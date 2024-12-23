«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»

Логистические услуги сегодня востребованы как никогда – и это дает возможности для роста даже при нынешней турбулентности в экономике, признает основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров. «Мы надеемся на лучшее и рассчитываем на то, что у нас есть», – подчеркивает он. Как компания адаптируется к постоянно меняющимся условиям? Планирует ли расширять свои складские мощности? Какие проекты и регионы рассматривает на перспективу? Об этом и многом другом Виктор Захаров рассказал в интервью нашему изданию.

«Транспорт и логистика чувствуют себя хорошо»

На первый взгляд, транспорт сегодня – отрасль благополучная: с одной стороны, бурно развивается онлайн-ритейл, надо возить товары; с другой – железные дороги перегружены, это заставляет грузоотправителей прибегать к автомобильным перевозкам. А как на самом деле обстоят дела?

– Транспорт и логистика чувствуют себя хорошо. Чем больше растут маркетплейсы, тем больше они пользуются услугами официальных крупных перевозчиков. Поэтому объем

перевозок у консолидированных компаний растет, у нас – в том числе.

Приход федеральных торговых сетей в регионы тоже нам на руку. Из-за низкой плотности населения в Сибири, огромных расстояний федералам невыгодно держать здесь свой транспорт: дешевле привезти товары вагоном, здесь разгрузиться, а мы уже доставляем их по городам. И надо понимать, что экспансия федеральных ритейлеров в Восточную Сибирь только начинается: они сейчас заходят в Улан-Удэ, Читу, Братск. Количество и масштаб сетей будет расти, а с ними и объемы перевозок. 3PL-контракты (Third Party Logistics – предоставление комплекса услуг – от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров – прим. ред.) сейчас – самое динамично развивающееся направление работы компании.

В прошлые наши встречи вы говорили о желании сделать логистическое направление основным для компании. Каково сейчас соотношение дистрибуции и транспортно-логистического сегмента «Сервико»?

– Смотря как считать. Оборот больше в дистрибуции, потому что, помимо логистики, в ней заложена и стоимость самого продукта, а она достаточно большая. В логистическом бизнесе нет стоимости продукта как такового, только услуги. Это немного другие деньги.

В целом обороты растут. И в логистике они растут быстрее инфляции, потому что здесь основные затраты – это заработная плата рабочих, а она увеличивается сейчас на 30-35% в год. При том, что инфляция – примерно 15%. Это следствие дефицита рабочих профессий: водителей, слесарей, механиков, сварщиков.

«Сегодня один соискатель на три компании»

Нехватка кадров не ослабевает?

– Серьезно не хватает людей. С уходом иностранной рабочей силы нехватка усилилась. И это очень сильно сдерживает реальный рост бизнеса.

На междугородних магистральных перевозках, на международных перевозках сейчас немного легче – зарплаты здесь хорошие, люди пошли. Принимаем и женщин, и молодежь. Обучаем за свой счет водителей с категорией В – на С, с категорией С – на Е. Конечно, с подписанием контракта, что человек должен определённое время в компании отработать.

Бесконечно поднимать зарплаты невозможно. Сегодня компании меняют тактику и делают акцент на HR-бренд компании. «Сервико» включилась в этот процесс?

– Раньше на одну вакансию в компании приходилось три соискателя, мы могли выбирать. Сейчас один соискатель на три компании. И по опыту, при прочих равных – одна и та же профессия, одинаковая «белая» зарплата, условия труда – человек в 80-90% случаев выберет ту фирму, что более узнаваема. Поэтому маркетинг сегодня выстраивается в расчете не только на контрагентов, но и на потенциальных сотрудников. Важна узнаваемость бренда, положительный имидж.

Ну и конечно, надо правильно работать с рекрутинговыми сервисами. Заботиться, чтобы в поисковых запросах твоя компания выпадала в первой строчке, чтобы не всплывали предложения конкурентов рядом с твоими – это все требует денег, но, если не будешь этого делать, откликов будет гораздо меньше.

«Автоматизация – способ оптимизировать ресурсы»

В этом году «Сервико» внедрила корпоративное приложение для водителей и менеджеров. Зачем оно понадобилось? Какой эффект получили от внедрения?

