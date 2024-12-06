«Иркутскэнергосбыт» – это имя. Андрей Харитонов – о кадровом потенциале компании

Уровень зарплаты – не единственный и даже не главный критерий при выборе компании-работодателя. Важно – имя, которое ассоциируется с надежностью и долгосрочными отношениями, знают в «Иркутскэнергосбыте». Чем компания привлекает будущих сотрудников? Как удерживает текучку кадров на низком уровне? И где берет айтишников, необходимых для глобальной цифровизации? На вопросы Газеты Дело ответил Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыта».

Фото: А. Федоров

«Программистов везде не хватает»

Последние два года численность сотрудников «Иркутскэнергосбыта» стабильна и составляет порядка 1900 человек. Переход клиентов из офлайна в онлайн влияет на кадровую структуру штата, рассказал Андрей Харитонов. Компания переводит сотрудников с линейных позиций в офис, переобучает их. Сложнее обстоят дела с блоком IT. Сейчас в нем 40 сотрудников, но, учитывая скорость диджитализации, этого недостаточно.

– Проблема с айтишниками – не только наша, это отражение того, что происходит вокруг. Сейчас не только в нашей отрасли – в целом по стране – не хватает программистов, а те, которые есть, – очень дорогие. Что мы в связи с этим предпринимаем? Понятно, что у нас есть меры материального стимулирования наших внутренних IT. Плюс внутри группы компаний создан центр компетенций по IT-технологиям – Эн+ Диджитал. Мы плотно взаимодействуем с ним с точки зрения разработки программы сопровождения наших информационных систем. Благодаря этому взаимодействию мы справляемся своими силами для привлечения специалистов.

«Вовлекаем сотрудников»

По словам Андрея Харитонова, текучка кадров в компании небольшая, удерживать ее на приемлемом уровне позволяет корпоративная культура и меры социальной поддержки: социальные гарантии, обучение и карьерные перспективы, устройство детей сотрудников в разные образовательные программы, спортивные мероприятия, всевозможные туры выходного дня, путевки с разной степенью льготности либо вообще бесплатные для персонала.

– Вовлекаем сотрудников в волонтерское движение, молодежные и рабочие советы. В ряде случаев мы компенсируем проценты по ипотеке для своих сотрудников. Далеко не в каждой компании можно встретить такое разнообразие социальных программ.

«Лучше работать там, где семья»

«Мериться зарплатами» с производственными предприятиями не совсем правильно, считает Андрей Харитонов. Как показывает практика, для многих людей денежный фактор – не первый по значимости при выборе места работы.

– «Иркутскэнергосбыт» – это имя. Нас знают и оценивают как надежную компанию с развитой корпоративной культурой, в которой можно работать долгосрочно и быть защищенным социальными гарантиями.

Например, большинство наших водителей – бывшие вахтовики. Мы общались с ними, спрашивали, почему они отказались от вахты и пришли работать к нам. А они говорят: «Нравится ваш график работы и то, что мы, будучи водителями, занимаемся только вождением автомобиля. Если машина сломалась, предоставляют подменный транспорт». То есть вахта – это хорошо, это деньги, но лучше жить рядом со своей семьей.

Опять же не каждая компания выдает сотрудникам спецодежду, предоставляет отпуск длительностью 36 дней, ДМС… А мы весь линейный персонал одеваем от и до: выдаем зимний комплект, демисезонный, аналогично с обувью.

Фото: А. Федоров

«Повышаем уровень профессионалов»

Амбициозным и целеустремленным сотрудникам «Иркутскэнергосбыт», кроме всего вышеназванного, предлагает обучение.

– Мы уделяем много внимания подготовке персонала. Во-первых, у нас внутри группы компаний есть свой корпоративный университет, выстроена система переквалификации. Из большого разнообразия сотрудник может выбрать то, что ему необходимо.

Мы запустили программы воспитания лидеров и программы по совершенствованию внутренних процессов, так называемой трансформации. Таких образом мы внутри компании подготавливаем специалистов более высокого уровня. А для повышения вовлеченности и роста профессионализма мы возобновили среди сотрудников конкурс «Лучший по профессии».

«Будущих сотрудников присматриваем в вузах»

Молодых специалистов «Иркутскэнергосбыт» привлекает через КУИЦ – корпоративный учебный центр при ИрНИТУ.

– Начиная со второго курса студенты выбирают специальность. А мы среди них присматриваем будущих сотрудников. Платим им стипендию, приглашаем на летнюю практику и в дальнейшем – трудоустраиваем. Помимо обязательного курса, который студенты проходят в ИрНИТУ, наши будущие коллеги получают еще и профильные знания. Со спецификой работы в «Иркутскэнергосбыте» их знакомят ведущие специалисты компании. Наш вузовский курс интересен молодежи, а мы – благодаря сотрудничеству с университетом – привлекаем лучших студентов Иркутска.

Наталья Понамарева