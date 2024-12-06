«Мы купили дом-палатку». Читательница Газеты Дело – о своем личном опыте

В комментариях к нашим текстам по энергоэффективности нередко пишут: «Кто эти люди, которые покупают «картонные» дома – да еще и в ипотеку? Зачем едут за город, где столько проблем с подключением к сетям и перебои с электричеством?» Мы нашли такого человека. Наша читательница поделилась, что в этом году они с мужем купили «дом-палатку», став счастливыми обладателями семейной ипотеки на ближайшие 27 лет: «Несмотря на кучу «НО», для нашей семьи приобретение такого дома было лучшим решением из доступных». Мы попросили рассказать об этом опыте подробнее.

Условия задачи

Наша семья – это мы с мужем и трое детей: младшим-двойняшкам 10 лет, старшей дочери – 22. У нас в собственности трехкомнатная квартира в Иркутске, которую в свое время заработали мои родители. Старшая дочь учится и работает, живет с нами. Зарплата у нее низкая, у меня – ниже средней, у мужа – чуть выше средней.

После рождения младших дочерей мы получили два сертификата на маткапитал: федеральный и областной. Как многодетная семья, сразу встали на очередь на получение участка для строительства дома. Муж очень хотел свой дом: он вырос в деревне, ему хотелось иногда помахать топором на морозце, затопить баньку… Я была не то, что против, но мне казалось, что постройку дома мы не потянем.

Пару лет назад муж сменил место работы, стал ездить на вахту и зарабатывать побольше. Но не настолько, чтобы покупать жилье на свои, поэтому за рынком мы особо не следили.

Отказались от участка для многодетных

В начале этого года нам пришло уведомление о том, что подошла наша очередь на участок. Прежде чем ехать на оформление документов, решили посмотреть локацию вживую. В уведомлении были указаны две деревни в районе Оёка. Места симпатичные, даже дорога – асфальтированная. Но сами участки – наверняка в чистом поле. На одной только доставке стройматериалов можно разориться. Решили подать документы на денежную компенсацию, а землю купить поближе.

Муж начал смотреть варианты в Хомутово, где уже давно живут мои родители, а вслед за землей стал посматривать и на дома. Посчитали, что если маткапитал использовать в качестве первоначального взноса, то дом должен стоить в пределах трех миллионов рублей.

Дом за 3 миллиона не купишь

С поиском мы не спешили, сами изучали объявления, но тут в Газете Дело вышел материал «Вертолетная ипотека – все». О том, что льготную ипотеку сворачивают, лимиты у банков заканчиваются, а цены на жилье уже в космосе. Ноги в руки – побежали узнавать про сельскую ипотеку. В Сбере такой программы не было. В РСХБ запросили документы, рассказали о требованиях к недвижимости, которые неплохо «проредили» список подходящих нам по цене вариантов. Официальное одобрение ипотеки пришло, когда муж был на вахте. Ждали недолго, не больше десяти дней, но этого хватило, чтобы еще часть нашего списка вычеркнуть с пометкой «продано». Дождались перевахтовки мужа и, чтобы больше не терять время, обратились в агентство.

Риелтор, согласно нашим пожеланиям (дом не старше 3 лет, желательно с гаражом), составила список объектов со средней ценой 4-6 млн рублей. Мы на такое не рассчитывали, но на одной из строек нам тоже сказали, что за 3 миллиона мы дом не купим. Прикинули, что если поскребем по сусекам, то недостающую сумму для первоначального взноса, страхования и сопутствующих расходов соберем.

Любовь с первого взгляда

Просмотр мы начали, как положено, с самых дорогих объектов. Поэтому, когда увидели маленький домик, без гаража, но за 3,6 млн – обрадовались. Вошли внутрь. Сруб 8х8, огромная терраса, кухня-гостиная, залитая светом. Теплый пол, натяжные потолки, установлена сантехника. Участок, удачно ориентированный по сторонам света, прямоугольный и ровный... Это была любовь с первого взгляда. Единственное, агент сказала, что надо кое-что уточнить.

Оказалось, дом уже продан, но «рядом строится точно такой же». «Точно такой же» дом был еще без крыши, окон и дверей, без забора и, конечно, без подключения к электричеству. Агент предложила поторопиться с решением, потому что «дома расхватывают как горячие пирожки». Вечером она перезвонила, сказала, что застройщик, узнав, что ипотека от РСХБ, поднял цену на 200 тысяч рублей и не хочет ждать месяц, пока банк переведет деньги. И да, налог, который должен заплатить застройщик, – 8% от стоимости дома – тоже оплачивает покупатель. «Ну, начинается», – ответили мы и решили искать дальше. Позвонили по номеру, который в самом начале истории нам дали на одной из строек.

С ипотекой повезло

Оказалось, что там тоже агентство и «наш» дом продали они. Тоже предложили рассмотреть соседний дом и объяснили, что цена у него такая, поскольку он не подключен к электричеству. Спросили, не смущает ли нас, что по договору сельской ипотеки банк может поднять ставку с 3% практически до ставки ЦБ, которая в тот момент была уже 16%. Предложили подать заявку в Сбер на семейную ипотеку под 6%. Тут же, через ДомКлик, мы отправили заявку и получили одобрение.

