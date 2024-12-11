Большие данные, или огромные возможности для бизнеса. Как инструменты big data и другие сервисы помогают компаниям расти

В бизнес-среде активно растет интерес к использованию аналитики на основе больших данных. Крупные игроки давно пользуются алгоритмами big data, увеличивая доходность бизнеса, оптимизируя рабочие процессы и создавая конкурентоспособные продукты. Средний и малый бизнесы постепенно подбираются к этому тренду, используя алгоритмы big data в основном для рекламных кампаний. Вместе с t2 разбираем нюансы использования аналитики больших данных для развития бизнеса.

– Мобильные операторы работают с огромным объемом данных, включая информацию о звонках, сообщениях, интернет-активности, предпочтениях пользователей и их местоположении. Мы можем прогнозировать клиентское поведение, оценивать потенциал территорий. При этом у нас, как у оператора, есть ценное преимущество – наличие собственных каналов коммуникации. Мы можем не только выбрать правильную аудиторию под конкретную задачу бизнеса, но и помочь донести сообщение клиенту наиболее действенным способом – через sms, голос или digital, – объясняет коммерческий директор T2 на Байкале и Дальнем Востоке Мария Лыкова (на фото).

Важно отметить, что компания продает именно продукт. Все данные обезличены, то есть не содержат личной информации об абонентах. Конфиденциальность клиента не нарушается.

Чем big data от t2 может помочь бизнесу?

Во-первых, формированием индивидуальных целевых аудиторий для эффективной рекламы. Оператор может сегментировать пользователей по полу, возрасту, геолокации, перемещениям, уровню дохода, кругу интересов и другим параметрам. Найти «свою» аудиторию и использовать эти данные для рекламных кампаний может любой бизнес, которому нужны клиенты (и конверсия в продажи): от салонов красоты до банков. В Иркутской области с таким запросом часто обращаются медицинские центры, агентства недвижимости и автодилеры (например, чтобы пригласить потенциальных покупателей на тест-драйв).

Во-вторых, можно помочь бизнесу сохранить свою аудиторию. Многие компании сегодня идут в историю удержания действующих клиентов. t2 готова взять уже имеющуюся у бизнеса базу для мониторинга. Для сохранения клиента порой достаточно всего одного сообщения с предложением индивидуальной скидки. Главное, сделать его вовремя. В t2 с помощью аналитики big data отслеживают поведение абонентов и могут сигнализировать бизнесу о кризисных моментах. В частности, когда пользователь начинает заходить на сайты конкурентов, игнорируя сайт компании-заказчика.

Еще одно большое направление работы с инструментами big data – анализ клиентского покупательского потока. Оператору под силу предоставить аналитику перемещений абонентов и их поведенческих привычек в конкретной локации: торговом центре, аэропорту, крупном спальном районе. Такие данные помогают бизнесу проанализировать поведение покупателей, оценить потенциал территорий для открытия новых точек продаж, выстроить эффективную логистику.

– Возможности инструментов big data многогранны. Мы можем помочь компании найти сотрудника определенного возраста, с определенным опытом работы, проживающего в конкретном районе. Для финансового сектора предлагаем решения по оценке кредитоспособности заемщика, е-commerce площадкам помогаем отсеивать фрод, для транспортной отрасли можем делать прогнозы по миграции и пассажиропотоку, для индустрии гостеприимства – исследовать турпоток. У нас есть услуги верификации (проверка подлинности данных) и нотификации (оповещение о каком-либо событии). И даже если у бизнеса есть нестандартный запрос, мы готовы искать индивидуальные решения, – подчеркивает Мария Лыкова.

По ее словам, компании, работающие с алгоритмами big data, могут анализировать только ту информацию, к которой имеют доступ. t2 предоставляет аналитику только по своим абонентам.

– Но, учитывая, что в Иркутской области у оператора лидирующая позиция на рынке, и, следовательно, одна из самых широких баз для анализа, для нас это преимущество, – резюмирует эксперт.

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