– Бизнес надо автоматизировать, чтобы оптимизировать затраты, закупки, цену, время работы сотрудников и даже контроль. Например, с помощью приложения менеджеры видят, где находится водитель, могут вовремя среагировать на отставание от графика, сообщить водителю о помехах впереди на дороге и помочь скорректировать маршрут. Водители могут строить маршруты, заполнять и прикреплять документы на стадиях грузоперевозок, отмечать время погрузки. Удалось оптимизировать и время перевозки, и обработку заявок.

Сейчас мы пошли дальше и вносим в приложение новые опции: дополнительные датчики движения, температуры, давления в колесах. Это дает экономию ресурсов на 10-15%. При наших объёмах это значительно.

Исключаете человеческий фактор?

– В принципе, любой человек в состоянии сам проконтролировать давление в колесах. Но это хорошо работает, когда ты сам и водитель, и владелец своего авто. Когда у тебя тысячи наемных работников – каждый со своим представлением о чистоте, аккуратности, культуре труда – без таких вещей, которые позволяют контролировать отклонение от стандартов, работать уже невозможно.

Мы автоматизировали много процессов: сверки остатков, прохождение заявки, поступление оплаты. Внедрили чат-боты. Запустили свою платформу В2В. Это аналог маркетплейса – только для бизнеса: контрагент заходит в приложение по своему паролю и видит доступный ему ассортимент, цены, может сделать заказ без звонка, без дополнительных переговоров. Это оказалось очень удобным. На сегодняшний день мы уже около 5% объема продаем через это приложение. Кстати, еще две российские компании купили это приложение и стали им пользоваться.

Количество персонала сократилось за счет автоматизации?

– Мы сократили определенные отделы – скажем, операторов. Но в целом штат вырос – за счет новых контрактов и новых территорий. Год назад в «Сервико» работало больше 5 тысяч человек, сейчас приближаемся к 6 тысячам. Без водителей, слесарей, грузчиков нам никак: машины пока сами не ездят, товары сами не разгружаются. Да, мы покупаем новое современное оборудование, которое позволяет наращивать объемы переработки грузов, не увеличивая штат складских рабочих, но полностью заменить людей роботами в нашей отрасли сейчас не получится.

«Планы на экспансию никуда не делись»

Сейчас «Сервико» работает в шести регионах: Иркутской области, Бурятии, Хакасии, Тыве, Забайкалье и Красноярском крае. В своих прошлых интервью вы говорили о планах развития логистического подразделения с продвижением на запад страны. Удалось ли эти планы реализовать?

– Были планы открыться в следующем году в Новосибирске как дистрибьютор – и эти намерения никуда не делись. Как раз сейчас ведем серьезные переговоры о покупке локальной компании. Но с учетом растущих кредитных ставок возможно, придется пока поставить их на паузу. Мы не хотели бы увеличивать кредитную нагрузку компании на таких условиях, а расширение неизбежно потребует как минимум увеличения оборотных средств.

Насколько нам известно, вы сейчас и в Екатеринбурге строите новый объект?

– В Екатеринбурге у нас автоколонна, и для нее мы строим ремонтные боксы в логистическом кластере «Екатеринбургский». Площади у нас небольшие – примерно 3000 кв. м. Но этот проект примечателен тем, что мы пришли на все готовое. Местные власти выделили землю рядом с Екатеринбургом вдоль объездной трассы, рядом с железной дорогой, сами оформили, сами подвели электричество, газ, воду и теперь приглашают со всей страны логистические и транспортные компании.

Вы арендуете участок, покупаете мощности, «рисуете», что вам надо: проект, Госэкспертизу, а строительство берет на себя компания, которая обслуживает кластер, надо только оплатить ее услуги. Застройщик там тоже свой. Да, это немного дороже, мы бы нашли строителей подешевле, но зато не надо бегать, искать, покупать участок, выпрашивать техприсоединение, договариваться с проектировщиками – получаем готовый объект недвижимости с минимумом усилий.

Там работают, наверное, уже все федеральные компании: Wildberries, Сбермаркет, «Сима-ленд». Мы на фоне этих гигантов совсем маленькие. Это сумасшедшее количество рабочих мест. Огромные налоги. Жаль, что у нас в Иркутской области пока не готовы к такому подходу.

«К 2027 году хотим ввести ТЛЦ в Иркутске и Забайкалье»

В Иркутске не планируете развивать свои складские мощности?

– Планируем. Сегодня проектируем большой транспортно-логистический центр на 40000 кв. м в районе станции Батарейная. Заключили инвестиционное соглашение с правительством Иркутской области, по которому нам выделили 8 гектаров земли. Думаю, ближе к весне выйдем уже на Госэкпертизу и, если все будет хорошо, к концу 2025 года начнем сроить.

