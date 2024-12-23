«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»

В 2022 году «Сервико» ввела в эксплуатацию доходный дом «ВЭЛКО». Как говорит Виктор Захаров, непрофильный для компании проект оказался очень успешным: на сегодня все 154 квартиры заняты, очередь на заселение – с ожиданием два-три месяца. «Нереальные условия ипотеки оставляют людей в арендном жилье», – комментирует он.

По словам Виктора Захарова, желающих развиваться в арендном бизнесе в Иркутске сегодня немало. Впрочем, когда они начинают считать реальную стоимость всех процессов, всего, что прячется под красивой упаковкой, да еще и под такие банковские проценты – желание угасает. «Сейчас я бы и сам на такой проект не решился, – признается наш собеседник. – Но на тот момент цель была – надежно и долгосрочно вложить свободные средства. У нас не было задачи за пять лет окупить стройку. Не думаю, что «ВЭЛКО» себя и за 20 лет окупит, хотя приносит хороший доход. Главное – что и через 20 лет эта недвижимость будет иметь хорошую стоимость на рынке, независимо от инфляции, от экономической ситуации».

Виктор Захаров говорит, что, если бы сейчас у него была возможность, он построил бы дешевое общежитие для иностранцев – по типу студенческого, с душевыми, с кухней на этаже. С возможностью прописаться. «Это было бы очень востребованно. Но это тоже долгосрочное вложение в недвижимость. Под него ни один банк не даст денег: все считают окупаемость проектов и готовы поддерживать только те, которые могут быстро реагировать на изменения цен».