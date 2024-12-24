Диляра Окладникова, Центр «Мой бизнес»: «Меры поддержки нужны предпринимателям»

– 15 лет назад в регионе появился первый институт государственной поддержки и развития предпринимательства – Иркутский областной гарантийный фонд. Актуальность кредитно-гарантийной поддержки и тогда, и тем более сейчас остаётся высокой. Поиск льготного финансирования, знание государственных программ кредитования, предоставление возможности заменить свое имущество поручительством фонда – все эти меры поддержки нужны предпринимателям.

Развитие бизнеса и инфраструктуры привело к тому, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2019 году была создана единая площадка по оказанию комплекса мер поддержки. За 15 лет оказания кредитно-гарантийной поддержки через фонд прошли 2149 предпринимателей, привлечено более 30 млрд руб. кредитных средств. А расширение комплекса мер с 2019 года привлекло в Центр более 155 000 обращений, позволило более 200 предпринимателям впервые выйти на экспорт, 45 компаниям получить займы ФРП и открыть производство.

Но все это сухие слова заинтересованной стороны, которым верить необязательно. Главное – это результаты самих предпринимателей, поэтому основное слово – за ними. Только на этой основе можно честно и беспристрастно оценить нашу работу за эти 5 лет.

«Выручка компаний на сопровождении у «Моего бизнеса» выросла втрое»

Светлана Васильева, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области:

– Учёные считают, что детство, первые шесть лет, – самый важный период в развитии человека, в это время закладывается основание всей будущей жизни. С бизнесом так же: первые годы предпринимательской деятельности – самые важные. В это время человек знакомится с правилами рынка, изучает налоговое законодательство, зачастую получает первые управленческие навыки и многое другое. И важно, чтобы в этот период рядом с ним был надежный помощник, который знает ответы на все вопросы.

В Иркутской области для этого был создан Центр «Мой бизнес», специалисты которого оказывают финансовую и нефинансовую поддержку малому и среднему бизнесу: консультируют, обучают, помогают с рекламой, гарантийной поддержкой, поиском партнеров и многим другим. И эта работа дает плоды: микропредприятия переходят в малые, а малые – в средние. За 4 года выручка организаций, которые находятся на сопровождении Центра «Мой бизнес», выросла более чем в 3 раза, а чистая прибыль – более чем в 4! Естественно, вместе с прибылью растут и налоговые отчисления. Это ли не главный показатель важности и нужности такого помощника?

«Наша задача – дать компаниям все возможности для роста»

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент:

– Региональный центр «Мой бизнес» сегодня выполняет важную задачу, помогая предпринимателям в решении разных вопросов по ведению бизнеса. В том числе дает им возможность получить в банке беззалоговый кредит. ВТБ активно работает с Центром, выдавая кредиты под поручительство этой структуры.

Наша общая задача – предоставить бизнесу все возможности для роста. Совместная работа позволяет сегодня развиваться бизнесу разного масштаба и отраслевой принадлежности: торговым и производственным предприятиям, сфере услуг. В том числе в нашей практике есть опыт инвестиционного кредитования в сельском хозяйстве, производстве строительных материалов и пищевой продукции, а также проект по строительству муниципальных объектов.

В свою очередь мы сокращаем путь к получению кредита: наши эксперты пишут заключение, проверяют и помогают сформировать параметры сделки в соответствии с формальными требованиями, самостоятельно передают и согласовывают их в «Моем бизнесе».

«“Мой бизнес” – путеводитель по ресурсам и финансам

Ольга Мосина, директор «Фонда микрокредитования Иркутской области»:

– Мы ценим сотрудничество с центром «Мой бизнес» и особенно благодарим коллег за работу с начинающими предпринимателями – самозанятыми и новыми компаниями на рынке. На старте бизнесу как никогда важна поддержка профессионалов – от консультаций до реальных инвестиций. Для предпринимателей «Мой бизнес» выступает путеводителем по ресурсам и финансам, которые можно привлечь в дело на самых выгодных условиях. Это помогает защитить новичков от ошибок, цена которых в начале пути особенно высока.

Часто заёмщики «Фонда микрокредитования» работают по бизнес-планам, которые составляли в Центре «Мой бизнес». В этом случае мы всегда уверены, что учтены все риски. Для кого-то Центр выступает и поручителем по кредиту, то есть даёт возможность пользоваться заёмными средствами здесь и сейчас без ожидания длиною в несколько лет.

