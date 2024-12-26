«Нам есть чем гордиться». Специалисты ГК «МедСтандарт» о цифровизации медицинских услуг и бизнес-процессов

Цифровизация – безусловный тренд в медицине, без этого невозможно выжить в современных условиях, уверены в ГК «МедСтандарт» и отмечают, что задача компании – идти в этом направлении даже не в ногу со временем, а опережать его на несколько шагов. О том, какие успехи уже достигнуты на этом пути, о приоритетах роботизации и развития искусственного интеллекта в ближайшем будущем нашему изданию рассказали медицинский директор «МедСтандарта» Вячеслав Бурий и руководитель отдела цифровизации Василий Лесков.

«Всю рутину – в «руки» компьютеру»

Какие направления деятельности ГК «МедСтандарт» входят в ТОП цифровой трансформации компании?

Вячеслав Бурий:

– Это роботизация сервисных услуг, внедрение искусственного интеллекта в диагностический, хирургический блоки и сопровождение пациентов. Наша главная задача – облегчить условия труда врачей, медицинских сестёр, администраторов и операторов колл-центра, передав все рутинные процессы в «руки» компьютера, что в конечном итоге поднимет на новый качественный уровень оказание услуг нашим пациентам. Кроме этого, современное медучреждение не может существовать без автоматизации внутренних бизнес-процессов и взаимодействия с Единой государственной информационной системой в здравоохранении (ЕГИСЗ).

В чём заключается автоматизация бизнес-процессов?

Василий Лесков:

– Главной задачей здесь является внедрение медицинской информационной системы (МИС). Она оптимизирует базовые процессы внутри организации, чтобы снизить операционные затраты на рутинную работу, создать современную выверенную систему учёта, с которой удобно работать как врачу, так и управленцу.

Кроме того, МИС позволяет нам интегрироваться в ЕГИСЗ для передачи данных. Это законодательное требование, которое государство предъявляет в том числе и к частным клиникам. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ заканчивается в 2024 году.

Вячеслав:

– Для передачи данных о здоровье пациентов в единую государственную систему мы сейчас заканчиваем переход на электронные медицинские карты (ЭМК). Практически всё диагностическое оборудование в глазной и кожной клиниках «МедСтандарт» заведено в МИС. Пациент, пришедший на приём, получает qr-код, который приборы считывают, а после проведения диагностики автоматически подгружают все снимки в электронную карту. Чтобы получить нужную информацию о пациенте, наши врачи уже практически не пользуются бумажной версией истории болезни, хотя пациенты всё ещё предпочитают получать на руки бумажную выписку. Но эта парадигма тоже меняется. К тому же, после интеграции с ЕГИСЗ у пациента будет возможность увидеть все записи о своём здоровье из любого медучреждения в личном кабинете на портале Госуслуги.

Кроме того, данные, поступающие в систему ЕГИСЗ, со временем будут представлять научную ценность для изучения болезней, разработки новых методик их лечения. Пока это направление находится на этапе становления, но врачи очень ждут его развития.

Одна из самых актуальных проблем цифровизации – обеспечение безопасности данных. Как вы решаете эту задачу?

Василий:

– Да, вопросам безопасности мы уделяем очень серьёзное внимание. Во-первых, сервер компании физически надёжно защищён в соответствии с самыми высокими стандартами и требованиями. Во-вторых, принят очень строгий регламент по удалённому доступу к данным. В штате есть сотрудники по внутренней безопасности и специалисты, обладающие большой компетенцией информационной безопасности.

Если говорить о ЕГИСЗ, то здесь государство выдвигает настолько жёсткие требования к информационной и физической безопасности по хранению и передаче данных, что обеспечивать их будет специализированная компания, обладающая всеми необходимыми для этого ресурсами.

«Искусственный интеллект – это помощник врача»

Какие технологии внедряются в «МедСтандарте», чтобы повысить удобство и скорость взаимодействия с пациентами?

Василий:

– Одна из наших стратегических задач – полностью перейти в автоматизированный режим работы в сервисной сфере. На нашем сайте eye-med.ru мы сделали такие базовые вещи, как запись на приём, выбор врача, даты и удобного времени, оплата услуг. Сейчас занимаемся разработкой чат-ботов: голосового и в Telegram-канале, чтобы пациент мог записаться в «МедСтандарт» в режиме 24/7.

Вячеслав:

– Следующий важный блок – практическое применение технологий цифровизации и искусственного интеллекта в диагностике. Речь здесь идёт об анализе данных, прежде всего, изображений – рентгеновских снимков, снимков компьютерной, магнитно-резонансной томографии, в офтальмологии – оптической когерентной томографии, фотографий глазного дна, данных периметрии и других видов изображений. Как показывают исследования, в большинстве случаев ИИ интерпретирует эти данные не хуже, а иногда даже и лучше, чем человек. И это уже не будущее, это настоящее, в том числе в России. Например, в Москве маммографические снимки уже полностью оцениваются искусственным интеллектом. Но проверяет оценку, сделанную ИИ, конечно, врач – он всегда будет над машиной.

В «МедСтандарте» применяется что-то подобное?

