«Бутиковый» подход к юридическим вопросам. Артем Бахаров – о сопровождении бизнеса и главных нововведениях 2025 года

Строительство новых отелей и реконструкция старых, грандиозные планы по созданию туристической инфраструктуры на берегу Ангары, открытие многопрофильных медицинских центров и частных стоматологических клиник – иркутский бизнес активно развивается, несмотря на все вызовы внешнего мира. Какими юридическими коллизиями могут сопровождаться запуски новых проектов? Как предпринимателям выстраивать работу в правовом поле? К чему готовиться компаниям из медицинской сферы, девелопмента и HoReCa в 2025 году? Разбираемся вместе с юридической компанией «Бахаров и Партнеры».

Думать на перспективу

Компания «Бахаров и Партнеры» работает на рынке юридических услуг с 2003 года, помогая компаниям из разных секторов экономики развиваться и расти. Экспертный уровень позволяет юристам присоединиться к бизнес-проектам клиентов на любом этапе. «Но всегда большую радость вызывают задачи по оценке юридической перспективы», – говорит управляющий партнер и собственник юридической компании «Бахаров и Партнеры» Артем Бахаров.

По его словам, в этом случае вся аналитика собирается в отдельный блок для бизнес-плана, что очень актуально при нашем законодательстве. «Такой подход позволяет не приспосабливать проект под законы, а выстраивать работу, учитывая интересы всех сторон, в том числе и разрешительно-контролирующих органов. Это экономит бюджеты и позволяет проектам выходить на реперные точки своевременно».

Три «кита» компании

Компания «Бахаров и Партнеры» специализируется на трех ключевых направлениях: медицина, HoReCa, строительство. «Выбор не случаен: это самые динамично развивающиеся отрасли для нашего региона, – поясняет Артем Бахаров. – Только в туристическом кластере «Байкальская слобода» планируется 3,5 тысячи гостиничных номеров, кемпинги и вся сопутствующая инфраструктура. Первые гости, как заявляется, будут уже в 2027 году».

Медицинское направление, по словам Артема, остается самым подконтрольным и самым проверяемым. Очень часто собственники бизнеса не вникают в тонкости самого направления – между тем в будущем эти неучтенные детали могут сыграть драматическую роль в уже действующем объекте.

«Строительство интегрально соприкасается со всеми отраслями в принципе, – добавляет Артем. – От того, насколько качественно будет подготовлена проектно-сметная документация, выбрана бригада и материалы, как будет осуществляться руководство строительным объектом, зависят первые экономические показатели».

«Бутиковый» подход

Компания «Бахаров и Партнеры» работает с предпринимателями по всей стране: помогает урегулировать проблемы доверителей в сфере коммерческого, гражданского и корпоративного права, добивается побед в арбитражных спорах, предлагает оптимальные решения для устранения рисков и сохранения активов бизнеса, а также личного имущества собственников. «Полноценная правовая защита бизнеса для обеспечения спокойной, стабильной работы предприятий» – так звучит миссия компании.

«Несмотря на масштабность специализации компании, нам удается сохранить «бутиковость» в юридическом обслуживании. Доверители все так же получают сервис на самом высоком уровне. Я непременно лично веду переговоры со всеми собственниками и руководителями, – говорит Артем Бахаров. – В преддверии Нового года всем читателям Газеты Дело хочу пожелать успеха и процветания, реализации всех проектов, легких побед и стабильности!»

bakharov.ru

Новый год – новые правила

К чему стоит подготовиться компаниям в 2025-м

Мы попросили эксперта рассказать, какие вызовы будут актуальны для представителей медицины, HoReCa и строительства в 2025 году. К чему готовиться? О каких нововведениях важно знать? И чем могут помочь профессиональные юристы?

Медицина: «Проверки продолжатся»

«Пора развеять миф о том, что все проверки медицинских клиник отменены до 2030 года, – говорит Артем. – Проверки проводятся и продолжатся в 2025 году». При этом, по словам юриста, появились новые их формы: без взаимодействия с контролируемым лицом и без согласования с прокуратурой. Также массовый характер приобретает такой вид проверок, как профилактический визит.

«Мы не рекомендуем клиникам отказываться от профилактического визита, а уж тем более ему препятствовать, – поясняет эксперт. – Мы проводили предварительный анализ частных медицинских клиник – от небольших стоматологических и косметологических кабинетов до крупных многопрофильных центров – примерно у 80% из них элементарно неправильно оформлены информационные стенды, сайты, документы по работе с пациентами, а ведь именно за эти нарушения надзорные органы привлекают организации к ответственности».

HoReCa: «Вместо сбора – туристический налог»

Самым обсуждаемым под конец 2024 года вопросом стало введение нового акциза. С 1 января 2025 года курортный сбор будет заменен на туристический налог. Курортный сбор – это акциз, то есть фискальная надбавка к цене гостиничных услуг. Она может определяться в процентах или в твердой сумме. Туристический налог будут платить владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов и других подобных объектов. Обязательное условие – гостиничный объект должен находиться в реестре классифицированных средств размещения. Согласно п. 12 ст. 264 НК РФ, расходы на оплату жилья, включая оплату туристического налога, будут учитываться в составе командировочных расходов в целях налогообложения прибыли.

Строительство: «Механизм эскроу – теперь и в ИЖС»

Изменения произойдут и в строительной отрасли. Так, индивидуальные жилые дома с 1 марта 2025 года можно будет строить по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. «Заказчик будет заключать с подрядчиком договор строительного подряда, деньги в счет уплаты цены которого размещаются на счетах эскроу», – поясняет Артем Бахаров.

При этом, по его словам, предусмотрено использование типовой проектной документации или домокомплектов, сведения о которых размещены в ЕИС жилищного строительства. Подрядчик сможет заключать договоры строительного подряда при условии присвоения уникального идентификатора. «ИЖС с использованием механизма счетов эскроу возможно не только на собственных земельных участках, но и на арендованных. Строительным компаниям необходимо подготовиться к переходу на новый формат работы», – убежден юрист.

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