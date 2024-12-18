Новая визитная карточка Иркутска. На Цесовской Набережной открыли отель премиум-класса RODINA

12 декабря 2024 года, несомненно, войдёт в новую историю Иркутска как вторая дата рождения архитектурного памятника XIX века, который практически все горожане знают и помнят как «Бани Курбатова и Русанова». В этот день в полностью восстановленном здании, расположенном на набережной Ангары, в самом «сердце» города, торжественно открылся отель премиум-класса RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*. Такое возрождение стало возможным благодаря российскому предпринимателю и меценату Олегу Дерипаске. О событии и о том, что оно значит для города, по мнению представителей бизнеса, читайте в нашем материале.

Фото: Андрей Фёдоров

Вторая жизнь объекта культурного наследия

Сейчас место на углу улицы Гаврилова и Цесовской Набережной в историческом центре Иркутска изменилось до неузнаваемости. Хотя правильнее сказать – приобрело свой практически первоначальный вид после долгих лет пребывания в разрухе.

Комплекс зданий бань, который построили предприниматели Николай Курбатов и Григорий Русанов в 90-е годы XIX века, начали восстанавливать в 2021 году. Этот проект стал крупнейшим по возрождению объектов культурного наследия Иркутска. В ходе капитальной реновации, проведённой на основании архивных данных, полностью воссозданы элементы исторического фасада, при этом сам комплекс, в котором сейчас гармонично сочетаются аутентичность и современные тенденции, получил вторую жизнь – с большим масштабом и совершенно новыми возможностями пятизвёздочного отеля.

Фото: Андрей Фёдоров

Крупный проект, инвестиции в который составили почти 5 млрд рублей, идея Олега Дерипаски, который убежден, что без изменений в инфраструктуре и сфере услуг невозможно развитие территории. «Если мы не привезем сюда людей, кто будет вкладывать средства, не создадим для них условия, город не получит необходимое развитие. Надо менять среду, тогда люди будут больше зарабатывать, у них будет больше перспектив», – отмечает бизнесмен.

Фото: Андрей Фёдоров

Теперь Иркутск получил дополнительные возможности для решения этой задачи: к уже имеющимся в городе двум бутик-отелям, соответствующим категории 5*, добавился RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*.

Традиции прошлого в современном прочтении

Анна Повереннова, директор альянса отелей RODINA Hotels

Фото: Андрей Фёдоров

На презентации нового объекта в Иркутске коммерческий директор альянса отелей RODINA Hotels Анна Повереннова рассказала, что наш город стал шестым в России, где открылся восьмой отель этой сети. Специфика иркутского отеля, по её словам, сочетает в себе особую философию сервиса и гостеприимства для гостя и, безусловно, локальный колорит и особенности. В первую очередь – сибирские банные традиции.

Фото: Андрей Фёдоров

Чтобы гости мероприятия получили наглядное представление об отеле с историческими традициями и сервисом XXI века, для них организовали экскурсию, которая началась с локации, являющейся главной особенностью RODINA в Иркутске, – комплекса Grand SPA (кстати, по информации Анны Поверенновой, в сети всего три SPA). Причём экскурсия прошла в сопровождении «основателей» легендарных бань – Николая Курбатова и Григория Русанова.

Фото: Андрей Фёдоров

Конечно, современный SPA-комплекс в RODINA Grand Hotel отличается от того, что здесь было 100 лет назад. Его главная особенность – 25-метровый бассейн, оснащённый инновационной системой водоподготовки, которая каждые 8 часов полностью очищает воду в чаше. Кроме этого, в бассейне всегда поддерживается комфортная температура воды +28 градусов. В банный комплекс входят две русские и финская бани, а также турецкий хамам – с общей и индивидуальными парными. Предусмотрены и уютные кабинеты для SPA-ритуалов, включая уникальные процедуры RODINA Detox. В отделке бань использованы премиальные сорта сибирской древесины, а в хамам – метлахская плитка с аутентичными восточными узорами. Вся мебель была изготовлена вручную из натурального дерева.

