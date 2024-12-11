Как онлайн-решения для бизнеса помогают компаниям расти

Спрос на цифровые сервисы для бизнеса с каждым годом все выше – в этом году предприниматели стали использовать соответствующие инструменты от t2 на 20% чаще. Одними из самых востребованных услуг в Иркутской области стали «SMS-Таргет» и «Корпоративная АТС». Владельцы компаний пользуются онлайн-сервисами, чтобы быстрее найти или не потерять клиентов, выстроить с ними удобную коммуникацию и начать зарабатывать больше. На простых примерах объясняем, как разные инструменты могут помочь предпринимателям.

Задача №1. Руководитель клиники не всегда успевает ответить на звонки клиентов

Дано: Анна – управляющая клиникой косметологии в Иркутске. Для приема звонков от клиентов использовала номер телефона, оформленный на нее как на физическое лицо. Часто случались пропущенные звонки от заказчиков. Бывало, что звонившие слышали «занято», когда хотели связаться с администрацией клиники. Из-за отсутствия многоканальной связи и грамотного распределения звонков потенциальные клиенты больше не возвращались.

Решение: «Корпоративная АТС» – умная телефония, для настройки которой не нужны IT-специалисты и дорогое оборудование. Сервис помогает предоставить клиенту необходимую информацию с помощью звукового приветствия, а также настроить переадресацию между сотрудниками. Нагрузка автоматически распределяется с приоритизацией очередей.

Взвесив все предложения на рынке, Анна остановилась на услуге от t2. Теперь ответом на входящие от клиентов стало записанное приветствие, а резервная переадресация, в случае необходимости, переключала звонки на коллег. Как результат – ни одного пропущенного звонка, все клиенты смогли дозвониться, записаться на прием или своевременно сообщить об отмене. И даже если нужно было подождать на линии, ожидание скрашивала приятная ненавязчивая музыка.

Задача №2. У менеджера онлайн-магазина уходит много времени на ведение бонусной системы

Дано: Алиса – управляющая цветочным магазином. Для повышения лояльности клиентов компания запустила свою бонусную систему. Сразу же столкнулись с трудностями. Новая опция потребовала еще больших ресурсов. Менеджер лично контролирует начисление бонусов по запросу, затем сообщает клиенту о сумме начисленных баллов – все это отнимает слишком много времени. Руководитель чувствует, что не справляется, и впервые задумывается об автоматизации процесса.

Решение: «SMS-Таргет» – сервис, который помогает в общении компании с клиентами. Инструмент помогает заказчику оперативно и безопасно получать актуальную информацию, будь то сброс пароля, подтверждение действия или статус. Опция упрощает взаимодействие с клиентом, делая его более эффективным и удобным.

Алиса подключила «SMS-Таргет» у t2. Девушка выбрала тариф, включающий 500 sms в месяц. Теперь, интегрировавшись с ПО, система автоматически отправляет одноразовые пароли для регистрации, а также информацию о накопленных баллах. Уже через несколько недель Алиса видит результат. В популярном городском приложении клиенты активно пишут об удобстве бонусной системы и высоком уровне сервиса в их магазине. Процесс накопления бонусов привлекает настолько, что клиенты приходят вновь и приводят друзей.

Задача №3. Руководитель поставил цель увеличить продажи

Дано: Александр – управляющий компании по доставке автомобилей в РФ. В силу объективных причин возникла потребность в новых клиентах. Идея состояла в том, чтобы найти людей, желающих купить автомобиль, и предложить им услуги компании.

Решение: «SMS-Таргет» – сервис, который помогает привлекать новых клиентов. Используя более 120 параметров аудитории, алгоритм находит абонентов, заинтересованных в конкретном предложении компании, и осуществляет таргетированную SMS-рассылку по сформированной базе. А возможность отслеживать параметры в реальном времени возникает при использовании платформы «Real Time», инструмента для запуска объемных рекламных кампаний. Совокупность этих решений дает нужный результат.

Александр изучил предложения на рынке и подключил «SMS-Таргет» у t2. С помощью менеджеров компании был составлен список сайтов и номеров телефонов схожих организаций, а также сопоставимых по виду деятельности приложений. В свою очередь, специалисты t2 проанализировали реестр контактов по ряду параметров и подготовили базу рассылки.

Что в итоге? SMS-информирование с рекламным текстом осуществляется в режиме реального времени, в тексты сообщений внедрены UTM-метки для отслеживания переходов. Бюджет на рассылку заранее удобно прогнозируется, а неиспользованные SMS переносятся на следующий месяц. Клиент уже отметил высокую эффективность инструмента, в котором нет эффекта баннерной слепоты, в отличие от классических каналов маркетинга.

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