ЖК SALUT: всерьез, надолго, по большой любви. Алексей Распутин – о новом жилом комплексе и перспективах территории

Жилой комплекс класса комфорт-плюс SALUT* строится на первой линии Ангары в Октябрьском районе. По словам девелопера Алексея Распутина, у этой локации – огромные перспективы. «Здесь постепенно развивается и строится новый центр города», – говорит он. Какой станет эта территория в ближайшем будущем? Какие подходы компании «Родные берега» помогают создавать качественный и актуальный продукт? И почему девелопер предпочитает строить «всерьез, надолго и по большой любви»? Мы поговорили с руководителем строительной компании Алексеем Распутиным и записали самые важные тезисы.

1. О ситуации: «Эта турбулентность не кажется чем-то новым»

Продажи квартир в новом ЖК SALUT стартовали в непростом 2024-м. Как говорит Алексей Распутин, очередная турбулентность в экономике не повлияет и никак не скажется на планах по строительству комплекса. «Родные берега» работают в Иркутске с 2007 года – за это время команда научилась действовать в самых разных обстоятельствах.

Алексей: Мы на строительном рынке без малого 20 лет. За это время пережили разные времена, несколько кризисов. Поэтому нынешняя турбулентность для нас не представляет собой чего-то принципиально нового. Нам понятны все механизмы и способы работы при любых обстоятельствах.

При этом я не могу сказать, что ситуация сейчас критическая, патовая. Вовсе нет. Понятно, что некоторый шок спровоцировала выросшая, по сути, втрое ключевая ставка. Но это означает лишь то, что нужно очень выверенно вести финансовую политику в плане привлечения кредитных ресурсов. С учётом опыта, профессионализма, компетенций, знаний, которые есть у нашей команды, мы в будущее смотрим уверенно.

Свой новый проект реализуем в полной мере и в те сроки, которые заявили изначально. Никакого пересмотра графиков строительства, финансовой модели, параметров самого проекта не было и нет. Тот факт, что возведение объекта уже находится на уровне 12 этажа, говорит сам за себя. Сложности и вызовы нас только подзадоривают, держат в тонусе.

2. О перспективах: «Это будет красивый и модный квартал в жилищном секторе»

ЖК SALUT строится на берегу Ангары, рядом с островом Конный, неподалеку от ЖК «Родной берег». Этот район давно и хорошо знаком девелоперу: с 2007 года компания планомерно ведет здесь масштабное и комплексное освоение. Так, «Родные берега» инициировали необходимые изменения в генплан с учётом объектов социальной сферы, благоустройства, озеленения, парковочных мест.

Алексей: Обычно девелоперы действуют так: мониторят рынок земли, покупают отдельный участок, решают вопросы с коммуникациями, определяются с целевой аудиторией, продумывают «красивую обертку» для квадратных метров – строят и продают. У нас другой подход: мы работаем не с конкретным участком, а с большой территорией, последовательно развивая ее уже более 15 лет. Мы очень хорошо изучили это место, его перспективы. Многие пока не понимают до конца, каков потенциал этой локации, каким магнитом она станет в будущем.

Что из себя представляет это место? Во-первых, это фактически первая линия реки Ангары. Во-вторых, участок находится на удалении от всех «караванных путей», главных транспортных артерий – есть определенная приватность и уют. В-третьих, отсюда одинаково близко и до центра города, и до улицы Байкальской – до всей социальной и коммерческой инфраструктуры – около 5-10 минут. В непосредственной близости три детских сада, школа, поликлиника, Диагностический центр. Уверен: через пять-семь лет это место станет наиболее востребованным для жизни у иркутян, превратится в красивый и модный квартал в жилищном секторе.

3. О локации: «Здесь закладывается новый центр города»

Безусловно, доступ к воде является главным преимуществом ЖК SALUT. Ангара – буквально через дорогу от жилого комплекса. Благоустройство набережной в этом районе продолжается. Уже приведен в порядок отрезок от ТРК «ЯркоМолл» до «Салюта»: дорогу здесь отремонтировали, оборудовали тротуарные зоны, велосипедные дорожки.

Алексей: Небольшой промежуток, который пока не дает этой локации «задышать» в полную силу, – 500 метров до набережной «Ривьера». В настоящее время идет проектирование, уже в 2026 году мы получим здесь единую набережную – с хорошей дорогой, тротуарами, велодорожками, выходами к воде. Этот район заиграет новыми красками.

