа дают возможность для диверсификации, позволяют выводить средства без потери налоговых преимуществ и подходят для долгосрочных стратегий. Эти особенности делают ИИС-3 привлекательным инструментом для частных инвесторов, отметила Ольга Глызина.

– Во-первых, инвестор теперь может открыть не один, а сразу три инвестиционных счета – как в одной, так и в разных компаниях. Это может быть удобно для диверсификации портфеля и минимизации рисков, если, например, инвестор применяет разные стратегии или хочет распределить активы между различными инвестиционными/брокерскими компаниями. Однако суммировать налоговые преимущества не удастся: сколько бы средств вы ни внесли на один или несколько инвестиционных счетов, вычет не превысит установленного государством лимита.

Во-вторых, для ИИС-3 предусмотрена возможность досрочного изъятия денег – это отличает его от предыдущих типов инвестиционных счетов, когда вывод средств автоматически приводил к закрытию счета. Используя ИИС-3, инвестор может частично или полностью вывести средства без утраты налоговых преимуществ в случае наступления особых жизненных обстоятельств. Например, это возможно при лечении тяжёлых заболеваний, проведении операций и других подобных ситуациях. Перечень таких случаев утвержден правительством. Если же инвестор закроет ИИС-3 до истечения минимального срока, он обязан будет вернуть все ранее полученные налоговые вычеты и оплатить пеню за использование денежных средств – 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый календарный день просрочки. Помимо этого, при досрочном закрытии счета инвестор теряет право на вычет на полученный доход и должен будет выплатить НДФЛ с прибыли.

Наконец, ИИС-3 может стать удобным инструментом для инвесторов, использующих долгосрочные стратегии. Например, покупка акций или облигаций крупных компаний с последующим реинвестированием полученных дивидендов и купонов.

Где и как открыть счет?

Открыть ИИС-3 могут граждане Российской Федерации – налоговые резиденты в брокерской или управляющей компании. В большинстве случаев это можно сделать онлайн или через мобильное приложение. Например, в приложении УК «Альфа-Капитал» пользователь может открыть инвестиционный счет, выбрав одну или несколько подходящих стратегий.

Ольга Глызина отметила, что, согласно законодательству, управляющая компания сможет учитывать на ИИС-3 инвестиционные паи открытых ПИФов под своим управлением, а также денежные средства, передаваемые на оплату этих паёв или полученные при их погашении. Инвестор может перевести принадлежащие ему ценные бумаги с другого счета ИИС типа «А» или «Б», при условии их «трансформации» в ИИС-3 без потери налоговых преимуществ и срока владения.

– Получить вычет на взносы инвестор может уже на следующий год после открытия инвестиционного счета и внесения денег, – пояснила Ольга. – Важно отметить, что месяц открытия ИИС значения не имеет. Поэтому инвесторам, которые планируют открытие такого счета, стоит поторопиться: если открыть ИИС-3 до конца декабря, то уже в начале следующего года можно будет подать заявление на налоговый вычет и воспользоваться полученными средствами, например, для реинвестирования в новые ценные бумаги.