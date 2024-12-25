Бренд с берегов Байкала

Бутик-оптика Ocularia громко заявила о себе на иркутском рынке осенью 2022 года: эксклюзивными мировыми брендами очков и оправ, нестандартным подходом к организации торгового пространства. По словам генерального директора сети клиник и оптик «Центр Зрения» и бутик-оптики Ocularia Антона Гарбарчук, два года были насыщены различными знаковыми событиями – от презентации новых для Иркутска топовых брендов до создания собственной коллекции очков «Окулария». Кульминацией 2024 года стало приуроченное к двухлетию бутик-оптики открытие Дома зрения в самом центре города – в 130-м квартале. Буквально за час до торжественного мероприятия Антон ответил на вопросы Газеты Дело.

Важный год

Антон, бутик-оптика Ocularia присутствует на рынке два года, как вы в целом оцениваете итоги работы за это время?

– Мы гордимся тем, чего удалось достичь. Прежде всего, бренд Ocularia стал очень узнаваемым, причём не только в Иркутске, но и в Ангарске и Усолье-Сибирском. Многие люди говорят, что знают его, в том числе благодаря активным мероприятиям и интересным, ярким событиям, связанными с оптикой.

Кроме того, наши покупатели и пациенты отмечают, что они уже действительно не видят смысла ехать за качественными брендовыми очками в Москву или покупать их за границей. Во-первых, потому что в Ocularia представлена очень широкая линейка как известных мировых, так и российских производителей очков и оправ, и вся наша продукция – исключительно официальная. Мы – партнёры всех ведущих модных домов оптики, я лично заключал с ними договоры. А во-вторых, мы даём нашим покупателям тот сервис, который они вряд ли найдут где-то ещё: кроме гарантийного обслуживания, это и постгарантийный сервис, и любые манипуляции с очками от ультразвуковой чистки до подтяжки болтиков.

Какие ещё достижения считаете важными?

– 2024 год был очень важным для всей сети офтальмологических клиник и оптик «Центр Зрения». Это год нашего десятилетия, первого большого юбилея. Мы подвели предварительные итоги за этот период: в уходящем году был принят 150-тысячный пациент, проведено более 15 тысяч операций по поводу катаракты и более шести тысяч операций по лазерной коррекции зрения. Достаточно серьёзные достижения есть у нас и в детской офтальмологии.

И под конец года вы открыли целый Дом зрения, да ещё в такой топовой локации, как 130-й квартал.

– Дом зрения, на мой взгляд, – уникальная история для Иркутска, в первую очередь потому, что это – ответ на запрос наших покупателей, клиентов, пациентов. Бутик-оптика Ocularia и оптика «Центр Зрения» находятся в хорошем месте – на улице Ядринцева, тем не менее многим иркутянам было важно, чтобы мы открыли филиал в центре города. А слушать и слышать людей – основная задача в нашей работе.

Что входит в структуру Дома зрения?

– Это некий симбиоз почти всех наших направлений работы. Один этаж здесь отдан оптике «Центр Зрения» с лучшими предложениями очков в бюджетном сегменте, ещё один этаж – это бутик-оптика Ocularia, где представлен более высокий сегмент. Особо отмечу, что здесь это не только дорогие премиальные и люксовые бренды. В Ocularia есть большое количество брендов сегмента «лайт» – с линейками очков от 8 тысяч рублей. Это вполне доступно, потому что хорошее качество не может быть дешёвым.

Кроме того, в нашем Доме мы реализуем для пациентов возможность пройти полную диагностику зрения. В первом квартале 2025 года планируем запустить линию ультрасовременного диагностического оборудования, которого нет ни в одном из наших филиалов. Приём будет вести врач-офтальмолог, который в случае необходимости предложит пациенту дальнейшее лечение в клинике «Центр Зрения» на Ядринцева или в нашем филиале в Ангарске.

А оптики на Ядринцева продолжат работать?

– Конечно. Нам часто задают этот вопрос, поэтому хочу всех успокоить: оптики на Ядринцева как были нашими флагманами, так ими и останутся: самые эксклюзивные модели в большей степени будут представлены именно там. Все остальные сегменты – лайт, мидл, выше среднего – полностью дублируются в Доме зрения. Мы просто расширились, стали ближе к тем клиентам, кому удобнее наше присутствие в центре города.

