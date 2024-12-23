Федеральная премия, высокие ставки и рост цен. 5 итогов года для MetaEstate

«Кризисы были и будут всегда, но наши проекты – длинные. Смысла оглядываться на внешние факторы и что-то откладывать мы не видим, продолжаем работать, – говорит руководитель девелоперской компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов. – Сейчас, например, готовим новый загородный проект – разрабатываем продукт, архитектурные решения, концепцию». Мы поговорили с Дмитрием о событиях уходящего года. Что стало ключевым вызовом для компании, а что – главным достижением?

1. РЕЗУЛЬТАТ ГОДА: завершение строительства «Патроны Парка»

Загородный поселок «Патроны Парк» строился на Байкальском тракте с 2018 года. Все коттеджи в поселке – а их около двухсот – выполнены в едином стиле, но по индивидуальным проектам, в основе которых лежит концепция «органической архитектуры» Фрэнка Ллойда Райта. Дома построены из природных материалов с применением энергоэффективных технологий и служат естественным продолжением окружающей среды. «Мы строим дома между деревьев, а не вместо них» – один из слоганов проекта.

Идея «поселка в лесу» пришлась по душе иркутянам и релокантам из других городов – девелоперский проект, отвечающий всем принципам комплексного освоения территории, был реализован в кратчайшие сроки и без привлечения кредитных средств. Строительство коттеджей в «Патроны Парке» для многих стало отличным инвестиционным решением: это высоколиквидный продукт, капитализация которого растет год от года.

Дмитрий: «Мы с поселком «Патроны Парк, начиная с 2018 года, попали во все возможные кризисы – самые суровые на нашем строительным веку. Тем не менее проект состоялся – на сегодня на продажу остался один последний участок. Благоустройство в поселке еще продолжается, но в принципе мы уже можем говорить об успешном завершении строительства. Мы не знаем примеров по стране, чтобы такой объем домов был возведен за столь короткие сроки. Думаю, главное в том, что наш продукт сам себя продавал. Как правило, загородные проекты реализуются за счет ипотеки, инвестиционных средств, кредитов. Мы же вложили 2 миллиона рублей в маркетинг на начальном этапе – и всё, больше ничего не тратили. Случай довольно редкий – даже в масштабах страны».

Фото из архива компании

2. ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА: победа в престижной федеральной премии

Главное достижение года для MetaEstate связано именно с «Патроны Парком». Летом загородный проект иркутян был признан лучшим в номинации «Поселок класса Комфорт» престижной федеральной премии «Поселок года». Эта премия проводится в России с 2003 года, лучшие проекты выбирают более 30 профессионалов из сферы девелопмента, консалтинга, архитектуры и загородного проектирования. «Патроны Парк» произвел впечатление на профессиональное жюри: эксперты оценили концептуальный подход к архитектуре, бережное отношение к природе, мультисоциальность и высокую ликвидность проекта.

Дмитрий: «Уровень конкуренции был высокий. В нашей номинации – «Лучший поселок класса Комфорт» – были представлены законченные, работающие, живые поселки. Проекты очень сильные, продуманные, концептуальные. Например, в финале нашими соперниками были два знаковых проекта из Московской области – Open Village и «Жилой комплекс ‘Мечта’». Победа нас, конечно, очень вдохновляет, мотивирует двигаться дальше. Получить экспертное подтверждение того, что мы строим действительно качественный продукт, – для нас очень ценно».

Фото из архива компании

3. ПРОЕКТ ГОДА: поселок с современной архитектурой «Кандинский»

Сегодня флагманский проект MetaEstate – поселок «Кандинский». Он возводится на 34 км Байкальского тракта, в живописном месте на берегу залива. Изначально девелопер рассматривал эту площадку как идеальное место для формата новой дачи – современного загородного дома для отдыха, куда можно уехать на каникулы или выходные и провести время в тишине и уединении. Но оказалось, что и для постоянного проживания поселок прекрасно подходит. Это только кажется, что 34 км Байкальского тракта – далеко. Например, до офиса MetaEstate на Ширямова, – всего 20-25 минут.