Вячеслав:

– В нашей кожной клинике используется диагностический аппарат, который связан с самой большой базой данных, где собираются и хранятся снимки кожных новообразований со всего мира – их массив достиг уже более 20 миллионов изображений и он ежедневно пополняется. При диагностике машина в высоком разрешении фотографирует человека, а проблемные новообразования отдельно подсвечиваются дерматоскопом. Искусственный интеллект делает сравнительный анализ снимков и даёт оценку, насколько новообразование может быть опасным. Это помогает врачу поставить диагноз.

Как цифровизация влияет на развитие диагностики в офтальмологии?

Вячеслав:

– Сейчас с помощью ИИ по фотографии глазного дна можно сделать вывод, есть ли у пациента риск болезни Альцгеймера, как она будет развиваться и реагировать на лечение. Также на основании фотографии глазного дна можно решить, каков у пациента риск инсульта или инфаркта. Активно развиваются и другие цифровые технологии по диагностике различных болезней. Эти разработки очень скоро будут использоваться в повседневной врачебной практике.

Хотелось бы ещё коснуться цифровизации хирургического блока.

Вячеслав:

– Роботы в хирургии глаза применяются уже достаточно давно, и у нас в клинике они тоже есть. Один и них – Femto-лазер, на котором при операции по лазерной коррекции зрения с точностью до микрона программируется разрез на роговице, а задача врача – подвести прибор к глазу и нажать на кнопку. А ведь ещё в начале 90-х годов хирурги-офтальмологи делали все манипуляции руками и скальпелем. Сейчас это – стандартизированная, чётко выверенная технология с практически 100-процентным прогнозом на результат. Есть роботизированная технология по замене хрусталика при катаракте, есть технологии, которые шагнули ещё глубже и позволяют делать операции на заднем отрезке глаза – они считаются самыми высокотехнологичными и сложными в офтальмологической хирургии.

Кроме этого, с помощью роботов сегодня оперируются отслойка сетчатки и другие сложные заболевания глазного дна, стекловидного тела. Пока не все из них доступны у нас в стране, но мы видим явный тренд на их развитие в России.

«Цифровизация – безусловный тренд»

В чём выражается этот тренд?

Василий:

– О многих российских разработках мы узнали на XXV Международном конгрессе «Информационные технологии в медицине», который не так давно проходил в Москве. На нём было представлено более 100 различных проектов: информационные системы для медицины, продукты искусственного интеллекта, автоматизации от сервиса до лечения. Реально гордость брала за нашу IT-сферу в медицине, потому что сейчас очень много отечественных продуктов, которые достойно конкурируют на мировом рынке. Например, из пяти решений анализа глазного дна с помощью ИИ, существующих на данный момент в мире, две системы – российские, и они уже имеют практическую реализацию.

Вячеслав:

– Кстати, «МедСтандарту» тоже есть чем гордиться в этом плане – наша собственная программа по интеграции диагностического оборудования в медицинскую информационную систему, о которой мы уже говорили, как оказалось, очень сильно опередила разработки многих компаний, специализирующихся на этой теме. Нам предлагали продать нашу разработку, так как на рынке ещё нет решений, интегрирующих в МИС полностью весь комплекс оборудования клиники.

Какие ещё задачи по цифровизации вы ставите в ГК «МедСтандарт» на перспективу?

Василий:

– Наша задача – сделать так, чтобы у врача было больше времени на общение с пациентом. Как это ни странно звучит, но с приходом цифровизации времени на это остаётся не так много, потому что врач должен внести большой массив данных в электронные документы, сделать это правильно, нигде не ошибившись. Конечно, большую часть такого функционала надо делегировать машине, и для этого сейчас есть различные продукты, которые постоянно совершенствуются и дорабатываются. В том числе, мы планируем автоматизировать работу в операционной, оборудовав её монитором: на нём врач будет видеть информацию о конкретном пациенте, который идентифицируется с помощью qr-кода. Пока всё это с карты читает медсестра.

Ещё одна из проблем цифровизации, которая в какой-то мере тормозит процесс, – большие вложения и небыстрая окупаемость. Для вас это, скорее, большой расход или большой вклад в эффективность?

Василий:

– Это вклад в будущее. Тем не менее, когда мы разрабатываем какой-то цифровой продукт, мы в первую очередь отвечаем на вопросы: «Зачем? Что он нам даст?», потому что можно потратить очень много времени и средств, а в итоге получить просто «игрушку». К примеру, мы рассматривали нашу интеграцию с цифровой облачной платформой Retina AI, которая помогает офтальмологам правильно диагностировать наиболее распространенные болезни глаза, но в итоге пришли к выводу, что компетенция наших врачей в этом вопросе настолько высокая, что Retina AI – для них скорее интересная игрушка, чем реальный помощник. Конечно, это полезная разработка, но, наверное, в основном для врачей в поликлиниках, на первой линии приёма.

Однако есть продукты искусственного интеллекта, которые мы будем внедрять. Это, в частности, контроль качества медицинской помощи и оценка медицинских карт – как дополнительная мера безопасности.

Вячеслав:

– Я думаю, пока ещё рано говорить о максимальной экономической эффективности цифровизации – даже несмотря на то, что она активно внедряется во все сферы, нужно время, чтобы осмыслить конечный результат. Но медицинские организации, которые сейчас не внедряют цифровые решения в свою деятельность, просто не выживут на рынке. Это безусловный тренд. И наша задача – идти в этом направлении даже не в ногу со временем, а опережая его на несколько шагов.

Наталия Яськова