– SPA-комплекс уже пользуется спросом, и я думаю, что мы сохраним традицию притяжения для горожан, как это было в XIX веке, – отметил генеральный директор RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5* Иван Дёмин.

Иван Дёмин, генеральный директор RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*

Фото: Андрей Фёдоров

Интерьерные решения на любой вкус

Особой дизайнерской отделкой отличается и номерной фонд отеля. Он оформлен в пяти стилях: «Классика», «Модерн», «Лофт», «Авангард» и «Скандинавия», то есть практически на любой вкус. Достоинства каждого из стилей участники экскурсии смогли оценить лично. Судя по их откликам, в первую очередь в интерьерах номеров привлекает внимание мебель, изготовленная из натурального дерева и даже антикварная, картины сибирских художников, необычное освещение, интересные решения оконных проёмов.

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Как рассказал Иван Дёмин, всего в отеле 104 номера и апартаментов семи категорий – от уютных супериоров до роскошного Президентского люкса с камином и завораживающим видом на реку. Кроме главного корпуса, где расположено 79 номеров, в гостиничный комплекс также входят два отдельных здания во внутреннем дворе: Дом Русанова, который представляет из себя четыре номера категории апартаменты, и Дом Курбатова, состоящий из 21 номера категории де-люкс. Позаботились в отеле и о конфиденциальности, спроектировав несколько номеров с отдельными входами.

Во время экскурсии гости также познакомились с деловой инфраструктурой, которая включает переговорные комнаты «Ангара» и «Иркут» вместимостью до 20 человек каждая, и премиальный конференц-зал «Байкал» на 100 персон. Все пространства оснащены ультрасовременным оборудованием для проведения мероприятий любой сложности.

Впечатление на гостей произвела и респектабельная роскошь бара THE Lobby со сдержанным мужским интерьером, а также ресторан KURBATOV, оформленный в аристократичном стиле светского «Сибирского Петербурга».

По мнению многих гостей презентации, RODINA Grand Hotel может по праву считаться новой визитной карточкой Иркутска

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Особая философия люксового сервиса

Но самое главное достоинство RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*, как считает Иван Дёмин, – это особая атмосфера гостеприимства, присущая всему альянсу этих отелей.

– Наша идеология построена на особой философии люксового сервиса. Как только мы получаем от гостя первый звонок, очень тщательно анализируем все его потребности и желания. Поэтому ещё до приезда человека в отель знаем, как сервировать номер, какие подушки ему нравятся, какая еда в ресторане подходит. Гости, конечно, удивляются, но им это очень нравится. Мы уже два месяца отработали в тестовом режиме, за это время у нас было около тысячи гостей (в отеле, ресторане плюс конференц-мероприятия), от которых мы получали только положительную обратную связь, – рассказал Иван.

Для создания особенной атмосферы гостеприимства в отеле внедрили огромное количество высочайших стандартов, персонализированного сервиса, а команда прошла более полутора тысяч часов обучения.

Фото: Андрей Фёдоров

– И останавливаться на этом не собираемся, потому что перед нами стоят действительно очень серьёзные цели и задачи. Одна из них – увеличение турпотока в Иркутск и Иркутскую область, другая – изменение восприятия Иркутска туристами. Не секрет, что пока город рассматривается как перевалочный пункт по дороге на Байкал, а среднее проживание гостя здесь – полтора дня. Но в рамках тестового открытия нашего отеля мы увеличили продолжительность пребывания в Иркутске до 2,5-3 дней. Я думаю, это значимый результат, – прокомментировал Иван.

Фото: Андрей Фёдоров

По его мнению, этого удалось добиться за счёт таких дополнительных услуг, как туристические туры – в том числе, вертолётные, которые предлагает отель – на Байкал и в различные сакральные локации региона, откуда гости возвращаются в люксовый уют и комфорт RODINA Grand Hotel. Более того, Иван подчеркнул, что уверен в ещё бОльших возможностях отеля.