Кстати, немногие – даже не все местные жители – знают, что место, где мы находимся, имеет прямую сухопутную дорогу на Конный. Спускаемся от ЖК SALUT к воде – и попадаем на остров. Дойти пешком до той части Конного, где уже проведено благоустройство, – буквально пять-семь минут. Вторая часть острова – та, напротив которой возводится наш жилой комплекс, – находится в программе благоустройства у администрации Иркутска.

Можно сказать, что здесь и сейчас закладывается и строится новый центр города, который соберёт все плюсы современного строительства и благоустройства и привлечет сюда людей молодых, активных, целеустремленных. Пока эта локация недооценена: у людей недостаточно информации о том, как в перспективе изменится этот район. А здесь такая «жемчужина»! Да, пока она в «ракушке», не раскрылась до конца, но мы уже понимаем, какие у нее перспективы.

4. О рельефе: «Пригорок – это большое преимущество»

Участок, на котором возводится ЖК SALUT, имеет необычный рельеф: дома находятся на довольно высоком пригорке. По словам Алексея Распутина, крутой уклон участка – это не только вызов для строителей и проектировщиков, потребовавший нестандартных инженерных решений, но и большое преимущество, возможность сделать по-настоящему интересный проект.

Алексей: Пригорок, на котором строится жилой комплекс, лично я считаю большим преимуществом. Дома находятся в непосредственной близости к Ангаре – буквально в 50 метрах, при этом, благодаря рельефу, мы исключаем все риски подтопления, подмывания фундаментов, а кроме того, получаем потрясающие панорамные виды из окон.

Понятно, что этот участок потребовал от нас особого инженерного подхода – чтобы правильно его освоить и сделать эту часть берега доступной для людей. Все нужные технические решения найдены и будут реализованы. У всех жителей ЖК SALUT будет доступ к воде – легкий, понятный и удобный для самых разных категорий: и для мам с колясками, и для людей пожилого возраста, и для молодежи, и для людей среднего возраста, которые любят пешие прогулки, занятия спортом.

5. Об архитектуре: «Это высокая эстетика»

SALUT отлично видно и с другого берега, и с моста, и с плотины, и с набережной. Местоположение комплекса с самого начала работы над проектом поставило перед «Родными берегами» задачу со звездочкой – идти «на два шага вперед» и сделать новый ЖК достойным архитектурным украшением города, создать дома, которые морально не устареют долгие годы.

Алексей: Ответственно заявляю: таких фасадов, как в ЖК SALUT, не конструирует, не делает практически никто в нашем городе. Реализует концепцию наше конструкторское, проектное бюро – с привлечением различных российских организаций, иностранных партнеров. Вдохновением для нас послужили урбан-туры по разным городам России. Мы съездили и посмотрели интересные наработки в Москве, Питере, Екатеринбурге, Казани. Больше всего, учитывая нашу локацию, ориентировались на столицу. Собрали лучшие, на наш взгляд, фасадные и архитектурные решения, переосмыслили их, нашли сертифицированные организации, которые занимаются фасадными системами с кирпичом, вентилируемыми фасадами, провели огромную работу.

Это высокая эстетика. Чистота линий, никаких лишних вычурных деталей, которые сначала производят впечатление, а потом надоедают. Мы создаем наши дома всерьёз, надолго и по большой любви. Важно помнить и о том, что сейчас мы ведем только первую очередь строительства, в планах – и другие блок-секции на этой территории. Поэтому первый комплекс будет задавать «стилистический сюжет» всем следующим очередям.

6. О названии: «Здесь чувствуешь праздник жизни»

Не зря существует устойчивое выражение «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Если говорить о названии комплекса, то «Родные берега» остановились на ярком и вдохновляющем названии SALUT, которое говорит о многом…

Алексей: «Салют» – это и теплое, дружественное интернациональное приветствие. «Салют» – это и ощущение праздника, радости, благополучия, которое будет сопровождать жителей комплекса. Из окон квартир будут отлично видны все городские фейерверки. И не только!

Если подняться на уже возведенный двенадцатый этаж и посмотреть на город, то именно это слово – «салют» – сразу придет в голову. Здесь невероятная панорама: парящая Ангара, бездонное небо, огни города. Видны и Свердловский район, и бульвар Гагарина, и плотина – всё сверкает и переливается разными огнями. Вид захватывающий, завораживающий!

Название «Салют» будет отражено и в архитектурной подсветке самого жилого комплекса. Мы одними из первых в городе начали подсвечивать фасады домов, этот опыт реализуем и здесь. Подсветка будет радовать жителей, создавать отличное настроение.

7. О комфорте: «Все нужное – рядом»

При создании всех своих проектов «Родные берега» стремятся создать замкнутый цикл жизнедеятельности для будущих жителей, сосредоточить в комплексах все, что может понадобиться для комфортной и полноценной жизни, работы, отдыха.

