«Результатами довольны». Руслан Ситников – о поддержке предпринимателей и работе Центра «Мой бизнес»

Несмотря на изменения в экономике и высокую ключевую ставку, иркутский бизнес продолжает расти и развиваться. В этом ему уже пять лет успешно помогает Центр «Мой бизнес». С какими результатами Центр подошел к первому юбилею? Какие программы господдержки предлагает компаниям? Как создать эффективную и конкурентную экономику? И какие задачи в приоритете у правительства региона на новую «пятилетку»? Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников ответил на вопросы Газеты Дело.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников

Работать на опережение, идти вглубь

Руслан Леонидович, для бизнеса сейчас непростое время – время экономических изменений. Ключевая ставка повышается, действующие нацпроекты заканчиваются, начинаются новые. В частности, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» встраивается в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Как в таких условиях работают институты поддержки бизнеса в регионе?

– В проактивном режиме, на опережение! Иркутская область в полном объеме выполнила задачи, поставленные национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Например, в период пандемии коронавирусной инфекции количество субъектов МСП в регионе снижалось, но уже к прошлому году мы смогли достичь доковидного уровня, сейчас у нас в области зарегистрировано более 88 тысяч СМСП. Выросла и численность занятых в бизнесе работников: сейчас она составляет более 360 тысяч человек и ежегодно растёт в среднем на 1,5%. Ежемесячно в среднем на 3% растёт в регионе и количество самозанятых.

Региональные институты поддержки бизнеса для повышения эффективности работы постоянно развиваются, запускают новые меры. Например, комплексная поддержка экспортеров, выход на маркетплейсы, помощь в маркировке и сертификации продукции от Центра «Мой бизнес», льготные займы для призеров конкурса «Сто лучших товаров России» от Фонда микрокредитования, компенсационные программы Фонда развития промышленности – только наш ФРП единственный из других регионов реализует такие проекты для промышленных предприятий помимо основных программ льготного кредитования.

Новый нацпроект вносит новый вектор развития, сейчас перед нами ставятся задачи качественного характера. Мы, что называется, «идём вглубь». Будем уделять больше внимания росту и масштабированию бизнеса: нам важно, чтобы предприятия развивались и переходили из сегмента «микро» в «малый», из «малого» в «средний» и т.д.

Перед страной и регионом стоят новые вызовы. Отдельное внимание уделяем росту количества работников, занятых в бизнесе, и росту их заработных плат. Подробно и глубоко изучили новый сектор развития – самозанятость, благодаря этому мы смогли предоставить адресные меры поддержки для него. Цифры не врут: с 2020 года, к примеру, услугами Центра «Мой бизнес» воспользовались более 4 тысяч самозанятых и 14 тысяч юридических лиц. Совокупно они обеспечивают больше 30 тысяч рабочих мест и принесли в бюджеты разных уровней практически 40 миллиардов рублей налогами. При этом выручка получателей нашей поддержки за это время выросла в 3,6 раза, чистая прибыль – более чем в 4 раза!

Какие основные достижения Вы бы выделили за 5 лет работы институтов поддержки Иркутской области?

– На мой взгляд, основное, чего удалось достичь, – то, что бизнес стал доверять нам. Предприниматели приходят к нам за консультациями, растёт динамика обращений за комплексным развитием своего дела, увеличивается количество услуг, это видно даже по масштабу реализуемых мероприятий. Мы повышаем информированность о мерах поддержки среди населения региона, их узнаваемость, налажено четкое взаимодействие Правительства и бизнес-сообщества.

Цифры говорят сами за себя: в том же 2020 году в Центре «Мой бизнес» получили нашу поддержку около 2,5 тысяч предпринимателей, а в 2024 – более 5 тысяч. Количество обращений за эти годы увеличилось с 5 до 42 тысяч, то есть более чем в 7 раз в год. Аналогичная ситуация и с другими мерами поддержки. Льготное финансирование, например, является важной комплексной услугой, где мы объединяем усилия. В Центр «Мой бизнес» обращается компания, затем заявка передается в Фонд развития промышленности или Фонд микрокредитования Иркутской области, который 5 лет назад обрабатывал 3-5 заявок в день, а сейчас – порядка 15-16. Несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка, ФМК держит средневзвешенную ставку на уровне 8,5%, выделяя при этом приоритетные направления: импортозамещение, социальное предпринимательство, самозанятость и другие.

