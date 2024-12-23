«Детям в спорте нужны кумиры»

В прошлом году при поддержке «Сервико» в Иркутске появилась своя профессиональная футбольная команда «Иркутск». Виктор Захаров результаты команды в этом сезоне оценивает положительно: «Растет посещаемость матчей. По итогам сезона команда заняла четвертое место в турнирной таблице. Понятно, что мы к этим успехам имеем отношение только как генеральный спонсор. У команды хорошее руководство и хорошие игроки».

По словам Виктора Захарова, в развитии спорта невозможно обойтись без поддержки власти. «Хотелось бы, чтобы такой помощи было больше. Команде сегодня негде играть: на стадионе «Труд» поле не соответствует стандартам. Поэтому матчи приходилось проводить в Черемхово на «Шахтере». Иркутскому авиазаводу огромное спасибо за то, что они предоставляют свой стадион «Зенит» для тренировок. Но без своего стадиона команда не сможет перейти на следующий уровень, в более высокую лигу. А ребята у нас перспективные, команда уникальная: кроме одного человека, все – иркутяне. И конечно, им поступают предложения о переходе в другие клубы».

На сегодняшний день, по информации Виктора, есть решение о строительстве футбольного стадиона на территории Красных казарм. «Надеемся, что оно все-таки воплотится в жизнь. А пока нам пообещали, что после заливки льда на «Труде» положат искусственное поле нового поколения. Тоже надеемся».

Сегодня Иркутская область – один из немногих регионов в стране, где областной бюджет не вкладывается в развитие профессионального спорта. «Нам говорят, что приоритет у детского спорта, – поясняет Виктор Захаров. – Но как развивать одно без другого? Детям нужны кумиры, нужно на кого-то равняться. Сегодня родители стараются устроить ребятишек именно в детский футбольный клуб «Иркутск», хотя никакой гарантии, что через него можно будет попасть в профессиональную команду, нет. Но мамы говорят: “Мой сын знает такого-то и такого-то футболиста, он хочет заниматься именно здесь”».