Нам рассказали, что застройщик предпочитает покупателей с ипотекой от Сбера, так как банк кредитные средства переводит на счет продавца в день сделки, а РСХБ – только после того, как придет маткапитал. Выяснилось также, что Сбер требует только страхование недвижимости (это стоит 13 тысяч рублей). А в РСХБ нам считали и недвижимость, и жизнь заемщика – сумма получалась около 70 тысяч. В итоге мы пошли по программе семейной ипотеки под 6% годовых. Ипотеку оформили в мае. Считаю, что нам повезло, потому что уже в июле параметры программы изменились, и мы с десятилетними детьми уже не подошли бы под ее условия.

От начала активного поиска дома до сделки прошел месяц. За это время наш дом достроили, установили все необходимое оборудование, и мы перешли на следующий этап квеста – подключение к электричеству.

«Мы-то не такие»

Конечно, я понимала, какого качества дом мы приобрели. Я выросла в таежном поселке геологов на севере области, поэтому знаю, что значит жить в брусовом доме без центрального отопления, когда с полуночи и до утра отключают электричество. Необходимость утеплять дом и обзаводиться печкой даже не обсуждалась.

Что касается электроэнергии, то, конечно, я читала о том, что в Иркутском районе есть сложности с мощностями, что Энергосбыт отключает тех, кто незаконно «подцепился» к столбу. Но я читала и другое – о том, что строятся новые подстанции, что есть программа модернизации. Если честно, думала, что незаконно подключаются те, кто не может ждать полгода, в течение которых Энергосбыт обязан подключать население, и те, кому хочется сэкономить на платежах.

«Мы-то не такие, мы готовы платить по-честному и без проблем подождем полгода до официального подключения», – думала я. Дело было летом, мы купили газовую плитку, чтобы кипятить воду для чая, привезли бутыли с водой и дачный туалет. В дом приезжали по выходным.

Кривая схема

На самом деле, электричество у нас было, без него дом не считался бы пригодным к проживанию, и банк не одобрил бы ипотеку. Застройщик «подцепил» наш дом к дому напротив – там официальное подключение с умным счетчиком на столбе, но в доме никто не живет, хозяин ждет более удачного момента для продажи. Нас предупредили, что осенью электроэнергия понадобится ему самому, и нас «сбросят с хвоста». В нашем доме тоже установлен счетчик, только обычный. Мы фотографируем показания, отправляем соседу, переводим ему деньги, а он уже расплачивается с Энергосбытом.

Схема кривая, поэтому еще до внесения задатка я поинтересовалась у застройщика, почему он не подал заявку на подключение нашего дома, пока идет строительство, и не включил эту услугу в стоимость дома. Тот ответил, что стоимость подключения разная, им это обходится в разы дороже, поэтому они все, что нужно, подготавливают, а официально подключаются покупатели сами. Единственное, придется немного подождать. Все это звучало убедительно. Тем более, по нашей улице стоят столбы, недалеко есть подстанция, в домах светятся окна. Особых проблем я не ожидала.

Договор подписали быстро

Заявку на техприсоединение к сетям мы подали сразу, как только получили документы на дом. На сайте Энергосбыта указано, что все оформляется через личный кабинет, но там надо было указать очередность, необходимую нагрузку и другие детали, неочевидные тем, кто делает это в первый раз. Мы побоялись ошибиться – и пошли в офис. Там нас ждала электронная очередь и толпа таких же, как мы. Сотрудница компании, которая принимала заявление, сказала, что подключения стоит ждать в 2025-2029 годах, в Иркутском районе с марта никого не подключают, кроме льготников, и «Куда вы смотрите, когда покупаете?!...»

Тем не менее, договор подготовили и счет за подключение – 43 тысячи рублей – выставили. Сказали, что с момента оплаты начинается отсчет 6 месяцев. В течение этого срока надо подготовить дом к подключению. Как только муж вернулся с очередной вахты, отправили заявку. Нам ответили, что в течение 10 дней придет сотрудник Энергосбыта. Муж нанял электрика, тот отцепил нас от соседнего дома во избежание неловкой ситуации. Мы рассчитались с соседом – и остались совсем без электричества. На десятый день к нам никто не приехал, но в личный кабинет пришло письмо о том, что нам дадут знать «как только, так сразу».

Началась осень. Дом две недели был без электричества. В таких условиях решение о резервном источнике тепла принимается быстро. Для котла в доме мало места, а для установки снаружи дома нужно строить техническое помещение. Так что для начала купили машину горбыля и камин. Пока ждали установку, приехал хозяин соседнего дома, посмеялся над нашим оптимизмом, спросил, собираемся мы ли зимовать в доме, и, когда узнал, что нам нужен минимум электричества, предложил подцепиться обратно.

Чуть позже пришло письмо от Энергосбыта о том, что наше подключение предварительно запланировано на март 2025 года. Я заранее не радуюсь, но и надежды не теряю. Муж, как и мечтал, машет топориком по морозцу, а я любуюсь огоньком в камине и конопачу стены.

Наталья Понамарева