Ведётся активная работа и в муниципальных образованиях Иркутской области, наша ключевая задача – развитие бизнеса во всем регионе. Если в 2020 году предпринимателям за пределами областной столицы поддержка была оказана 2758 раз, то уже в прошлом году эта цифра выросла в 2,5 раза до 5869 услуг. Нам приходят слова благодарности, а это значит, что удалось попасть в «нерв территории».

Какие планы на следующую «пятилетку»?

– В планах на следующие пять лет – ввести и разработать новые и актуальные меры поддержки предпринимателей, учитывая современные реалии. В нашей деятельности мы видим эти тренды: развитие производств, замещающих импорт, направления креативных индустрий, гостеприимства и туризма. Важным остаётся и развитие экспортного потенциала предприятий, а также сельское хозяйство, обеспечение продовольственной безопасности – важнейшая из задач.

Приведу пример перспективной отрасли, которая может объединить в себе почти все эти направления, – это лекарственное растениеводство. Недавно на конференции обсуждали эту тему с бизнес-сообществом. Выращивание лекарственных растений – очень перспективное направление в сельском хозяйстве. Судите сами: тонна пшеницы стоит около 10 тысяч рублей, а тонна аптечной ромашки – уже около 450 тысяч. При этом место на полях они занимают примерно одинаковое. По оценкам новосибирских экспертов, российский рынок лекарственного растениеводства вырастет до $106,5 млрд в 2035 году, а мировой – до $1,33 трлн. Именно такие прорывные проекты мы и должны поддерживать.

Чего пока не получилось достичь в работе институтов поддержки предпринимательства, к чему еще нужно стремиться?

– Не буду скрывать, работы много! Мы пять лет назад начали выстраивать механизмы государственной поддержки на региональном уровне, организуя межведомственное взаимодействие как между институтами, так и между муниципальными образованиями. Цель, которую ставит перед нами Губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев, – охват услугами институтов поддержки не менее 80% предпринимателей региона.

Мы все активно включились в решение этой задачи. Раньше в базе Центра «Мой бизнес» были 3 000 клиентов, сейчас их уже 28 000.

Не оставляем без внимания и муниципалитеты, на постоянной основе предоставляем поддержку предпринимателям даже из отдаленных территорий. Пять лет назад за год специалисты Центра «Мой бизнес» выезжали в муниципалитеты около 10 раз, а сейчас мы выезжаем ежегодно уже больше 100 раз. Форумы в Усть-Куте, Усть-Илимске, Тайшете; ярмарки франшиз; обучающие мероприятия «Курс на развитие» в Свирске и Братске, бизнес-интенсивы по грантовым проектам и развитию креативных индустрий, а также масштабный проект для школьников 10 муниципалитетов «Фабрика легенд». В нём приняли участие более 600 ребят от 14 до 18 лет. И это только середина пути, предлагаю вернуться к этому же вопросу ещё через 5 лет, уверен, что результаты будут еще более впечатляющими.

Лучшие практики и комплексный подход

Перейдем к конкретным отраслевым мерам – гарантийная поддержка в регионе оказывается уже 15 лет. Сейчас, в условиях роста ключевой ставки, ценность этой услуги, наверное, будет только расти. Изменилась ли уже динамика обращений за услугой?

– Гарантийная поддержка – это универсальный инструмент, который может пригодиться и более крупным предпринимателям для расширения бизнеса, и начинающим, и даже самозанятым. Ведь эта поддержка заменяет предпринимателю имущество, которое он должен отдать в качестве залогового обеспечения получая финансирование. По-другому банки не кредитуют. Хоть сейчас и есть программы беззалогового кредитования, актуальность меры остается. Когда речь идет о финансировании, особенно льготном или крупном инвестиционном, залоговое обеспечение – один из основных факторов. Нужно отметить, что за эти годы Фонд заработал репутацию грамотного финансового консультанта, и многие предприниматели обращаются с вопросами структурирования сделки, особенно по грантам или льготным государственным программам финансирования. И это не удивительно: фонд-партнер основных финансовых институтов (коммерческих банков, Фонда развития промышленности, фондов микрокредитования Иркутской области, лизинговых компаний), которые кредитуют малый и средний бизнес.