Ваш собственный бренд очков «Окулария» тоже будет представлен в Доме зрения?

– Да, причём мы очень необычно оформили витрину с нашей коллекцией, состоящей из 16 моделей. У каждой из них есть своя особенность, которая заключается в том, что на одном заушнике оправы написано «Иркутск – это…», а на втором дано определение: Байкал, Ангара, Иркут, Место силы, Моя родина, Тайга, Сибирь… Мы перевели все описания на английский и китайский языки, чтобы наши зарубежные гости могли через текст познакомиться с брендом, который посвящён Иркутской области – месту, где мы родились, которое любим и уважаем.

Успешный старт

Вы презентовали «очки с берегов Байкала» этим летом. Что показали прошедшие полгода?

– Старт был успешным, и не только в Иркутске: мы также презентовали бренд «Окулария» в Ангарске, причём с определениями, посвящёнными именно этому городу, и получили от ангарчан положительные отклики. Я уверен, что это произошло, потому что мы вложили в наши очки абсолютно искренние чувства, наполняющие нас душевным трепетом.

Ещё один важный фактор заключается в том, что мы сделали свой бренд очень доступным по цене, балансируя буквально на грани себестоимости, потому что очки изготавливаются из премиального, признанного во всём мире материала – ацетата целлюлозы Mazzucchelli, который производит итальянская компания, существующая на рынке с 1849 года. Но мы хотим, чтобы люди покупали наш местный бренд, ценили и гордились этим фактом.

Очень круто, что первым обладателем наших очков стал легендарный иркутянин Денис Мацуев, который, как никто другой, популяризирует Байкал, привозит сюда звёзд мировой классической музыки, знакомит их с нашими достопримечательностями.

Антон, а вы носите очки «Окулария»?

– Меня сейчас все спрашивают, почему я не в своих очках. А дело в том, что две модели, которые мне идут: «Иркутск – это… Моя гордость» и «Иркутск – это… Байкал» – стали настоящими хитами, их раскупили просто молниеносно. Более того, мы изготовили дополнительную партию этих моделей, но я опять не смог приобрести их для себя.

Будете ещё выпускать эту коллекцию?

– Конечно. И будем делать новые вариации моделей, например, менять цвет материала, цвет линз. То есть это будет то же название, но с другой подачей. А ещё мы хотим предложить ценителям бренда «Окулария» самим придумать названия для новых моделей очков. Пока не знаем, как они будут выглядеть, но их точно не будет так много, как в первой коллекции.

Какие ещё цели ставите перед собой на 2025 год?

– В одном из своих интервью я говорил, что нам надо немного притормозить, всё проанализировать, заняться организационно-финансовыми вопросами. Но жизнь не даёт нам такого шанса. Да и я – человек, который всегда стремится быть впереди, быть лидером, новатором в своём деле. Есть что-то новое – значит, надо это брать, внедрять, потому что нет времени ждать. В частности, на следующий год запланировано расширение в Ангарске, уже есть помещение, которое нужно приводить в порядок, также рассматриваем применение новых технологий.

Антон, а так феерично отмечать день рождения бутик-оптики Ocularia, как сейчас, вы каждый год планируете?

– Такие большие мероприятия для нас в первую очередь – благодарность людям, которые выбирают и ценят наш бренд, доверяют нам своё зрение, зрение своих детей, родителей. Для нас это очень важно, поэтому раз в год сказать спасибо всем, кто с нами, посмотреть им в глаза, считаем своим долгом.

Кроме этого, мы проводим сейчас крутые акции для наших клиентов. В «Центре Зрения» – в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском – разыгрываем 50-дюймовый телевизор, бытовую технику, скидки и купоны на диагностику, а в бутик-оптике Ocularia – технику Apple, в том числе iPhone 16 Pro Max.

Хотя я не могу сказать, что нам это очень легко даётся. Мы, конечно, как любой другой бизнес, сталкиваемся с финансовыми вызовами, но всё делаем искренне, так как очень любим Иркутск, людей, свой коллектив, чтим дело, которым занимаемся. И нам важно каждый свой проект делать интереснее и

уникальнее предыдущих.

Наталия Яськова