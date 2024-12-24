Слово предпринимателям

«Честно и беспристрастно оценить работу Центра «Мой бизнес» лучше всего могут предприниматели», – уверена Диляра Окладникова. О том, как началось сотрудничество иркутских компаний с институтом поддержки, – в нашем материале.

«Любой бизнес начинается с идеолога»

Семья предпринимателя Виталия Кузьменко занимается бизнесом уже более 30 лет. Начинали с производства кондитерских изделий, в 2019 году создали производственно-строительную компанию. Также у них есть семейное кафе и фирменный магазин.

На создание бизнеса вдохновила сложная жизненная ситуация: «В 1991 году нужно было как-то выживать, и само собой получился бизнес – как единственный выход на тот момент», – говорит предприниматель.

Своим самым большим успехом Виталий считает то, что дело продолжается без остановок: когда-то оно начиналось его родителями, теперь он передаёт опыт детям. Множество сотрудников также продолжают работать в компании уже много лет.

С Центром «Мой бизнес» предприниматель взаимодействует уже несколько лет, он принимал участие в конкурсе «Предпринимательский прорыв года», пользовался многими услугами, сейчас планирует выходить на экспорт.

Семейный бизнес, по его мнению, – очень позитивная вещь, но, с другой стороны, вести его сложно. Главное – разделять личные и деловые отношения, сохранять субординацию. «Любой бизнес начинается с идеолога, а вот способен ли он заразить своей идеей и верой окружающих, в том числе свою семью – зависит от самого человека».

«Всегда мечтала о своем деле»

Елена Крашенинникова производит растительные сыродавленые масла под брендом «Сила масла». В настоящий момент в её ассортименте 12 видов масел и косметическая линия.

«Я всегда мечтала о своем бизнесе, прочитала в журнале о пользе льняного масла, пропила его месяц и увидела положительный эффект. Поэтому решила производить масла. Моя семья поддержала и поддерживает меня в этом решении», – рассказала предпринимательница. В 2023 году Елена стала победителем регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» и выиграла грант в 100 000 рублей, которые потратила на закупку оборудования. В Центре «Мой бизнес» Елена получила целый комплекс услуг: создание одностраничного сайта, брендбука, выход на маркетплейсы, сертификация и маркировка продукции.

В дальнейшем она хочет, чтобы её дело стало по-настоящему семейным ремеслом, ведь всё, что заложили в нее родители, откликается и в бизнесе: ответственность, порядочность, любовь к своему делу.

«Центр «Мой бизнес» работает как трамплин»

Компания «СмартСинтез» ведет свою деятельность с 2018 года – производит современные безопасные и высокоэффективные средства дезинфекции, а также кожные антисептики под зарегистрированной торговой маркой «АНАВИДИН».

За годы работы «СмартСинтезу» удалось нарастить производственные мощности в несколько раз, расширить линейку производимых средств. Сегодня компания поставляет свою продукцию в крупные компании и госучреждения по всей России, представлена на международном рынке.

«Центр «Мой бизнес» работает как трамплин: помогает компании вырасти и перейти на качественно новый уровень. Мы плотно сотрудничаем с самого начала работы компании – и на всех этапах получаем качественную помощь в различных областях. Это и маркетинговые исследования, и анализ рынка, и помощь в сертификации продукции, регистрации торговых марок»», – говорит коммерческий директор компании «СмартСинтез» Георгий Мусихин.

Недавно «СмартСинтез» вышел на экспортные рынки Казахстана, Монголии и Вьетнама, компания смогла открыть там представительства, сотрудники предприятия приняли участие в программе «Экспортный Форсаж».

«Повышаем градус сложности – и знаем, что справимся»

«Центр Зрения» работает в Иркутске с 2014 года. За десять лет компания выросла в большую организацию: сегодня это референтный центр Carl Zeiss и одна из самых крупных сетей офтальмологических клиник в Иркутской области. Семейный бизнес Антона и Марии Гарбарчук включает пять клиник, где диагностируют глазные патологии, а также шесть салонов оптики. Основное направление «Центра Зрения» – полная диагностика по всем стандартам.

«Сейчас у нас непростой, но интересный момент в развитии бизнеса: новые масштабные проекты, серьезные обязательства. Например, мы открываем две новых клиники, подписали валютные договоры. Только предприниматель знает, чего это стоит. Но мы не боимся – повышаем градус сложности и ответственности и знаем, что справимся», – поделились на III Женском форуме в Иркутске Антон и Мария Гарбарчук, генеральный директор и директор по развитию сети клиник «Центр Зрения» и оптики Ocularia.

В Центре «Мой бизнес» предприниматели получали консультационную, а в 2023 году – кредитно-гарантийную поддержку, которая позволила приобрести объект коммерческой недвижимости.

Недавно предприниматели запустили собственный бренд очков «Окулария». Это первый бренд очков с берегов Байкала, родом из Иркутска.