Давайте также обратимся к цифрам: с 2020 года количество действующих поручительств выросло в 3,5 раза (с 241 до 798), а кредитный портфель – в 2,5 раза (с 4 566 млн рублей до 10 754 млн рублей). Пять лет назад предпринимателям с нашей поддержкой удавалось привлечь чуть больше 2,3 млрд рублей кредитных средств. Предприниматели доверяют этому инструменту – даже несмотря на рост ключевой ставки, в 2024 году мы выдали 260 поручительств, из которых поддержку получили 223 новых для нас предпринимателя, которые привлекли за 11 месяцев 2024 года более 3,4 млрд рублей.

Данные цифры весьма внушительны для сегмента малого бизнеса и имеют большую значимость для региональной экономики. Однако роль фонда выходит далеко за рамки кредитно-гарантийного механизма. Сотрудники не только анализируют заявки и обеспечивают гарантийное покрытие, но и консультируют предпринимателей по вопросам выбора наиболее выгодных финансовых инструментов, помогают им подготовить необходимые документы и взаимодействуют с кредитно-финансовыми организациями. Такой комплексный подход позволяет предпринимателям получить инвестиционные средства на развитие бизнеса на значительно более выгодных условиях, чем при стандартном рыночном кредитовании.

Уже несколько лет Центр «Мой бизнес» становится лауреатом всероссийской премии «Мой бизнес» по выявлению «лучших региональных практик по поддержке предпринимателей и самозанятых». Уже получены награды за поддержку АПК, сертификацию и – в этом году – поддержку самозанятых и внедрение программ импортозамещения. Многие услуги Центра попали в шорт-лист премии. Почему, на ваш взгляд, наши региональные практики входят в число лучших по стране?

– Наверное, этот вопрос лучше задать жюри премии, я лишь могу сказать, что мы со стороны регионального Правительства внедряем в институты развития «проактивный и комплексный подход». Рассмотрим на примере премии этого года. Лучшим был признан проект Иркутской области по поддержке мастеров-ремесленников. Мы уже несколько лет проводим акселерационную двухмесячную программу для творческих людей, производящих товары своими руками. Итоги этого обучения мы подводим на ставшем традиционным Форуме мастеров и ремесленников.

После обучения, совместно с администрацией города Иркутска, в день города мы организовали выставку работ «Сделано руками наших мам». Понимая актуальность сувенирной продукции в туристический сезон, новогодние праздничные дни, мы выпустили электронный каталог мастеров и ремесленников с возможностью заказа понравившегося изделия напрямую у мастера. Мы обновляем и пополняем его, а в этом году расширили охват целевой аудитории и представили бумажную версию каталога в качестве альтернативы традиционного корпоративного сувенира. И этот опыт можно тиражировать на любой регион. Думаю, именно возможность масштабировать практику и была оценена жюри. Следующая задача, которая стоит перед нами, – организовывать выставки по всей Иркутской области, чтобы каждый мог познакомиться с разнообразием продукции наших мастеров. В первую очередь мы работаем не ради наград, а в интересах жителей Приангарья.

В целом могу отметить, что любые актуальные проекты рождаются в сотрудничестве с бизнесом, ведь в первую очередь, запрос на решение проблемы, так называемого «узкого горлышка», идет от них. А решение впоследствии ищет команда сотрудников института развития. В таком тандеме и появляются яркие и нужные проекты по решению задач бизнеса.

Иркутская область находится в общероссийском тренде – увеличивается количество компаний, выходящих на экспорт впервые. Как этого удаётся достичь и многие ли компании продолжают развивать это направление после первых успехов?

– 5 лет назад Центр «Мой бизнес» начинал с 16 новых экспортеров в год, сейчас мы смогли прийти к тому, что ежегодно представители более 40 малых и средних предприятий становятся экспортерами, и это число растет!

А самое главное, по статистике, около 80% из них и дальше продолжают экспортную деятельность. При этом выручка таких компаний постоянно увеличивается, в среднем на 12-15% в год. За эти годы на экспорт было отгружено товаров практически на 11 миллиардов рублей, несмотря на определенные сложности в мировой торговле. Это важно для региона. Вдумайтесь, эти предприниматели совокупно за 2020-2022 гг. заплатили более 1,5 млрд рублей налогов.