Алексей: Большой плюс в том, что в непосредственной близости от нового комплекса находится уже сданный ЖК «Родной берег». В нем представлены основные ритейлеры, магазины, работают кофейни, рестораны, парикмахерские, фитнес-центр. Когда мы только начинали работать в этом районе, здесь не было практически ничего. Теперь люди живут в совсем других условиях. На первом этапе жители «Салюта» смогут пользоваться всей этой коммерческой и социальной инфраструктурой.

Первые этажи нового жилого комплекса также будут отданы под коммерческое использование: это респектабельные, просторные помещения с высотой потолков порядка четырех метров. Более того, в рамках первой очереди ЖК SALUT мы построим еще и пятиэтажное здание под нужды наших жителей: здесь будут клубы по интересам, коворкинги, офисы.

8. Об управлении: «Консьерж-служба себя оправдывает»

«Родные берега» – девелоперская компания полного цикла: она не просто разрабатывает концепции жилых комплексов и реализует проекты, но и обслуживает их в дальнейшем. В составе компании есть собственная консьерж-служба, которая ведет все сданные ЖК. Это позволяет девелоперу всегда быть на связи с жителями, лучше понимать их потребности.

Алексей: Мы ведем эту деятельность не первый десяток лет, обеспечивая покой, благополучие, уют жителей. При этом мы оптимизировали работу таким образом, чтобы услуги консьерж-службы не ложились на жителей каким-то тяжким финансовым бременем.

Благодаря работе консьерж-службы мы не понаслышке знаем все те проблемы, которые могут возникать в процессе эксплуатации жилого комплекса. Понимаем, каким образом обеспечить максимально эффективную работу с ресурсоснабжающими организациями, какие конструктивные решения могут в дальнейшем доставить неудобства или принести дополнительные расходы жителям, как нужно проектировать и обустраивать места общего пользования, чтобы они сохраняли свой внешний вид, качественные характеристики и актуальность долгие годы. Консьерж-служба оправдывает себя, вне всякого сомнения.

9. Об энергоэффективности: «При повышении тарифов наши жители будут в плюсе»

В «Родных берегах» стремятся, чтобы жители, помимо всех благ, которые они получают при заселении в ЖК, получали и минимальные, обоснованные эксплуатационные расходы. Сегодня крайне важным фактором, влияющим на их размер, становится энергоэффективность дома.

Алексей: Вы видите, что происходит с электро- и теплоэнергией в регионе: тарифы постоянно пытаются повысить. Пока это коснулось электроотопления частных домов, но никто не застрахован от того, что ситуация станет актуальной и для сектора МКД.

Когда мы разрабатывали ЖК SALUT, мы уже уловили эту тенденцию. В основном многоквартирные дома, которые возводятся в Иркутске, относятся к классу энергоэффективности В. Мы и сами строили так, пока не было никаких проблем с мощностями и стоимость тепла и электроэнергии в регионе была низкой. Сейчас же мы приложили усилия и повысили энергоэффективность жилого комплекса до уровня А++. Таким образом, на обогрев потребуется гораздо меньше тепла, чем в стандартной новостройке. Это скажется и на расходах жителей: скажем, вместо 6000 рублей за тепло в месяц нужно будет заплатить 4000. Если будет повышение тарифов, наши жители окажутся в плюсе.

10. О планировках: «Важно, чтобы люди не платили за лишние “квадраты”»

В первых блок-секциях ЖК SALUT запланировано 384 квартиры площадью от 27 до 95 кв. м. Вариантов множество – от уютных студий до просторных квартир со вторым светом. Большинство вариантов отлично подойдут для проживания семей.

Алексей: За годы работы мы научились понимать, какие планировки нужны жителям. Нам важно, чтобы люди не платили за лишние квадратные метры, которые в последующем не дадут им никакого эффекта для комфорта и удовлетворения потребностей. У нас отработанные, годами выверенные планировочные решения, конфигурации – с учётом сторон света, инсоляции, потребностей семьи.

