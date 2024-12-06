«Наша задача – соблюдение закона». Ирина Азизова – о работе юридической службы «Иркутскэнергосбыта»

Миссия «Иркутскэнергосбыта» – надежно обеспечивать потребителей электроэнергией, уверена Ирина Азизова, заместитель директора «Иркутскэнергосбыта» по правовым вопросам. Компания не просто администрирует платежи, она является центром управления, который решает множество вопросов, включая покупку электроэнергии и защиту прав всех участников процесса. О том, как в «Иркутскэнергосбыте» организована работа правовой службы, а также об уникальной юридической практике Ирина рассказала Газете Дело.

«Главное – защита интересов»

Самое главное в работе юридической службы «Иркутскэнергосбыта» – чтобы права всех участников процесса были соблюдены, а интересы защищены. Особое внимание «Иркутскэнергосбыт» уделяет потребителям, которые не являются профессиональными участниками рынка.

– Потребитель всегда взаимодействует с нами. А мы уже должны решить для него все вопросы: купить электроэнергию, урегулировать отношения по ее передаче и в конечном итоге – добиться того, чтобы потребитель эту электроэнергию получил. Соблюдение закона на каждом этапе – вот наша основная задача.

Жилищное законодательство – очень сложное. Наша юридическая служба, в частности отдел правовой экспертизы, анализирует все изменения жилищного законодательства и транслирует их тем службам, которые непосредственно эти знания применяют. Это очень важный момент. И от того, насколько хорошо мы отработаем на этом этапе, зависит, насколько хороший результат мы получим, насколько все участники будут удовлетворены услугами, которые мы оказываем.

«Со «злостными» неплательщиками мы строги»

Качество услуг по энергоснабжению зависит не в последнюю очередь от контроля платежей. К сожалению, всегда есть те, кто не платит, рассказала Ирина Азизова. Среди них есть и крупные компании, и физические лица. Есть «злостные» неплательщики, есть те, кто забывает заплатить, если им никто об этом не напоминает.

– Те, кто забыл, сразу реагируют на звонок или претензию. А есть такие потребители, которые не заплатят, пока не получат судебное решение или к ним не придут приставы. Мы методично реализуем планы по взысканию. Работа здесь ведется большая, рутинная: мы постоянно передаем в суд заявления на выдачу судебных приказов, а затем на их основании обеспечиваем взыскание.

Но важно понимать, что методы работы с потребителями у нас комплексные. Все-таки «Иркутскэнергосбыт» – это компания с человеческим лицом, мы не ограничиваемся просто взысканием денег через суд и приставов. Наша задача – не наказать, а обеспечить платежную дисциплину. Поэтому мы подходим к каждой ситуации индивидуально, понимая, что у потребителей бывают разные обстоятельства, из-за которых они не смогли заплатить вовремя. С теми, кто попал в сложную жизненную ситуацию, мы согласовываем индивидуальные условия внесения оплаты.

«Сроки выдачи судебных приказов сократились в два раза»

Взыскание платежей через суд позволяет «Иркутскэнергосбыту» удерживать показатель собираемости на стабильно высоком уровне – порядка 99%. Взаимодействие с судом за последние несколько лет было автоматизировано и сейчас является предметом гордости компании.

– С 2021 года мы реализуем проект по электронному взаимодействию совместно с судом общей юрисдикции. Суть проекта – в оптимизации временных и трудовых затрат на изготовление судебных приказов путем автоматизации процесса. Благодаря проекту минимизированы ручной труд и время обработки документов, в результате чего сроки получения судебных приказов сократились в два раза. Что это значит? Сокращаются сроки задолженности, деньги оборачиваются быстрее, система энергоснабжения работает более надежно. Наш успешный проект мы распространили по всей Иркутской области, охватили северные районы, в том числе Усть-Илимск и Братск. В масштабах страны подобных примеров не много.

«Практику по майнингу нарабатывали с нуля»

Еще одно направление деятельности юридической службы «Иркутскэнергосбыта» – работа с майнерами. Законодательство семимильными шагами идет в сторону регулирования новой отрасли. И в немалой степени оно опирается на практику, сформированную в Иркутской области.

Без сомнения, стихийное развитие майнинга опасно для энергосистемы в целом: как для ее физической составляющей – от износа сетей до нехватки мощностей, так и в плане злоупотребления в сфере тарифов, когда под маской бытового потребления электроэнергия явно используется для извлечения прибыли. Сейчас появляются правила игры, мы идем к нормальному регулированию отрасли, и в этом есть наша заслуга.

«Кадры – наша ценность»

Говоря о результатах, которыми гордится «Иркутскэнергосбыт», нельзя не упомянуть о том, чьими силами эти результаты были получены, считает Ирина Азизова.

– Про кадры я могу сказать, что это наша ценность. Наши юристы отстаивают интересы компании как свои собственные. Костяк юридической службы составляют сотрудники, которые работают в компании по 10-15 лет, и у них по-прежнему горят глаза. Это дорогого стоит.

Молодежь, которая приходит к нам после вузов, как правило, остается работать. Мы и сами учимся: у нас действует большой проект по повышению квалификации юристов и в области энергетики, и в области материального и процессуального права – «Школа юриста». И это, я считаю, один из элементов, повышающих привлекательность нашей работы.

Наталья Понамарева