Расширяется и география нашей экспортной поддержки. В 2024 году с помощью Центра «Мой бизнес» были охвачены 23 страны, из которых с пятью мы ранее не работали: Алжир, Марокко, Египет, Нигерия и Малайзия. Предприятия малого бизнеса стали экспортерами в такие страны как Китай, Монголия, Узбекистан, Казахстан и многие другие. Постоянно растет спрос на продукцию из дикорастущих растений, товары строительной сферы, стабильно закупают продукцию нашего АПК.

Как нам это удалось? Это комплексная и большая работа команды Министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, институтов поддержки бизнеса, а также банков-партнеров, с которыми мы запустили программу «экспортный лифт» по комплексной поддержке выхода на международные рынки. Мы видим, что именно банк лучше всего знает возможности развития своего клиента. Мы вместе можем работать над развитием этого потенциала, применяя все доступные меры господдержки. Готовые к развитию предприниматели, которые приходят к нам за обучением, подбором льготного финансирования, сертификацией продукции и выстраиванием маркетинговой стратегии, для выхода на международные рынки. Это и есть «лифт». Они получают все, что нужно, в одном месте. Это удобно и самое главное – взаимовыгодно. В этой синергии и получается результат.

Количество стран-туристических партнеров нашего региона продолжает увеличиваться, недавно впервые к нам приезжала делегация из Саудовской Аравии для сотрудничества в туристической сфере. Какие дальнейшие перспективы международного туризма в Приангарье вы видите?

– Туризм – это одна из приоритетных отраслей экономики региона, особенно для развития малого и среднего бизнеса, ведь это более 80% участников рынка. Более того, именно туристическая отрасль создаёт рабочие места непосредственно на территориях присутствия.

Вы правы, что многие страны заинтересованы в развитии связей с Приангарьем. Это и Саудовская Аравия, жителей которой привлекает наш климат с настоящей зимой, нежаркими осенью и весной, им также интересен медицинский туризм. Также в Иркутскую область за сибирским колоритом собираются гости из Марокко. Китая, Вьетнама, даже Ирана – мы постоянно расширяем географию связей. Причем расширяется и направление вип-туризма. Саудитов очень заинтересовало направление медицинского туризма, мы познакомили их с нашим прославленным Юрием Козловым, показали им медицинские учреждения Иркутской области. Некоторые из участников делегации сразу же прошли обследование своего здоровья. Уверены, что уже скоро первые туристы из этой страны посетят Приангарье.

Где, как не в Иркутской области, промышленном регионе, развивать промышленный туризм! С 2022 года команда Приангарья участвует в программе развития промтуризма, которую реализует Агентство стратегических инициатив. На сегодняшний день уже 27 крупных, средних и малых компаний прошли обучение и разработали свои маршруты для промышленного туризма. Это сельхозпредприятия, фармацевтические, производители напитков и питьевой воды, стройматериалов, Иркутская ГЭС. Причем часть из них посетили федеральные эксперты и дали свои рекомендации, как улучшить предложение, сделать экскурсию более интересной и полезной. По некоторым из этих маршрутов Центр «Мой бизнес» уже провел экскурсии для делегаций предпринимателей из Ленинградской области, Республики Удмуртия и Краснодарского края.

Эти маршруты можно (и нужно!) встроить в готовые туристические продукты. Этим сейчас занимается Агентство по туризму Иркутской области совместно с туристическими компаниями региона.

Так что, говоря о перспективах можно выделить следующие: дальнейшее развитие сферы медицинского туризма, увеличение количества деловых и комбинированных поездок в Иркутскую область, расширение географии стран и регионов России, откуда к нам поедут туристы, увеличение доли сельского туризма. Мы искренне ждем гостей со всего земного шара на нашей иркутской земле!

В последнее время очень много говорят о поддержке и развитии креативных индустрий. Что входит в это понятие и каким образом Иркутская область поддерживает это направление?

– Креативные (творческие) индустрии – это сектор экономики, включающий в себя различные отрасли, связанные с созданием и производством творческих продуктов и услуг. К креативным индустриям относятся: дизайн, реклама, изобразительное искусство, кино, телевидение, издательство, архитектура и еще очень много отраслей.

