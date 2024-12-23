2025: продолжаем расти вопреки

Фото: Игорь Мерзляков

Высокая инфляция, рост ключевой ставки и налоговая реформа – с одной стороны, масштабные инвестиции и старт новых проектов, несмотря ни на что, – с другой. Таким парадоксальным стал 2024 год для бизнеса. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, чем запомнился им уходящий год, чем разочаровал, а чем удивил, а также поделиться прогнозами и планами на 2025-й.

«Важно, что экономика Иркутской области демонстрирует устойчивость»

– Я благодарен депутатам Законодательного Собрания, что мы приняли бюджет региона на три года. Он носит социальный характер: на здравоохранение, образование запланировано в трехлетнем периоде 351 млрд рублей (на 2025 год – свыше 123 млрд рублей), на социальную политику – более 254 млрд рублей (на 2025 год – свыше 82 млрд рублей), в том числе на поддержку населения, в которой нуждается большое количество семей. Но при этом мы не забываем о развитии экономики, на которую в бюджете выделено более 152 млрд рублей (на 2025 год – свыше 47 млрд рублей).

Важно, что экономика Иркутской области демонстрирует устойчивость. Так, за 10 месяцев 2024 года инвестиции в основной капитал составили более 600 млрд рублей, что на 2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Устойчивый рост демонстрирует индекс промышленного производства: по последним данным, он составляет 110%, это первый показатель в Сибири и тринадцатый по России. В регионе сейчас реализуется более 180 инвестиционных проектов. Мы индивидуально сопровождаем каждый проект, потому что это не только инвестиции, но и трудоустройство, и заработная плата, и налоги.

Если говорить об актуальных проблемах, которым правительство региона уделяло особое внимание в уходящем году, то это, в первую очередь, вопрос устанавливаемых с 1 января 2025 года диапазонов потребления электрической энергии. Совместными усилиями с депутатским корпусом мы добились промежуточного результата по расширению границ диапазонов в нашем регионе, и в следующем году продолжим эту работу.

Отмечу также, что в этом году в регионе вместе с федеральными проектами сделали 280 км дорог, и этот темп мы будем наращивать дальше. В частности, в планах расширение Шелеховской и Хомутовской развязок, строительство дороги на Ольхоне, вместе с компанией «Полюс» мы нашли возможности для дополнительного финансирования строительства моста в Бодайбо, о необходимости которого говорят уже более 30 лет.

За пять лет, что я занимаю пост главы региона, многое сделано, а также начаты проекты, которые ещё нужно реализовать. Назову некоторые из них. Во-первых, федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», включенный в национальный проект «Туризм и гостеприимство». Это инфраструктура, строительство современных объектов туриндустрии, возможность конкурировать в туристической отрасли. Во-вторых, создание в Иркутске межвузовского кампуса, который привлечёт в регион молодёжь и даст толчок развитию. В-третьих, важные проекты в сфере здравоохранения, культуры. Если говорить о городах, это и дорожная составляющая, приведение в надлежащий вид объектов культурного наследия, возможность провести капремонт домов, изменить систему освещения – много всего, что мы будем делать вместе с жителями.

«Радует рост инвестиций в основные средства промышленных предприятий»

– Самое важное с точки зрения бизнеса, что случилось в 2024 году и что очень радует, – это рост инвестиций в основные средства промышленных предприятий. Плюс 9% – это существенно. А если пойти дальше и посмотреть на структуру этих инвестиций, то здесь мы найдем еще один отрадный факт: значительная часть – это инвестиции бизнеса из собственных средств! То есть это не кредиты, не субсидии, а накопленные резервы и фонды. Еще одна цифра в эту же копилку: около 33% промышленных предприятий не имеют процентных долгов, то есть не пользуются банковскими кредитами. Небанковское финансирование и работа различных фондов дают хороший результат.

Хочется поделиться конкретным примером работы компании. Многие бизнесы столкнулись со сложностью привлечения кадров и работы с молодежью. Также есть проблемные рабочие места, которые ранее закрывали силами мигрантов. Можно причитать по этому поводу, а можно взять и предложить решение. Удивлением года для меня стал опыт компании Д5, Владивосток. Это строительство, крайне чувствительная к линейному персоналу отрасль. Руководители компании активно работают с мигрантами, включают их во все мероприятия компании, курируют, помогают в бытовых вопросах. И параллельно сотрудничают с колледжами и вузами, привлекают студентов на практики, стажировки, затем – на работу в компанию. Продуманные действия позволили им решить проблему с персоналом системно и на долгую перспективу.

Бизнесу в 2024 году желаю омолодиться: выиграть битву за перспективную молодежь, получить приток «свежей крови» в компанию и увеличить разнообразие команды по возрастам. Отдельное пожелание региону – продолжать реализовывать событийный потенциал территории. Вы еще в самом начале пути, работы впереди – непочатый край, берись и делай!

