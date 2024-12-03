Доработка налоговой реформы: закон опубликован

Закон уточняет ряд параметров налоговой реформы. Корректировки затрагивают расчет пеней, НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль и др. Большинство изменений заработают с 2025 года. Расскажем об основных.

Пени

С 1 января по 31 декабря 2025 года организациям установят 3 ставки для расчета пеней:

• за первые 30 календарных дней просрочки – 1/300 ставки ЦБ от суммы недоимки;

• с 31-го по 90-й день – 1/150;

• с 91-го дня и по день оплаты – 1/300.

Напомним, по 31 декабря 2024 года для организаций действует временное правило: независимо от длительности просрочки пени рассчитывают исходя из 1/300 ставки ЦБ.

Также в НК РФ закрепят еще одно основание для неначисления пеней. Их не должны начислять на недоимку в размере положительного сальдо ЕНС (в соответствующий день), увеличенную на сумму, зачтенную в счет предстоящей обязанности лица по уплате налога. Сейчас данное правило применяют по 31 декабря 2024 года как временную меру.

НДФЛ

Для физлиц ввели освобождение от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по договорам займа или кредита. Льготу можно получить, если соблюден ряд условий:

• кредит либо заем взят на новое строительство или покупку жилья, земельных участков под этим жильем и участков для ИЖС либо на рефинансирование (перекредитование) таких кредитов (займов);

• договор заключили до 31 декабря 2024 года;

• есть право на имущественный вычет на покупку или строительство жилья.

Поправки уже заработали.

Страховые взносы

Со следующего года действует повышенный с 1 до 1,5 МРОТ лимит по выплатам физлицам, если субъекты МСП применяют пониженные тарифы взносов в размере 15%.

Налог на прибыль

С 2025 года будут такие изменения:

• разрешат амортизировать ОС и НМА, по которым решили применить федеральный инвестиционный вычет;

• запретят такой вычет по ОС и НМА, при формировании первоначальной стоимости которых с 1 января 2025 года применят повышающий коэффициент 2;

• увеличат ставку налога с 15 до 20% по доходам от процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, а также обращающимся облигациям российских организаций. С учетом повышения общей ставки налога на прибыль до 25% льгота для таких доходов сохранится на прежнем уровне.

Туристический налог

Со следующего года обеспечат взимание туристического налога в виде единого налогового платежа. Цель – повысить эффективность исполнения обязанности по уплате налога, а также снизить издержки налогоплательщиков.

УСН

В НК РФ будут такие изменения:

• установят коэффициент-дефлятор на 2025 год в размере 1;

• освободят отдельных налогоплательщиков на УСН от составления счетов-фактур для снижения административной нагрузки;

• изменят порядок уплаты налога при УСН, если налогоплательщик встал на учет в другом субъекте, где ставка ниже. В этом случае нужно уплачивать налог по старой ставке в течение 3 лет. Цель – исключить необоснованное перемещение бизнеса в субъекты, где действуют пониженные ставки по УСН;

• запретят учитывать в расходах туристический налог плательщикам УСН с объектом «доходы минус расходы».

Также при нарушении лимита право применять УСН будет прекращаться с начала месяца (сейчас с начала квартала), в котором это нарушение произошло.

Автоматизированная УСН

С 1 января 2025 года применение АУСН распространят на все регионы России. Цель – упростить налоговое администрирование для субъектов малого предпринимательства.

Общий срок проведения эксперимента по использованию АУСН продлят до 2027 года включительно.

Акцизы

Со следующего года действуют такие изменения:

• увеличат ставки акцизов на этиловый спирт, продукцию со спиртом, алкоголь с долей спирта свыше 18%, сидр,пиво и др. Повысят ставки, которые установили на 2025 год с индексацией. Цель – снизить потребление алкоголя до 2030 года и далее;

• квас с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно признают подакцизным напитком;

• поднимут ставки акцизов на сигареты и папиросы в части адвалорной составляющей;

• проиндексируют ставки на сахаросодержащие подакцизные напитки с 7 до 10 руб. за литр с сохранением критериев отнесениях их к подакцизным. Цель – снизить потребление сахаросодержащих напитков населением.

Федеральный закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