В основе концепции поселка «Кандинский» – смелые архитектурные решения. В том, что это поселок-галерея, уже можно убедиться, прогулявшись по первым двум улицам. Дома здесь – преимущественно с плоскими кровлями, с большими панорамными окнами. В строительстве используются различные материалы: дерево, керамогранит, композитные панели. Это позволяет создать лаконичный, минималистичный, но при этом теплый и живой продукт.

Дмитрий: «Современная архитектура давно захватила умы людей. В Москве сегодня 80% новых проектов – это минимализм. Такой тренд мы видим и в нашем регионе. Дизайн-код в нашем поселке не слишком жесткий. Мы стремимся к тому, чтобы было разнообразие – но в пределах современных архитектурных решений. Такой универсальный подход призван превратить поселок в настоящую галерею современной архитектуры. Первая улица в «Кандинском» построена и благоустроена, на второй готовы все инженерные коммуникации: водопровод, электричество, канализация, финальное благоустройство мы запланировали на следующий год. Строятся еще две улицы».

Фото из архива компании

4. ВЫЗОВ ГОДА: проблемы с электроэнергией

Одним из главных вызовов года, по словам Дмитрия Кузнецова, стали сложности с электроэнергий в Иркутском районе. Это большая проблема – в том числе и для Байкальского тракта, где сейчас ведет строительство девелопер. Что касается изменения лимитов энергопотребления, то, по мнению девелопера, это скажется в первую очередь на сегменте самостроя, за счет которого в последние годы активно прирастало индивидуальное жилищное строительство в регионе.

Дмитрий: «Раньше многие рассуждали так: «Денег на квартиру в городе нет – построю дом, он будет больше по площади и обойдется дешевле». О таком подходе можно просто забыть. В текущих условиях дом нужно строить дорогой, хороший, качественный, энергосберегающий, со всеми современными инженерными системами. Или не строить вовсе. Изменение лимитов, на мой взгляд, может поставить крест на эконом-классе. Нормально при таких тарифах смогут существовать только бизнес-класс и премиум-класс – с повышенной энергоэффективностью, дорогой инженерией, с рекуперацией и тепловыми насосами… В таких домах жить будет комфортно и не накладно. Во всех остальных случаях – нет».

Фото из архива компании

5. РЕШЕНИЕ ГОДА: ежемесячное повышение цен на недвижимость

Покупка дома в загородном цивилизованном поселке – с единой архитектурой, управлением, качественной инженерией, по мнению Дмитрия Кузнецова, была и остается более выгодным вложением средств, чем банковский депозит: цены на недвижимость растут быстрее, чем инфляция и ставки в банках. Сейчас, по его словам, перед девелоперским сообществом стоит еще один глобальный вызов – высокая ставка рефинансирования.

Дмитрий: «Когда ты занимаешься такими масштабными и долгосрочными строительными проектами, работаешь с финансовыми инструментами, фактор ставки невозможно не учитывать. В сложившихся условиях, когда ситуация в экономике меняется так быстро, поднимать цены два раза в сезон на 10-15%, как MetaEstate делала раньше, уже не получится.

Недвижимость – это деньги. Нужен баланс между стоимостью денег и стоимостью недвижимости. Мы приняли решение, что с 1 декабря будем повышать цены на дома в наших поселках ежемесячно – как минимум соотносить со ключевой ставкой. Договоров с фиксированной суммой больше не будет. Мы делаем это для того, чтобы ни у нас самих, ни у наших заказчиков не было сегодня соблазна отнести свои деньги на депозиты. Мы хотим продолжать развивать жилищное строительство, комплексно подходить к этому делу, создавать качественный загородный продукт, который со временем не устареет морально».

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