Как отметила на открытии Анна Повереннова, сеть отелей RODINA ценят за особую атмосферу и сервис, и более 80% её гостей – это постоянные клиенты, которые уже собираются приехать в Иркутск и на Байкал.

– Каждый гость для нас – особенный, и мы принимаем его так, что потом человек говорит, что не хочет уезжать, поскольку чувствует себя как дома или в гостях у родственников или близкого друга. Я уверена, что у команды иркутского проекта получится произвести самые лучшие впечатления как на внутреннего туриста, так и на гостей со всего мира и доказать, что отдых в Родине – это всегда достойно и уникально.

МНЕНИЯ

Фото: Андрей Фёдоров

«У Иркутска есть потенциал, и он будет востребован»

Руслан Ситников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области:

– Открытие отеля премиум-класса в Иркутске – это, в первую очередь, престиж региона и города, значимый вклад в туристическую привлекательность. К тому же, основа нашей концепции по развитию туризма в регионе заключается в продвижении не только Байкала, но и Иркутска – чтобы туристы как можно дольше оставались в нашем красивом городе, с богатым историческим наследием. Отель RODINA – хороший вклад в эту концепцию.

Руслан Ситников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Кроме этого, такие проекты в сфере гостеприимства дают кумулятивный эффект – дальнейшее благоустройство территории, развитие городской инфраструктуры, а также восстановление объектов культурного наследия, чему правительство региона уделяет особое внимание. Губернатор утвердил пятилетнюю программу, по которой мы проводим инвентаризацию всех выявленных объектов, и, конечно, всегда приветствуем любые мероприятия, которые проводят компании, вкладывающие в это деньги и помогающие власти в решении таких вопросов. Поэтому мы высоко ценим вклад Эн+ в инвестиционные мероприятия, реализуемые в Иркутске. Это не только отель RODINA, но и ещё несколько проектов в гостиничном бизнесе, и мы их ждём, так как уверены, что у нашего города есть потенциал, он будет по достоинству оценён и востребован, и мы будем этим гордиться.

Правительство региона в целом многое делает для привлечения инвесторов, заинтересованных в развитии Иркутской области, мы постоянно взаимодействуем с ними, приглашаем к сотрудничеству, и при реализации проектов стремимся обеспечить им так называемый бесшовный путь.

«Это не последний проект, который мы сможем реализовать совместно с Эн+»

Андрей Горбунов , заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:

– Мы с большим нетерпением ждали этого знакового события и для города, и для нашего банка. Сейчас RODINA – один из лучших отелей в Иркутске, но это не последний проект, который мы сможем реализовать здесь совместно с компанией Эн+. Желаю команде отеля успехов, максимального количества гостей, хорошей прибыли, востребованности не только у туристов, но и у жителей города. В частности, мы уже поучаствовали в эксперименте по использованию инфраструктуры отеля и получили исключительно позитивные эмоции.

«Отель однозначно станет исторической точкой на карте города»

Наталья Баркова , директор Иркутского филиала Россельхозбанка:

– Появление таких объектов в Иркутске, как премиум-отель RODINA, – это, безусловно, знаковое событие. Что бы мы ни говорили о том, что у нас развивается гостиничная сеть, всё-таки вот таких презентабельных, высококлассных отелей нам не хватало. Тем более, такие серьёзные вложения в Иркутск, как Олег Дерипаска, на самом деле, уже давно никто не делал, обычно инвесторы обходятся проектами среднего уровня. При этом построить такой объект в современных условиях очень сложно, и то, что отель открыт, говорит о том, насколько серьёзно инвестор относился к качеству его исполнения. Результат получился достойный: по отзывам руководителей нашего банка, которые останавливались здесь месяц назад, отель хоть и работал в тестовом режиме, но был безупречен.