ЖК SALUT располагает широким ассортиментом квартир: от студий до двухуровневых пентхаусов со вторым светом и высотой потолков почти 5,5 м. Площадь студий начинается от 27 кв. м – это компактные солнечные квартиры правильной формы с панорамным окном и видом на восход, плотину ГЭС, Ангару. Представлен большой выбор евродвушек от 35,5 до 51,8 кв. м. Во всех вариантах таких квартир два широких окна, совмещенные санузлы и выделенные места для хранения. Каждая евродвушка обладает исключительными видовыми характеристиками за счёт необычного расположения блок-секций относительно береговой линии Ангары. В компактных семейных евротрешках площадью от 49,8 до 57,5 кв. м нет лишних коридоров, санузлы разделены, а количество окон разнится от 3 до 5. В жилом комплексе SALUT есть и эксклюзивные пентхаусы на 19 этаже первой блок-секции. Все подробности об этих квартирах можно получить только в отделе продаж по адресу ул. Дальневосточная, 29/5.

11. О парковке: «Увеличили число машиномест в два раза»

Логистике и комфорту автомобилистов в ЖК SALUT уделили особое внимание. Проектом предусмотрена двухуровневая парковка почти на 170 машиномест. Подземный паркинг займет, по сути, всю площадь застройки, блок-секции разместятся уже на нем.

Алексей: По всем строительным нормам мы вполне проходили и с одним уровнем парковок. Но сознательно пошли на то, чтобы увеличить паркинг в два раза. Почти 170 машиномест – это очень большой объем. Кроме того, в цокольных этажах разместятся кладовые, в которых жители смогут хранить сезонные вещи: лыжи, коляски, запасную резину. Количество кладовых рассчитано с учетом числа квартир.

12. О благоустройстве: «Общественные пространства будут доступны всем»

Благоустройство в последнее время из второстепенного фактора превращается в один из важнейших. Многие говорят о том, что дом начинается не с квартиры и даже не с подъезда, а с придомовой территории. В ЖК SALUT планируют создать не только закрытый двор для жителей, но и различные общественные пространства, которыми смогут пользоваться и другие иркутяне.

Алексей: Закрытый двор нужен в первую очередь для спокойствия мам – погулять с коляской в комфортной обстановке, отпустить ребенка постарше на прогулку. И такую территорию мы обустроим между домами первой очереди. Это будет приватная зона, куда можно попасть только из подъезда.

Кроме того, мы создадим открытые общественные пространства, доступные всем: смотровые площадки, малые архитектурные формы, места для занятий спортом и для спокойного отдыха. Для выхода к реке, к острову Конный проектируем целое сооружение – 50-метровую лестницу, по которой можно будет комфортно спуститься и с коляской, и с велосипедом.

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Как купить квартиру в ЖК SALUT

3 доступных инструмента

Высокая ключевая ставка и отмена ипотеки с господдержкой стали вызовами для рынка новостроек в 2024 году. Тем не менее недвижимость была и остается товаром жесткого спроса – как продукты и медикаменты, говорит Алексей Распутин: «Людям нужно где-то жить, переезжать, расширять жилплощадь. Потребность в жилье – базовая потребность человека». По словам девелопера, сегодня инвестиционный спрос на новостройки снизился – квартиры покупают те, кому нужно решить свой жилищный вопрос. И этим людям в «Родных берегах» готовы предлагать разные инструменты.

1. Семейная ипотека

По словам Алексея Распутина, этот инструмент на сегодняшний день – самый действенный и понятный. «Да, есть сбои с лимитами, но так или иначе семейная ипотека работает и позволяет купить жилье. Порядка 75-85% квартир в ЖК SALUT попадают под действие программы».

2. Рассрочка

Инструмент рассрочки от застройщика подходит для тех покупателей, кому недоступен льготный кредитный ресурс. Брать ипотеку по действующей рыночной ставке готов далеко не каждый. «Если у покупателя при этом есть хороший стабильный доход, мы готовы предложить ему рассрочку», – говорит Алексей Распутин.

3. Акции

Кроме этого, девелопер регулярно проводит различные праздничные акции, предлагая приобрести квартиру со скидкой. Так, к Новому году в ЖК SALUT запустили акцию «Миллион на мечту»: при большей части оплаты за квартиру девелопер готов предоставить серьезную скидку в миллион рублей.

По мнению Алексея Распутина, недвижимость была и остается самым надежным и понятным инструментом для вложения средств: «На протяжении всей своей жизни я смотрю на динамику стоимости квадратного метра – и она всегда положительная. За последние четыре года «квадрат» на рынке новостроек Иркутска подорожал с 90 тысяч до 180 тысяч рублей. 100%! Те же самые 25% годовых по вкладам. При этом квартира остается твоей – ты можешь сдать ее в аренду, перепродать. Это понятный актив, понятный источник дохода»

Срок акции – до 28.02.2025 года, подробности в отделе продаж и на сайте salut-towers.ru.

* ЖК САЛЮТ.

Застройщик: ООО СЗ СК «Родные берега». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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