Из года в год именно эта поддержка привлекает в региональный бизнес новых молодых людей, которые не боятся, потому что в них верят. И именно это главное достижение Центра «Мой бизнес» за пять лет – иркутяне знают, что их бизнес-идеи и проекты нужны городу, региону, стране.

«У нас общая цель – развивать экономику родного региона»

Яна Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области:

– Центр «Мой бизнес» для нас – друг и партнёр. За годы этой дружбы 34 проекта, профинансированных Фондом развития промышленности, получили возможность развивать производства, покорять новые отрасли и рынки сбыта благодаря гарантийной поддержке, оказанной Центром. Эта работа позволила привлечь в промышленность порядка 800 миллионов рублей инвестиций.

Я искренне рада поздравить коллектив Центра с юбилеем! Приятно сознавать, что нас объединяет общая цель – способствовать развитию экономики родного региона. И приятно видеть, что вы успешно справляетесь с её претворением в жизнь!

«Сотрудники Центра – большие профессионалы своего дела»

Сергей Жарый, директор дополнительного офиса АО «Дальневосточный банк» в Иркутске:

– С Центром «Мой бизнес» нас связывают продолжительные отношения. С Гарантийным фондом, который вошел в состав Центра, мы работаем с 2011 года. Дальневосточный банк стабильно входит в тройку кредитных организаций по объёму кредитных заявок, оформленных при поддержке «Моего бизнеса».

За столь продолжительный срок сотрудничества можем сказать, что «Мой бизнес» является надёжным партнёром, с которым успешно реализован не один кредитный проект, сотни предпринимателей получили кредиты, запустили проекты, пополнили оборотные средства. Отдельно хочется отметить сотрудников Центра: это большие профессионалы своего дела, можно сказать, фанатики. Всегда на связи, всегда готовы помочь, проконсультировать, обучить. Без их качественной работы не было бы такого результата.

Отдельную благодарность заслуживает руководитель, Диляра Окладникова – поистине капитан этого большого и нужного корабля, благодаря которому малый и средний бизнес в регионе получает колоссальную поддержку.

«2024 год стал знаковым для нашего партнерства»

Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка:

– Центр «Мой бизнес», будучи надежным партнёром Сбера, активно способствует продвижению банковских продуктов и услуг среди местного бизнеса. Взаимодействие двух организаций направлено на поддержку предпринимателей региона, обеспечивает им доступ к современным финансовым решениям и инструментам развития.

Особое внимание уделяется поддержке малого бизнеса. Центр предоставляет поручительства по кредитным обязательствам тех компаний, у которых недостаточно собственных активов для залога. Благодаря этому предприниматели могут получить необходимые финансовые ресурсы, даже при отсутствии достаточного объема ликвидных средств.

«Мой бизнес» занимается оформлением заявок на банковские услуги прямо на территории налоговых органов, где для сотрудников Центра организован постоянный рабочий процесс. Это позволяет значительно упростить процедуру подачи документов и сократить временные затраты для предпринимателей.

2024 год стал знаковым для партнёрства Сбера и Центра «Мой бизнес». Совместными усилиями были организованы масштабные форумы для представителей бизнес-сообществ в таких городах, как Тайшет, Усть-Кут и Усть-Илимск. Эти мероприятия стали площадками для обмена опытом, поиска новых деловых контактов и обсуждения актуальных вопросов предпринимательства.

Важным достижением стало участие Центра и в федеральном проекте «Мама-предприниматель», который направлен на развитие женского предпринимательства. В рамках этого проекта «Мой бизнес» выступил организатором мероприятий, а Сбер оказал необходимую финансовую и консультационную поддержку.

Осенью руководитель Центра выступила в качестве спикера на Мегасреде – мероприятии, проведённом Мегамаркетом в Иркутске 6-7 ноября. Это событие объединило ведущих экспертов и бизнесменов региона, предоставив уникальную возможность обсудить актуальные вопросы ведения бизнеса и найти новые пути для роста и развития.

Таким образом, сотрудничество между Центром «Мой бизнес» и Сбером – это успешный пример взаимодействия государственных структур и частного сектора ради поддержки малого и среднего бизнеса, что способствует экономическому росту региона.