«Смогли удержать позиции»

– В этом году ИркАЗ увеличил рынки сбыта продукции, преимущественно в страны Азии, на нашем литейном производстве была произведена катанка INERTA c рекордно низким углеродным следом. Осенью завод получил сертификат «зеленого» алюминия, подтвердив статус глобального лидера в сфере производства низкоуглеродного алюминия. Китайские эксперты признали соответствие нашего металла самым высоким отраслевым стандартам. В рамках завершения экологической модернизации производства мы приступили к строительству последней «сухой» газоочистки на ИркАЗе, которую планируем ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Несмотря на внешние условия, в этом году мы не снизили объемов производства алюминия и выполнили все взятые на себя социальные обязательства. В рекордно короткие сроки в Шелехове был построен и открыт Центр спортивных единоборств, в котором сейчас тренируется около 400 детей. Мы начали строительство современного жилого комплекса «Атмосфера», это пять красивых и уютных восьмиэтажек.

2024-й для алюминиевого бизнеса был непростым: с начала этого года цены на глинозем, а это наше основное сырье, выросли почти вдвое. Но новые вызовы только показали, насколько сильные и сплоченные у нас трудовые коллективы. Мы бросили все силы и смогли удержать наши позиции. В этом заслуга сотрудников компании. Я благодарен каждому заводчанину за большой личный вклад в общее дело.

Иркутская область – богатый промышленный регион. Здесь сосредоточено множество крупных предприятий, месторождений и производств. Электроэнергетика, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность, цветная металлургия, нефтепереработка и др. Все эти отрасли и бизнесы объединяет одно – люди, которые и являются настоящим достоянием Приангарья. Благодаря сибирякам наш регион сегодня развивается. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, ярких идей и новых достижений!

«Удивляет, с каким спокойствием бизнес реагирует на рост ключевой ставки»

– Для нашей компании главным событием 2024 года стало получение рейтинга от одного из самых влиятельных агентств России «Эксперт РА» на уроне ruBB, прогноз стабильный. Это признание не только нашей финансовой устойчивости, но и стабильности развития бизнеса.

Что касается лизинговой отрасли в целом, то в этом году мы столкнулись одновременно с двумя вызовами. Первый – ужесточение регулирования лизинговой отрасли, которое в этом году стало полноценно внедряться. Мы и наши клиенты стали еще более прозрачны. Это, безусловно, способствует оздоровлению рынка. Второй вызов – это интенсивный рост ключевой ставки, что напрямую влияет на доступность фондирования и развитие лизинга.

2024 год удивил, наверное, тем, с каким спокойствием и бизнес, и Центробанк, и властные структуры отнеслись к рекордному повышению ключевой ставки. Прежде, например, в 2020 году, когда ключевую ставку резко подняли до 20%, это стало шоком для всех. Сейчас настроения совсем другие. Мне кажется, и 25% будут восприниматься как должное. Хотя рентабельность бизнесов выше не стала. И 25% – это, конечно, запредельный уровень.

Разочаровывают разговоры про сравнение России и Турции. Россия – четвертая экономика в мире и первая в Европе. Проводить какие-то параллели – некорректно.

Хочется пожелать всем спокойствия и холодной головы в принятии решений. В турбулентные времена это самое ценное.

«Российская экономика успешно адаптируется»

– Несмотря на сложности, в 2024 году российская экономика продемонстрировала рост, что положительно отразилось на жизни населения. Развитие технологического сектора, включая искусственный интеллект и стартапы, помогло создать новые рабочие места и улучшить благосостояние людей. Экономика быстро адаптировалась к изменившимся обстоятельствам. Даже при высокой ставке она продолжала расти, что дает основание для оптимизма в будущем.

Местные предприниматели нашли надежную опору в лице Сбера. Мы предложили финансовые и нефинансовые продукты и услуги, направленные на поддержку малого бизнеса. Также Сбер традиционно активно содействует развитию культуры и экологии, повышает финансовую грамотность населения, делая жизнь людей удобнее и проще.

Уважаемые иркутские предприниматели, продолжайте уверенно идти вперед, несмотря на любые преграды, потому что каждый новый день открывает интересные перспективы. Вера в себя и свое дело – ключ к успеху. Именно вы закладываете фундамент устойчивого будущего нашего региона. Желаю вам динамичного роста, вдохновляющих проектов и надежных партнеров!

«Мы будем идти против рынка»

– Самое важное событие 2024 года – окончание СВО, которого все ждали, пока не произошло. И это влияет на всё. Ждём, что это случится в 2025-м.

Главное удивление и разочарование года – это, конечно, резкий подъем ставки Центробанка. Это очень сильно влияет на все бизнесы, и наш не исключение. Поэтому год выдался очень непростой, но в автобизнесе такое периодически случается последние 20 лет. Как говорится, то, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Есть разные прогнозы по автомобильному рынку на следующий год, в том числе, что он снизится от 5% до 15%. Возможно, где-то так и будет, но мы будем идти против рынка, потому что в этом году сделали определенные инвестиции, у нас сбалансированный портфель автомобильных брендов, достаточно понятные условия. В 2025-м мы готовы привлекать клиентов и работать с конкурентами. Я уверен, крупные игроки с сильными брендами устоят и практически не упадут.