Мы в регионе стараемся в первую очередь создать сообщество, объединить представителей креативных индустрий, узнать, что им нужно и с какими проблемами они сталкиваются. Для этих целей у нас уже действует Региональная экспертная группа, утвержденная АСИ, которая состоит из представителей бизнеса.

Для того, чтобы свести все усилия к одному знаменателю, сейчас ведется масштабная работа по доработке региональной концепции развития креативных индустрий. На сегодняшний момент завершился этап самообследования отрасли – более 1000 представителей креативных индустрий прошли разработанный нами опрос, состоялись стратегические сессии по каждому из 15 направлений отрасли. А 19 декабря во второй раз прошёл масштабный форум креативных индустрий.

Но эта работа началась не вчера. Все эти годы реализуется ряд комплексных мер поддержки креативных индустрий. Про поддержку мастеров-ремесленников мы уже говорили, про туризм тоже, давайте разберем на примере индустрии моды и дизайна. На постоянной основе у нас работает байкальский кластер легкой промышленности, которому мы помогали официально зарегистрироваться, разработать стратегию работы. За эти годы мы провели несколько акселерационных обучений по программе индустрии моды «Beinopen» в 2021 и 2024 годах, уже несколько лет подряд поддерживаем Летнюю иркутскую неделю моды. Совместно с журналом «Собака.ру» мы подготовили несколько спецвыпусков: «Дизайнерский гид Иркутска», путеводитель по гастрономии «Что где есть в Иркутске» и т.д. И так по каждому из 15 направлений.

Команда региона – слаженный механизм

Как за эти пять лет изменились приоритеты в работе институтов поддержки бизнеса в регионе? В самом начале пути вы говорили об экспорте, туризме, поддержке самозанятых. Итоги работы по этим направлениям вы нам уже представили, а что бы вы назвали сейчас?

– Все меняется, и топ приоритетных направлений не исключение, однако это не значит, что мы должны забывать о названных вами направлениях. Однако, исходя из текущей ситуации, я бы назвал следующие направления:

– рост уровня дохода сотрудников у субъектов малого и среднего предпринимательства;

– развитие новых производств, замещающих импорт;

– комплексная поддержка действующих предприятий;

– привлечение новых стран для развития экспорта;

– сохранение механизмов льготного финансирования.

Многие скептики говорят о низкой эффективности мер государственной поддержки, что мы отдаём больше, чем получаем. Специально для них мы посчитали, что на каждый потраченный рубль в среднем в бюджет поступает 420 рублей, и это та планка, на которую мы будем ориентироваться и в дальнейшем. С 2020 по 2024 годы мы действительно видим рост экономики по самым разным направлениям. Можно сказать, что даже в не самое стабильное время команда Иркутской области работает как слаженный механизм.

Основные итоги деятельности Центра «Мой бизнес» в цифрах мы обсуждали выше. Если говорить о качественных итогах – стоит отметить образование сплоченных предпринимательских сообществ. Мастера и ремесленники, туристическое сообщество, легкая промышленность, молодежное предпринимательство, креативные индустрии, сельское хозяйство, начинающий производственный сектор.

Губернатор и Правительство, институты поддержки, предприниматели, все жители – единая команда Иркутской области, которая работает на благо региона. Чтобы каждому хотелось здесь жить и работать, чтобы мы ещё больше гордились нашими общими успехами и могли в любой точке России и всего мира гордо заявить: «Я – житель Приангарья». И только общими, слаженными усилиями мы сможем этого достичь.

В конце мы хотели бы попросить вас сказать несколько слов в связи с наступающим праздником.

– Поздравляю всех жителей Иркутской области с наступающим Новым годом. Праздник, который символизирует новые начинания и надежды, приносит нам возможность подвести итоги уходящего года и задуматься о будущем.

Развитие предпринимательства – это одна из основ процветания региона. Упорство и трудолюбие наших предпринимателей создают активный и динамичный бизнес, который успешно справляется с вызовами времени. Мы гордимся тем, что в Иркутской области открываются новые производства, способствующие выполнению задач программы импортозамещения и обеспечивающие жителей качественной продукцией и услугами.

Уверен, с каждым годом бизнес будет развиваться, а благосостояние жителей только расти! Хочу пожелать благополучия и процветания каждому из вас! Пусть 2025 год принесет вам удачу, здоровье и новые достижения.