Есть, конечно, сложности с подключением к электроэнергии. Дефицит свободных мощностей – это одна из причин, по которой в Иркутской области мало строится современных складских комплексов. В Забайкальском крае, где мы планируем еще один ТЛЦ, поменьше, на 20000 «квадратов», – таких проблем нет.

Но и иркутский, и забайкальский ТЛЦ будут готовы не раньше 2027 года. К сожалению, это небыстрые проекты. А дефицит – очень большой. У нас, например, заняты все площади, и все равно мы не можем закрыть спрос. И так во всей отрасли: если и есть где-то свободные склады, то, как правило, это маленькие, старые, «уставшие» объекты, которые уже не соответствуют нормам современного хранения и логистической работы. Они неэффективны, и бизнес уже не готов платить за них.

Экономическая турбулентность, высокие ставки, курсы валют вас не смущают?

– Когда входишь в такие длинные проекты – безусловно, смущают. Но это от нас не зависит. Мы надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что у нас есть, и что в 2027 году мы будем работать на тех площадях, которые собираемся строить.

«Впишутся ли китайские авто в нашу бизнес-модель – покажет время»

А высокие ставки не мешают пополнять автопарк? Сколько машин у вас сейчас?

– 450 сцепок. Каждая сцепка – это две единицы транспорта: тягач и полуприцеп. Всего, получается, 900 единиц. В прошлом году мы смогли купить по параллельному импорту 60 грузовиков Mercedes, немецкие полуприцепы-рефрижератры Schmitz. Да, это очень дорого: они даже дороже тягачей получаются. Но пока не видим качественной альтернативы. В этом декабре тоже хорошо увеличили автопарк: приобрели 50 сцепок.

На 2025 год у нас в планах только обмен старой техники на новую, расширять парк не будем. Вы же понимаете, транспорт невозможно приобретать на собственные ресурсы – у нас таких заработков нет, сколько стоят новые грузовики на сегодняшний день. А при ставке рефинансирования 21% эффективная ставка по кредиту будет уже 25-27%.

Безусловно, с таким спросом, как сейчас, логистические компании могут заложить и цену, и ставку в стоимость услуги. А она закладывается в стоимость товара в магазинах. Но всему есть предел.

Китайскую технику покупаете?

– Покупаем. Но пока рано давать ей оценку. Есть определенная модель бизнеса, которая подразумевает, что ты будешь эксплуатировать машину 5-7 лет, и весь этот срок она должна отъездить без поломок, без затрат на ремонт, окупить себя и в конце иметь хорошую остаточную стоимость, чтобы ее можно было продать. Подержанные автомобили берут индивидуальные предприниматели – они могут себе позволить вложиться в ремонт, чтобы отъездить на них еще 5-6 лет. Их охотно покупают в порты, где совсем маленькие пробеги, до 50 километров в день. Отправляют в Среднюю Азию, в Африку. С проверенными марками эта схема работает. Будет ли у китайской техники вторая жизнь?

У нас достаточно жесткая эксплуатация автомобилей: они практически все время в движении, за 7 лет проезжают до полутора миллионов километров. Китайские тягачи работают у нас второй год – пока нормально, не ломаются. Но выдержат ли они такой режим на протяжении 7 лет? Можно ли их будет потом продать? Об этом мы узнаем только со временем.

Пока решили на пару лет продлить срок эксплуатации имеющейся европейской техники – меньше будем продавать, меньше покупать.

Подведем итог. С каким настроением завершаете 2024 год? И чего ждете в 2025-м?

– В следующем году развиваться бизнесу будет непросто, хотя я не вижу глобальных проблем для нашей компании. Всё-таки мы работаем в такой отрасли, которая всегда, при любых политических и экономических потрясениях, будет востребована.

Я не ожидаю больших прибылей в следующем году, потому что рост зарплат продолжится – думаю, еще процентов на 30. Будет расти инфляция. Вырастут налоги. Мы прекрасно понимаем, что нужны деньги на ведение специальной военной операции, но важно, чтобы нам об этом говорили честно. И чтобы, когда политическая ситуация нормализуется, налоги и ставки вернулись на прежний уровень.

Мы готовы потерпеть какое-то время, но, если у бизнеса не будет возможностей для развития, через 4-5 лет начнется серьезная рецессия. Без бизнеса государство тоже не может развиваться. Об этом надо помнить.

Елена Демидова