Иркутскому бизнесу желаю заранее подготовиться к следующему году, не перегружать склады, потому что первый квартал может быть очень неожиданным. Поведение клиентов – это главный вызов бизнеса на 2025 год, его очень сложно спрогнозировать. Но, думаю, компании накопили достаточный опыт, чтобы пройти непростые времена. Очень надеюсь, что в новом году многое изменится к лучшему, и всем этого желаю.

«В числе важнейших событий года – налоговая реформа»

– Уходящий год был богат на события, но в число важнейших для бизнеса, на наш взгляд, входит налоговая реформа. Содержание ее крайне обширно. Но тренд на ужесточение можно проиллюстрировать налогом на сделки с долями. Изменения коснутся как продавца доли, так и покупателя.

• У продавцов появятся особенности налогообложения, при которых они будут обязаны платить НДФЛ, даже если владеют долей больше 5 лет. Например, если доходы от таких сделок за год не превысят 50 млн руб. Если сделки достигают 50 млн за год, нужно платить НДФЛ.

• Если физическое лицо приобретает долю по цене ниже рыночной стоимости после 1 января 2025 года, то у него, как у покупателя, возникает обязанность оплатить НДФЛ.

• Разница между номинальной и рыночной стоимостью доли будет считаться материальной выгодой покупателя – физического лица. С материальной выгоды нужно будет оплатить НДФЛ.

• Расчет утаить покупку от ФНС вряд ли оправдан: доход – это разница между рыночной стоимостью доли и ценой ее покупки на основании бухгалтерской отчетности.

В новом году хочется пожелать одного: чтобы 2026-й мы встречали тем же составом и никто не выбыл из нашей очень интересной предпринимательской игры.

«Бизнес проявил недюжинную гибкость и волю»

– Самое важное событие уходящего года – то, что экономика России развивалась и показала положительные темпы роста. За 9 месяцев рост ВВП составил порядка 4%, несмотря на все пессимистичные прогнозы.

На рынке сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны – высочайшая ставка Центробанка, которая, по сути, поставила барьер для развития бизнеса и реализации новых проектов. Это, конечно, стало главным разочарованием для бизнеса в 2024-м. С другой стороны, год удивил тем, что проекты реализовывались и очень многие даже реализовались. Бизнес проявил недюжинную гибкость и волю, чтобы успешно завершить то, что было начато. Есть проекты, которые стартовали в этом году, несмотря на ставку. Но пока непонятно, что будет в 2025-м, думаю, он принесет нам свои испытания.

Каждый бизнес развивается, живет, прежде всего, за счет своего клиента, поэтому я хочу пожелать иркутским предпринимателям, чтобы у всех был свой клиент, чтобы он был лоялен, вовлечен в дела компании и помогал пройти трудные периоды. Для этого, конечно, нам всем надо плотно работать, прежде всего, с нашим продуктом, с его ассортиментом и качеством.

«Мы выросли в численности людей и объемах выполненных работ»

– Самое важное событие – это планомерное повышение ключевой ставки в России и ее пик в конце года. Весь бизнес должен был перестроиться под это решение Центробанка и под новые реалии. У меня непопулярное мнение: я считаю, что это правильное решение, чтобы хоть как-то усмирить инфляцию.

Год удивил тем, что количество больших проектов в стране как минимум не уменьшилось, а в некоторых сферах и выросло. А разочаровал тем, что инфляция все-таки оказалась выше ожидаемой. Для нашего бизнеса, как и для многих других, это негативный фактор: у нас долгосрочные контракты.

Если говорить о хорошем, то мы выросли как в численности людей, так и в объемах выполненных работ. Был большой скачок в узнаваемости компании.

Я бы хотел пожелать всем успехов в достижении поставленных целей. А еще – использовать конкурентные преимущества, которые есть у нашего региона. Считаю, что весь бизнес, который связан с озером Байкал, недооценен. Там есть где развиваться – как внутри России, так и за ее пределами. Есть куда вкладывать и куда расти.

«Ощутили всю «прелесть» высокой инфляции»

– Для сети Harat’s Pub год был достаточно плодотворный в плане открытия новых точек, новых франшиз. В течение года порядка 10 новых пабов открылось или были подписаны договоры на открытие. Это и Россия, и Казахстан, другие зарубежные проекты. В целом год для компании был позитивный.

В то же время в этом году мы ощутили всю «прелесть» высокой инфляции. Центробанк постоянно увеличивал ключевую ставку, но это никак не повлияло на те цели, которые ставил перед собой регулятор, а именно – удержать инфляцию на уровне 4–5%. Мы вынуждены перепечатывать цены в меню, потому что продукты постоянно дорожают. Продуктовая инфляция по году составила более 20%, это факт и главное разочарование года.

Несмотря на все эти перипетии, я желаю Иркутску новых интересных проектов, чтобы гастрономическая составляющая туристического бизнеса была на высоте, чтобы люди ездили к нам, а не в соседний Красноярск. Для этого городу нужен интерес и участие крупных инвесторов.