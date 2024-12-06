Охват умными счетчиками – меньше 10%. Олег Герасименко, главный инженер «Иркутскэнергосбыта»

«Мы находимся в том переломном моменте, когда потребитель должен вообще забыть, что такое – передавать показания приборов учета, – считает Олег Герасименко, главный инженер «Иркутскэнергосбыта». – Наша задача – дать потребителю возможность получать нужную для себя информацию дистанционно, например, через наше мобильное приложение». О том, как продвигается программа по замене счетчиков на интеллектуальные, он рассказал Газете Дело.

1. Установлено более 60 тысяч умных счетчиков

– На сегодня нами установлено более 60 тысяч индивидуальных приборов учета. И это только в многоквартирных домах. Также мы устанавливаем приборы учета у юридических лиц и общедомовые приборы учета. Информацию от умных счетчиков мы получаем в режиме реального времени, можем оценить качество снабжения и предоставления услуги дистанционно, не приходя к потребителю.

2. Процент охвата – невысокий

– Процент охвата умными счетчиками сейчас меньше 10%. Во-первых, работа по замене – не одномоментная, приборы учета нужно менять не все сразу, а только по мере того, как старые выходят из строя, либо когда заканчивается их жизненный цикл. Заявленный жизненный цикл умных счетчиков – порядка 16 лет.

3. Дорогое удовольствие

– Интеллектуальные приборы учета стоят порядка десяти тысяч рублей. Установкой в частных домовладениях занимается сетевая компания, у нее для этого есть свой бюджет, разработана инвестиционная программа. Что касается нас, то наша инвестпрограмма сейчас составляет 87 млн рублей. Большая часть этих денег предназначена для установки интеллектуальных приборов учета.

4. Нужна инфраструктура

– Установка приборов учета – лишь малая часть затрат. Необходимо наладить систему передачи данных, установить базовые станции с антеннами типа сотовых вышек, а также программный комплекс, то есть создать инфраструктуру. Это миллиардные инвестиции.

5. Начинаем с крупных городов

– Программу по замене приборов учета на интеллектуальные мы реализуем силами нашего центра компетенций, который привлекает подрядчиков из других компаний. Это непростой процесс. Но основная сложность в том, что инвестпрограмму контролирует служба по тарифам, а у нее, кроме прочего, есть задача держать тарифы. Поэтому мы свою обязанность перехода на интеллектуальные приборы учета исполняем постепенно, территориально идем от более крупных городов к более мелким.

Наталья Понамарева