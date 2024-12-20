«Надо любить Иркутск по-настоящему». Власть и бизнес – о развитии города в 2024 году

Иркутск.

Фото: Игорь Мерзляков

Масштабные инфраструктурные проекты, новые общественные пространства, жилые комплексы федерального уровня, реновация исторических объектов в центре города… Какие проекты в Иркутске можно отнести к наиболее значимым в уходящем году? А что не так? Что беспокоит и что надо менять уже в 2025-м? Газета Дело собрала мнения представителей власти и бизнеса.

«Для нас все проекты значимые»

– Все проекты, которые мы реализуем в Иркутске, имеют абсолютно равную значимость, – подчеркивает мэр Иркутска Руслан Болотов. – Будь то ремонт двора, установка детской площадки или строительство соцобъекта – все они одинаково важны для горожан.

В этом году городская администрация выполнила большой объём по ремонту дорог – 26 участков протяженностью более 28 км. Строили, капитально ремонтировали учреждения образования: открыли новый блок детского сада № 10, с новой четверти заработает пристрой школы № 53, завершено строительство детсада в Нижней Лисихе, завершается строительство пристроя школы № 75. Полным ходом идут работы на улице Ярославского и в микрорайоне «Союз» – там тоже будут новые школы. Продолжается и работа по укреплению инженерных и транспортных каркасов Иркутска.

– Реализуем крупнейший за 50 лет инфраструктурный проект – строительство теплового луча, который соединит предместье Рабочее и Ново-Иркутскую ТЭЦ и даст импульс развитию этой территории на десятки лет вперёд, – пояснил Руслан Болотов.

По мнению мэра, все значимые преобразования в городе происходят, когда люди встают плечом к плечу, единой командой работают на результат. При этом Руслан Болотов признаёт: городское хозяйство беспроблемным не бывает. ЖКХ, транспорт, социальная сфера – эти и другие направления всегда требуют самого пристального внимания, большой планомерной работы.

– И мы её ведём. Да, не везде результат заметен сразу, порой его достижение требует больше времени, чем хотелось бы. Но постепенно, шаг за шагом, используя комплексный подход, мы добиваемся качественных изменений в Иркутске. И в последующие годы продолжим делать всё, чтобы жизнь наших горожан становилась более комфортной и благополучной.

«Тепловые мощности исчерпаны»

Иркутск меняется в лучшую сторону, реализуется много значимых проектов, но есть и проблемные места, которые требуют скорейшего решения, считает Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании.

– Если говорить про улучшения, то я вижу, что в Иркутске появляется всё больше новых общественных пространств. Едешь по городу и понимаешь: здесь ещё пару-тройку месяцев назад ничего не было, а сейчас – сквер, скамейки среди зелени, дети на скейтах – здорово! – делится Олег. – Что же касается масштабных и значимых проектов, то для меня это, прежде всего, строительство теплового луча. Мы соблюдаем сроки. Пообещали завершить работы за 28 месяцев вместо 42 – и идём в графике.

Есть, по словам Олега Причко, и другие достижения. Например, Байкальская энергетическая компания в ситуации дефицита тепловых мощностей, обусловленного изменениями в законодательстве, разработала конструкцию договора с пулом участников, объединяя в группы заявителей на присоединение к сетям. Такой алгоритм разработан впервые в России, и он уже реализован в рамках первого договора.

– Что требует скорейшего разрешения, так это вопрос тепловых мощностей в Иркутске. Они исчерпаны, их надо создавать, – убежден Олег Причко. – За два прошедших года властью не принято решение по источникам финансирования, это ведёт к тому, что уже в 2026 году строительный комплекс Иркутской области может остановиться. Такой риск мы неоднократно обсуждали со строителями, властью региона и города. В ближайшее время ожидается рассмотрение правительством области инвестиционной программы БЭК на следующий период регулирования. Ожидаем, что этот вопрос там будет учтён.

«Надо делать дороги и развязки»

Виктор Захаров, основатель «Сервико», подчеркивает, что он бизнесмен и больше погружен не в дела города, а в собственную работу. Тем не менее то, что делает и областная, и городская власть, по его словам, невозможно не заметить.

– Могу сказать точно: много чего делается и в регионе, и в городе. Активно поддерживают инвестиционные проекты – это хорошо. Строят тепловой луч в Рабочем – отлично! Будет возможность возводить больше жилья. А ведь это шикарный район для развития города – практически рядом с центром. Я всегда за то, чтобы жильё строилось в городе, а производство – за городом, не наоборот.

По словам Виктора Захарова, критиковать работу городской власти всегда легко, но, как бизнесмен, он понимает: вопрос – в деньгах.

– Если бы были деньги, то, первое, что, на мой взгляд, стоило бы сделать, – это новые развязки, транзитные дороги, чтобы транспорт не ехал через центр города. Построить кольцевые вокруг Иркутска, второй этаж эстакад, как это делается в большинстве городов мира. И направлять, например, транзитный транспорт из Ново-Ленино в Солнечный мимо центра.

Во-вторых, по мнению бизнесмена, важно делать город комфортным. Сейчас, по мнению Виктора Захарова, в полной мере это может позволить себе только Москва: бюджетные деньги сосредоточены в столице.

– Если компания зарегистрирована в Москве, а работает в регионах, надо думать, как распределять налоги так, чтобы развивались и наши регионы и города, а не только столица, – убеждён основатель «Сервико». – Третье – Иркутску нужен хозяйский подход. Приезжаешь в Красноярск, такой же сибирский город, смотришь на центр города – там тоже старые здания, но видно, что они ухоженные. То же самое в Екатеринбурге. Нам этого не хватает.

«Нужно любить свой город»

Сергея Маяренкова, генерального директора Сибирской лаборатории урбанистики, радует растущее качество жилых комплексов, эстетика дворов, архитектура. Новые ЖК, по его словам, выглядят вполне достойно, на российском уровне.

– Стали заметны новые объекты Эн+: Курбатовские бани, бывшее здание ВостСибУгля. Идёт подготовка площадки на Цесовской набережной неподалеку от Вечного огня. Группа готовится реализовать новый проект – «Восточный квартал». Это ценно. Это означает, что Эн+ своё будущее связывает с городом, – делится Сергей. – Из значимых проектов в городе я бы отметил также крупную реконструкцию тепловой сети по улице Баррикад. Масштаб впечатляет!

А беспокоит Сергея, что Иркутск всё менее заметен в федеральной повестке.

– Я считаю, это трагедия. Гости, которые приезжают в город, недоумевают по поводу состояния иркутского аэропорта, дорог. По их мнению, областной центр достоин другого. Бросается в глаза гостям и общая неухоженность: всё в проводах, много рекламного шума, фасады зданий в сайдинге из 90-х. В результате город выглядит заброшенным и ветхим.

По словам Сергея, есть опасения, что Иркутск превращается в транзитный вахтовый город, через который осуществляется освоение крупных инвестиционных проектов на севере. Сам же Иркутск звучит всё меньше.

– А хочется, чтобы у него было лидерство в разных областях знаний, культуры. Возникает диссонанс: вроде есть природные богатства, есть крупные инвестиционные проекты, а город увядает. Я бы пожелал городской и областной элите любить Иркутск по-настоящему, вкладывать в его освоение, связывать с ним своё будущее.



Иван Рудых