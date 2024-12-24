Как защитить бизнес? Об этом говорили на I Прибайкальском юридическом форуме в Иркутске

11-12 ноября 2024 года на площадке «Байкал Бизнес Центра» состоялся I Прибайкальский юридический форум: тренды защиты бизнеса – 2024. Форум организовала Юридическая компания «ПРАВЫЙ БЕРЕГ» при поддержке Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири и Агентства делового развития Иркутской области и информационной поддержке Центра «Мой бизнес».

Фото из архива компании

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Мероприятие стало знаковым для Иркутска: ранее практико-ориентированные форумы подобного уровня проходили только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Организаторы решили сделать акцент на конкретные советы предпринимателям по повышению правовой защищенности, особенно в непростых современных условиях. Помимо этого, важной темой стало обсуждение особенностей юридических услуг для бизнеса, его организации и развития.

Участие в ПБЮФ приняли более 350 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Барнаула, Новосибирска, Тюмени, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Иркутска и Иркутской области. Мероприятие посетили и зарубежные гости – из Китая, Монголии и Беларуси.

Участников форума поприветствовали Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин.

Опыт 55 экспертов

В первый день предприниматели активно включились в дискуссии по основным направлениям программы. Большое оживление вызвали темы юридического маркетинга и стратегии развития компании, множество вопросов задавали по новациям частного и публичного права, отдельное внимание было уделено практикам банкротства и разрешения споров.

В течение двух дней 55 спикеров освещали важные для сообщества темы. В числе эскпертов: председатель Банкротного клуба Олег Зайцев, член наблюдательного совета Банкротного клуба Рустем Мифтахутдинов, основатели Сообщества руководителей юридических команд и юристов Link Юлия Кузьмичёва и Алексей Никифоров, председатель Комитета по коммуникациям юридического рынка и член Исполнительного совета РАСО Евгений Ковалев, заместитель председателя Торговой палаты предприятий Пекина Вэнь Гобяо и другие.

Личным опытом о своем пути в профессии поделились топ-менеджеры Маргарита Ли, Валерий Труфанов, Иван Готовский, Андрей Лабыгин. А профессор Юрий Гармаев провел деловую игру об уголовно-правовых рисках бизнеса.

Помимо образовательной части, для всех участников была доступна культурная программа: бизнес-завтрак на Байкале, посещение выставки «Искусство Даши Намдакова и его семьи» в Галерее современного искусства Виктора Бронштейна, завершающий мероприятие гала-ужин.

Продолжение следует

Организаторы Прибайкальского юридического форума приглашают всех внести свою лепту в повышение правовой грамотности и защищенности бизнеса в России. «Вы можете стать партнером, спикером, участником Форума, – говорит Радмила Радзивилл. – Нужно лишь желание и стремление к собственному росту либо к помощи другим. Мы искренне верим в синергетический эффект неформального общения представителей власти, бизнеса и юристов. Проверено на практике».

Обратная связь по итогам форума стала позитивным подтверждением тезиса о важности подобных мероприятий. Слушатели отметили актуальность проблем, затронутых на мероприятии. В дальнейшем форум станет ежегодным: уже 30-31 октября 2025 года он состоится второй раз. По словам организаторов, программа будет расширена: отдельным темам будет уделено большее внимание, будут добавлены новые отраслевые сессии. В частности, живую заинтересованность не только российского бизнеса, но и иностранных коллег вызвала тематика внешнеэкономической деятельности. С учетом планируемого очного участия иностранных коллег, этому направлению будет посвящена отдельная сессия. Программу дополнят новой тематикой: расскажут о тенденциях развития антимонопольного законодательства, защите интеллектуальных прав и цифровых активов.

Важно отметить, что организаторы форума учитывают и мнение участников: на основе опроса в телеграм-канале, в программу будут включены блоки, посвященные маркетингу, развитию бизнеса, а также использованию искусственного интеллекта. Радмила Радзивилл также указала, что организаторы, отвечая на пожелания участников, планируют программу будущего мероприятия с учетом большего количества времени для дискуссий.

На связи весь год

Организаторы Форума запланировали постоянную консультационную работу с бизнес-сообществом. Прибайкальский юридический форум будет жить в течение всего года. И речь идет не только о постоянном наполнении сообщества в информационных каналах, но и о проведении конкретных мероприятий.

Юридическая компания «ПРАВЫЙ БЕРЕГ» совместно с Агентством делового развития Иркутской области и Центром «Мой бизнес» планируют провести серию семинаров в рамках повышения квалификации и роста юридической грамотности бизнес-сообщества Восточной Сибири. Запланированы бизнес-завтраки с участием предпринимателей, работа сессий форума на многих профессиональных площадках региона.