Отмечу, что я живу в этом районе, и мне очень нравится всё, что здесь происходит и будет происходить в ближайшем будущем с точки зрения архитектуры. Думаю, что открытие RODINA ускорит и благоустройство Цесовской Набережной, и её соединение с Верхней и Нижней Набережными. То есть это определённый толчок к дальнейшему развитию этого района и приданию ему статуса настоящего центра города. Мы всё-таки должны сделать Иркутск презентабельным городом. А этот отель в дальнейшем однозначно станет исторической точкой на его карте.

«Хорошо, когда в развитии принимают участие крупные федеральные инвесторы»

Дмитрий Баймышев , депутат Законодательного собрания Иркутской области:

– Всегда хорошо, когда что-то строится, открывается, развивается. Тем более, когда в этом принимают участие крупные федеральные структуры и инвесторы. Хотя реализовывать такие проекты всегда непросто, инвестору надо обладать определённой смелостью, чтобы решиться на такой серьёзный шаг.

Чтобы в наш город вкладывались крупные инвесторы, нужно создавать нормальную инфраструктуру и условия. Например, в Иркутске есть несколько учреждений, относящихся к пенитенциарной системе, которые надо выносить за черту города, потому что они совершенно не способствуют развитию благоприятного инвестиционного климата. Есть инвесторы, для которых наличие таких объектов является стоп-фактором. Кроме этого, в городе надо активнее развивать сеть современных автомобильных дорог: я живу на Синюшиной Горе, где в последнее время массово строятся жилые комплексы, есть несколько больших торговых центров, а транспортные развязки остались такие же, как 40 лет назад.

«Отеля такого уровня – красивого, презентабельного – у нас ещё не было»

Вячеслав Заяц , председатель совета директоров ГК «Сибирское товарищество»:

– Это прекрасное событие для города. Отеля такого уровня – большого, красивого, солидного, презентабельного – у нас ещё не было. К тому же у него очень хорошая локация – он вроде бы и в центре города, и в то же время в стороне от оживлённых улиц с большим автомобильным трафиком. А это очень важно для отеля 5*.

Конечно, чтобы наш город хорошел, надо привлекать сюда крупных инвесторов, но они должны понимать, ради чего вкладывать деньги в его развитие. Чтобы люди захотели сюда приехать, здесь нужен современный красивый аэропорт и региональная деловая повестка, способная заинтересовать состоятельных людей, на которых, собственно, этот отель и рассчитан. А когда они сюда приедут, нужно предлагать им как можно больше активностей не только на Байкале, но и в самом Иркутске. И, если гостю, приехавшему, к примеру, в командировку, понравится наш город, будет чем заняться, он останется здесь ещё на несколько дней. При этом в городе должно быть достаточно пятизвёздочных отелей, потому что люди, привыкшие к премиальному уровню мест размещения, скорее всего, не поедут туда, где их что-то не устраивает в плане комфорта.

«Открытие нового отеля вызвало у меня ностальгию по прошлому»

Виктор Кондрашов , предприниматель, экс-мэр города, владелец отеля на Байкале:

– Конечно, пятизвёздочных отелей в Иркутске не хватало. К нам приезжает очень много гостей, а от уровня объекта размещения складывается впечатление о городе и в целом о нашей области. Поэтому я считаю важным, что на нас обратили внимание, потому что RODINA, конечно, даст новый толчок развитию Иркутска.

Чтобы подобных объектов у нас было больше, в первую очередь, надо решить проблему с подготовкой кадров. Это самый глобальный вызов современности, потому что сейчас инвесторы, рассматривая вариант, строить или не строить, в первую очередь думают, как это будет окупаться? Когда кадров нет, это просто огромный риск – заходить в бизнес. К нам, как к экспертам сферы гостеприимства, обращались несколько инвесторов, и основные вопросы у них были: кто построит и кто будет управлять? Поэтому мне очень интересна система подготовки кадров конкретно для этого отеля.

А само открытие нового объекта гостеприимства вызвало у меня ностальгию по прошлому, по детству: я прекрасно помню, как мы ходили в Курбатовские бани с папой. Очень здорово, что здесь возродили памятник культуры и, несмотря на реновацию, сохранили основную функцию этого комплекса.

Николай Самойлов